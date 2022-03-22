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Дуда заявил, что акт Россия — НАТО о безопасности перестал существовать - РИА Новости, 23.03.2022
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Дуда заявил, что акт Россия — НАТО о безопасности перестал существовать
Дуда заявил, что акт Россия — НАТО о безопасности перестал существовать - РИА Новости, 23.03.2022
Дуда заявил, что акт Россия — НАТО о безопасности перестал существовать
Основополагающий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности перестал существовать и уже никого не связывает, заявил президент Польши РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-22T18:56
2022-03-23T01:10
польша
анджей дуда
в мире
россия
йенс столтенберг
мид германии
нато
анналена бербок
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ВАРШАВА, 22 мар — РИА Новости. Основополагающий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности перестал существовать и уже никого не связывает, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам в Бухаресте."Надо громко сказать, что акт Россия — НАТО перестал существовать. Этот акт попросту уже никого не связывает", — сказал Дуда.Согласно Основополагающему акту Россия — НАТО от 1997 года, альянс обязался не размещать существенные боевые силы на постоянной основе на территории своих стран-новобранцев.Генсек НАТО Йенс Столтенберг в середине марта заявил, что Основополагающий акт Россия — НАТО не помешает усилению альянса на востоке из-за изменившейся ситуации. Позднее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что страны Североатлантического альянса продолжают придерживаться Основополагающего акта Россия — НАТО.При этом польский президент утверждает: "Россия показала, что абсолютно не считает себя им связанной". "НАТО тоже должна вообще перестать вспоминать о том акте от 1997 года и его постановлениях и каких-либо обязательствах для НАТО, которые из него исходят", — сказал он."Нет сейчас никаких обязанностей. Сейчас есть обязанность НАТО защищать свободный мир перед Россией, которая является попросту обычным агрессором, которая сегодня допускает военные преступления на Украине", — заключил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/nato-1779398264.html
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польша, анджей дуда, в мире, россия, йенс столтенберг, мид германии, нато, анналена бербок
18:56 22.03.2022 (обновлено: 01:10 23.03.2022)
 
Дуда заявил, что акт Россия — НАТО о безопасности перестал существовать

Президент Польши Дуда заявил, что акт Россия — НАТО о безопасности перестал существовать

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда
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ВАРШАВА, 22 мар — РИА Новости. Основополагающий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности перестал существовать и уже никого не связывает, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам в Бухаресте.
"Надо громко сказать, что акт Россия — НАТО перестал существовать. Этот акт попросту уже никого не связывает", — сказал Дуда.
Согласно Основополагающему акту Россия — НАТО от 1997 года, альянс обязался не размещать существенные боевые силы на постоянной основе на территории своих стран-новобранцев.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в середине марта заявил, что Основополагающий акт Россия — НАТО не помешает усилению альянса на востоке из-за изменившейся ситуации. Позднее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что страны Североатлантического альянса продолжают придерживаться Основополагающего акта Россия — НАТО.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
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Отношений с НАТО у России нет, заявил Рябков
При этом польский президент утверждает: "Россия показала, что абсолютно не считает себя им связанной". "НАТО тоже должна вообще перестать вспоминать о том акте от 1997 года и его постановлениях и каких-либо обязательствах для НАТО, которые из него исходят", — сказал он.
"Нет сейчас никаких обязанностей. Сейчас есть обязанность НАТО защищать свободный мир перед Россией, которая является попросту обычным агрессором, которая сегодня допускает военные преступления на Украине", — заключил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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ПольшаАнджей ДудаВ миреРоссияЙенс СтолтенбергМИД ГерманииНАТОАнналена Бербок
 
 
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