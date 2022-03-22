11:44 22.03.2022 (обновлено: 12:26 22.03.2022)
Суд признал Навального виновным в оскорблении суда
Лефортовский суд признал Навального виновным в оскорблении суда
Алексей Навальный. Архивное фото
ПОКРОВ (Владимирская область), 22 мар - РИА Новости. Лефортовский районный суд Москвы во вторник признал Алексея Навального виновным в оскорблении судьи по делу о клевете на ветерана, передает корреспондент РИА Новости.
На предыдущем заседании гособвинение запросило для Навального по совокупности приговоров 13 лет лишения свободы, штраф 1,2 миллиона рублей, а также изменить режим колонии с общего на строгий по итогам нынешнего процесса.
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"Выражения Навального являются оскорбительным, а также унижающими", - постановила судья Маргарита Котова.
Кроме того, ранее она же признала Навального виновным и по эпизоду с мошенничеством с пожертвованиями "Фонду борьбы с коррупцией"*.
Новое дело в отношении блогера рассматривает Лефортовский районный суд Москвы на выездных заседаниях в колонии во Владимирской области, где Навальный уже отбывает срок.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
* ФБК - запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
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