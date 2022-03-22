https://ria.ru/20220322/navalnyy-1779410899.html

Суд признал Навального виновным в оскорблении суда

Суд признал Навального виновным в оскорблении суда - РИА Новости, 22.03.2022

Суд признал Навального виновным в оскорблении суда

Лефортовский районный суд Москвы во вторник признал Алексея Навального виновным в оскорблении судьи по делу о клевете на ветерана, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T11:44

2022-03-22T11:44

2022-03-22T12:26

происшествия

алексей навальный

москва

россия

владимирская область

фонд борьбы с коррупцией

ив роше

уголовное дело против блогера алексея навального

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ПОКРОВ (Владимирская область), 22 мар - РИА Новости. Лефортовский районный суд Москвы во вторник признал Алексея Навального виновным в оскорблении судьи по делу о клевете на ветерана, передает корреспондент РИА Новости.На предыдущем заседании гособвинение запросило для Навального по совокупности приговоров 13 лет лишения свободы, штраф 1,2 миллиона рублей, а также изменить режим колонии с общего на строгий по итогам нынешнего процесса."Выражения Навального являются оскорбительным, а также унижающими", - постановила судья Маргарита Котова.Кроме того, ранее она же признала Навального виновным и по эпизоду с мошенничеством с пожертвованиями "Фонду борьбы с коррупцией"*.Новое дело в отношении блогера рассматривает Лефортовский районный суд Москвы на выездных заседаниях в колонии во Владимирской области, где Навальный уже отбывает срок.В заключение Навальный попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.* ФБК - запрещенная в России экстремистская организация-иноагент

https://ria.ru/20220315/sud-1778238596.html

https://ria.ru/20220221/navalnyy-1774066926.html

москва

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, алексей навальный, москва, россия, владимирская область, фонд борьбы с коррупцией, ив роше, уголовное дело против блогера алексея навального