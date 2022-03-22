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Суд признал Навального виновным в оскорблении суда - РИА Новости, 22.03.2022
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Суд признал Навального виновным в оскорблении суда
Суд признал Навального виновным в оскорблении суда - РИА Новости, 22.03.2022
Суд признал Навального виновным в оскорблении суда
Лефортовский районный суд Москвы во вторник признал Алексея Навального виновным в оскорблении судьи по делу о клевете на ветерана, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T11:44
2022-03-22T12:26
происшествия
алексей навальный
москва
россия
владимирская область
фонд борьбы с коррупцией
ив роше
уголовное дело против блогера алексея навального
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ПОКРОВ (Владимирская область), 22 мар - РИА Новости. Лефортовский районный суд Москвы во вторник признал Алексея Навального виновным в оскорблении судьи по делу о клевете на ветерана, передает корреспондент РИА Новости.На предыдущем заседании гособвинение запросило для Навального по совокупности приговоров 13 лет лишения свободы, штраф 1,2 миллиона рублей, а также изменить режим колонии с общего на строгий по итогам нынешнего процесса."Выражения Навального являются оскорбительным, а также унижающими", - постановила судья Маргарита Котова.Кроме того, ранее она же признала Навального виновным и по эпизоду с мошенничеством с пожертвованиями "Фонду борьбы с коррупцией"*.Новое дело в отношении блогера рассматривает Лефортовский районный суд Москвы на выездных заседаниях в колонии во Владимирской области, где Навальный уже отбывает срок.В заключение Навальный попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.* ФБК - запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
https://ria.ru/20220315/sud-1778238596.html
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происшествия, алексей навальный, москва, россия, владимирская область, фонд борьбы с коррупцией, ив роше, уголовное дело против блогера алексея навального
11:44 22.03.2022 (обновлено: 12:26 22.03.2022)
 
Суд признал Навального виновным в оскорблении суда

Лефортовский суд признал Навального виновным в оскорблении суда

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПОКРОВ (Владимирская область), 22 мар - РИА Новости. Лефортовский районный суд Москвы во вторник признал Алексея Навального виновным в оскорблении судьи по делу о клевете на ветерана, передает корреспондент РИА Новости.
На предыдущем заседании гособвинение запросило для Навального по совокупности приговоров 13 лет лишения свободы, штраф 1,2 миллиона рублей, а также изменить режим колонии с общего на строгий по итогам нынешнего процесса.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 12:57
Прокурор запросил для Навального 13 лет лишения свободы
"Выражения Навального являются оскорбительным, а также унижающими", - постановила судья Маргарита Котова.
Кроме того, ранее она же признала Навального виновным и по эпизоду с мошенничеством с пожертвованиями "Фонду борьбы с коррупцией"*.
Новое дело в отношении блогера рассматривает Лефортовский районный суд Москвы на выездных заседаниях в колонии во Владимирской области, где Навальный уже отбывает срок.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
* ФБК - запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
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ПроисшествияАлексей НавальныйМоскваРоссияВладимирская областьФонд борьбы с коррупциейИв РошеУголовное дело против блогера Алексея Навального
 
 
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