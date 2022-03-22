15:26 22.03.2022 (обновлено: 16:20 22.03.2022)
Суд приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима
Навального приговорили к девяти годам колонии по делу о мошенничестве и оскорблении судьи
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТрансляция выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2, где оглашается приговор Алексею Навальному
Трансляция выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2, где оглашается приговор Алексею Навальному
ПОКРОВ (Владимирская обл.), 22 мар - РИА Новости. Лефортовский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к 9 годам заключения в колонии строгого режима по уголовному делу о мошенничестве и оскорблении суда.
"Срок - 9 лет…. строгого режима. Штраф 1,2 миллиона рублей… 1,5 года ограничения свободы", - сказала судья Маргарита Котова.
На предыдущем заседании гособвинение запросило для Навального по совокупности приговоров 13 лет лишения свободы, штраф 1,2 миллиона рублей, а также изменить режим колонии с общего на строгий по итогам нынешнего процесса. Защита просила оправдать Навального.
Дело о мошенничестве и оскорблении суда рассматривает Лефортовский районный суд Москвы на выездных заседаниях в колонии во Владимирской области, где Навальный уже отбывает срок.
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Как ранее сообщили РИА Новости в суде, дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных ФБК*.
Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
Навальный сейчас отбывает срок в покровской колонии. В заключение он попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
* Запрещенная в России организация-иноагент.
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