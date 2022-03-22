18:56 22.03.2022 (обновлено: 01:10 23.03.2022)
Дуда заявил, что акт Россия — НАТО о безопасности перестал существовать
Президент Польши Дуда заявил, что акт Россия — НАТО о безопасности перестал существовать
Президент Польши Анджей Дуда
ВАРШАВА, 22 мар — РИА Новости. Основополагающий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности перестал существовать и уже никого не связывает, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам в Бухаресте.
Согласно Основополагающему акту Россия — НАТО от 1997 года, альянс обязался не размещать существенные боевые силы на постоянной основе на территории своих стран-новобранцев.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в середине марта заявил, что Основополагающий акт Россия — НАТО не помешает усилению альянса на востоке из-за изменившейся ситуации. Позднее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что страны Североатлантического альянса продолжают придерживаться Основополагающего акта Россия — НАТО.
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При этом польский президент утверждает: "Россия показала, что абсолютно не считает себя им связанной". "НАТО тоже должна вообще перестать вспоминать о том акте от 1997 года и его постановлениях и каких-либо обязательствах для НАТО, которые из него исходят", — сказал он.
"Нет сейчас никаких обязанностей. Сейчас есть обязанность НАТО защищать свободный мир перед Россией, которая является попросту обычным агрессором, которая сегодня допускает военные преступления на Украине", — заключил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.