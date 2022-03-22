Рейтинг@Mail.ru
Джонсон и Моди призвали Россию придерживаться устава ООН - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/oon-1779514680.html
Джонсон и Моди призвали Россию придерживаться устава ООН
Джонсон и Моди призвали Россию придерживаться устава ООН - РИА Новости, 22.03.2022
Джонсон и Моди призвали Россию придерживаться устава ООН
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его индийский коллега Нарендра Моди в связи со спецоперацией на Украине заявили, что Россия должна придерживаться РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T19:03
2022-03-22T19:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
великобритания
индия
борис джонсон
нарендра моди
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774001528_0:267:2048:1419_1920x0_80_0_0_3d331e1318de2b5cd278da4621df140c.jpg
ЛОНДОН, 22 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его индийский коллега Нарендра Моди в связи со спецоперацией на Украине заявили, что Россия должна придерживаться устава ООН, сообщает Даунинг-стрит по итогам разговора лидеров."Они согласилась с тем, что необходимо уважать целостность и территориальный суверенитет Украины. Россия должна придерживаться устава ООН, заявили лидеры, и оба согласились с тем, что уважение международного права - единственный способ обеспечить глобальный мир и процветание", - отмечается в сообщении. Джонсон также заявил, что Великобритания и Индия должны активизировать усилия по содействию миру и деэскалации в регионе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/oon-1779416715.html
https://ria.ru/20220316/operatsiya-1778526750.html
великобритания
индия
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774001528_0:75:2048:1611_1920x0_80_0_0_5ee4f5d65244631d09b5048d40401d12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, индия, борис джонсон, нарендра моди, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, оон
19:03 22.03.2022
 
Джонсон и Моди призвали Россию придерживаться устава ООН

Премьеры Британии Джонсон и Индии Моди призвали Россию придерживаться устава ООН

© РИА Новости / Артур Александров / Перейти в фотобанкУ официальной резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит, 10
У официальной резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит, 10 - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Артур Александров
Перейти в фотобанк
У официальной резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит, 10
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 22 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его индийский коллега Нарендра Моди в связи со спецоперацией на Украине заявили, что Россия должна придерживаться устава ООН, сообщает Даунинг-стрит по итогам разговора лидеров.
"Они согласилась с тем, что необходимо уважать целостность и территориальный суверенитет Украины. Россия должна придерживаться устава ООН, заявили лидеры, и оба согласились с тем, что уважение международного права - единственный способ обеспечить глобальный мир и процветание", - отмечается в сообщении. Джонсон также заявил, что Великобритания и Индия должны активизировать усилия по содействию миру и деэскалации в регионе.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 12:12
Небензя объяснил, почему Россию нельзя лишить места в Совбезе ООН
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 18:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Международный суд ООН потребовал остановить операцию России на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВеликобританияИндияБорис ДжонсонНарендра МодиРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала