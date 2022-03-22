https://ria.ru/20220322/oon-1779514680.html

Джонсон и Моди призвали Россию придерживаться устава ООН

Джонсон и Моди призвали Россию придерживаться устава ООН - РИА Новости, 22.03.2022

Джонсон и Моди призвали Россию придерживаться устава ООН

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его индийский коллега Нарендра Моди в связи со спецоперацией на Украине заявили, что Россия должна придерживаться РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T19:03

2022-03-22T19:03

2022-03-22T19:03

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ЛОНДОН, 22 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его индийский коллега Нарендра Моди в связи со спецоперацией на Украине заявили, что Россия должна придерживаться устава ООН, сообщает Даунинг-стрит по итогам разговора лидеров."Они согласилась с тем, что необходимо уважать целостность и территориальный суверенитет Украины. Россия должна придерживаться устава ООН, заявили лидеры, и оба согласились с тем, что уважение международного права - единственный способ обеспечить глобальный мир и процветание", - отмечается в сообщении. Джонсон также заявил, что Великобритания и Индия должны активизировать усилия по содействию миру и деэскалации в регионе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/oon-1779416715.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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