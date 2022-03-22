https://ria.ru/20220322/nato-1779541293.html

Блинкен и Столтенберг обсудили укрепление восточного фланга НАТО

Блинкен и Столтенберг обсудили укрепление восточного фланга НАТО - РИА Новости, 22.03.2022

Блинкен и Столтенберг обсудили укрепление восточного фланга НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом укрепление восточного фланга альянса и подготовку к его внеочередному РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T23:20

2022-03-22T23:20

2022-03-22T23:20

в мире

джо байден

йенс столтенберг

владимир путин

сша

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом укрепление восточного фланга альянса и подготовку к его внеочередному саммиту, который пройдет на этой неделе, сообщило американское внешнеполитическое ведомство."Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен переговорил сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по поводу продолжающихся усилий по укреплению восточного фланга НАТО и подготовки к внеочередному саммиту НАТО 24 марта", - говорится в пресс-релизе.Для участия в саммите в Брюссель направляется президент США Джо Байден."Госсекретарь подтвердил необходимость сильного и единого трансатлантического ответа на войну российского правительства против Украины и приветствовал продолжающуюся работу по укреплению сдерживания и обороны НАТО", - говорится в сообщении.Еще одной темой разговора стала гуманитарное содействие и военная помощь Украине со стороны западных стран.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/nato-1779398264.html

https://ria.ru/20220322/kinzhal-1779530649.html

сша

россия

донецкая народная республика

восточная европа

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Петр Попадюк

в мире, джо байден, йенс столтенберг, владимир путин, сша, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, нато, энтони блинкен, восточная европа