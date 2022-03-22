17:07 22.03.2022 (обновлено: 17:14 22.03.2022)
Налог на дивиденды: кто должен платить, сроки, как рассчитать
Мужчина изучает документы
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Налог на дивиденды - процент с прибыли, который инвестор выплачивает государству. Какие ставки действуют для резидентов, нерезидентов и держателей акций иностранных компаний, отличается ли сумма налога для физических лиц и организаций, кто может не платить налог на полученные дивиденды, - в материале РИА Новости.
Налог на дивиденды
Согласно п. 1 ст. 43 НК дивиденды – это любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения, по принадлежащим ему акциям или пропорционально долям участников в уставном капитале.
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К дивидендам также приравнивают разницу между доходом, который получен при выходе из организации или при ее ликвидации, и:
- —фактически оплаченной стоимостью долей или паев с учетом денежных вкладов в имущество (для налога на прибыль);
- —расходами на приобретение долей, паев (для НДФЛ).
Согласно п.2 ст. 43 НК к дивидендам не относятся выплаты:
- —участникам организации при ликвидации в пределах их взносов в уставный капитал;
- —акционерам или участникам компании при передаче акций этой же организации в собственность;
- —единственному участнику некоммерческой организации на осуществление ее основной уставной деятельности, не связанной с предпринимательством.
"Дивиденды начисляют пропорционально вкладам участников ООО в уставном капитале, но только когда уставом не предусмотрено другое (ст. 28 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли организации, то есть оставшейся после налогообложения (п. 2 ст. 42 закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ, п. 1 ст. 28 Закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Все дивидендные выплаты попадают под принципы налогообложения. НДФЛ составляет 13% по стандартной ставке и 15% по прогрессивной с 2021 года. Такие выплаты от российских компаний и организаций не требуют самостоятельной подачи декларации и уплаты налога. Инвестиционный агент сам удержит сумму налога и начислит вам дивиденды уже с его вычетом", - объясняет Инна Грекова, директор ООО “Голден”, бухгалтер, эксперт по налоговому планированию.
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Дивиденды, полученные от акций иностранных компаний, всегда облагаются налогом. Трудности в этом случае еще вызывает двойное налогообложение, даты уплаты и подача декларации в налоговый орган.
"Дивиденды по итогам года выплачивают после подготовки и отправки в налоговую бухгалтерской отчетности. По ней видно чистую прибыль, которую можно полностью или частично распределить между участниками. Собрание участников ООО проходит с 1 марта по 31 апреля (ст. 34 закона об ООО). Всем отправляют копию принятого решения и выплачивают деньги в течение 60 дней", - говорит Михаил Носков, эксперт по налогам сервиса “Контур.Эльба”.
Кто платит
Доход от дивидендов обязательно должен быть задекларирован независимо от того, кем является его получатель: физическим, юридическим лицом, резидентом или нерезидентом. Различие только в ставке НДФЛ, по которой будет рассчитываться налог.
Физические лица
Налоги с дивидендов для физических лиц зависят от их статуса: признаются ли они на момент выплаты дохода резидентами РФ.
"Платить самостоятельно НДФЛ с дивидендов физическому лицу не надо, так как сама компания, выплачивающая дивиденды, является налоговым агентом и обязана удержать и перечислить НДФЛ в бюджет. Физическому лицу приходят выплаты по дивидендам уже за минусом налога", - объясняет Владимир Сагалаев, финансовый аналитик группы компаний CMS.
"При этом, если дивиденды передаются не в денежной форме (основные средства, товары, другое имущество), то ООО обязано сообщить в инспекцию о невозможности удержать НДФЛ и обязанность по уплате возлагается на лицо, получившее дивиденды. В этом случае необходимо по итогам года сдать в ИФНС декларацию по форме 3-НДФЛ и уплатить причитающийся налог", - уточняет Андрей Аржанухин, директор департамента рынков капитала в компании Accent Capital.
Марина Шершнева, юрист, бухгалтер, генеральный директор ООО "АудитКонсалт" указывает на дополнительные сложности при выплате учредителю дохода не в денежной форме, которые связаны с тем, что ФНС и Минфин долгое время признавали такую передачу имущества реализацией, потому что при этом происходит смена собственника (например, письмо Минфина от 07.02.18 № 03-05-05-01/7294). При реализации имущества его стоимость должна облагаться налогом. Судебная практика по этому вопросу сложилась противоречивой, однако в одном из последних определений (от 29.07.21 № 302-ЭС21-11699) Верховный суд признал, что реализации в этом случае нет, поэтому взимать дополнительный налог с ООО нельзя. Тем не менее, риск налоговых споров все равно существует.
Юридические лица
Ставка налога на прибыль от дивидендов юридического лица также зависит от того, является ли компания-плательщик резидентом РФ. При этом, даже если компания работает в режиме УСН (упрощенной системы налогообложения) или ЕСХН (единого сельскохозяйственного налога), что не предполагает налога на прибыль, на дивиденды это не распространяется. Налог уплачивается в общем порядке.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудники МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания
Сотрудники МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания
"Участником общества с ограниченной ответственностью может быть не только физическое, но и юридическое лицо (российская или иностранная фирма). Налогообложение выплаченных дивидендов юридических лиц в 2022 году производится по нормам, установленным ст. 284 НК РФ. Причем для фирм на УСН действуют положения .2 ст. 346.11 НК РФ, для фирм на ЕСХН - нормы пункта 3 статьи 346.1 НК РФ. Специальный налоговый режим не распространяется на прибыль, полученную от участия в других предприятиях”, - отмечает Марина Шершнева.
Резиденты
Налоговый резидент – это лицо, которое находится на территории РФ не менее 183 дней в течение 12 месяцев, следующих подряд. Если человек менее полугода пребывал за границей для лечения или обучения, то он также признается налоговым резидентом РФ.
“В 2020 году в правительстве РФ уточнили, что признать резидентом РФ можно и в том случае, если человек пробыл на территории РФ всего 90 дней. Для этого нужно подать соответствующее уведомление в налоговую службу", - уточняет Юлия Савина, финансовый советник фирмы “СОЛИД Брокер”.
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"Причем, гражданство на статус резидента РФ не влияет, поэтому им может быть и иностранный учредитель, если большую часть последних 12 месяцев он фактически находился в России", - добавляет Марина Шершнева.
Нерезиденты
Нерезиденты – это лица, которые проживают за границей, но имеют постоянную регистрацию в РФ. Этот статус влияет на размер и порядок уплаты налогов.
Минфин России в Письме от 29 апреля 2015 г. № 03-08-05/24901 разъяснил, что в случае нахождения физлица в России менее 183 дней в течение 12 месяцев, предшествующих дате получения дохода, такое лицо не признается налоговым резидентом РФ, и его доходы в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций подлежат обложению с применением повышенной налоговой ставки (как установлено в п.3 ст. 224 НК РФ и п.6 ст.275 НК РФ).
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"В нашей консалтинговой практике мы часто сталкиваемся с вопросом о сокращении налоговой нагрузки при выплате дивидендов. Многие владельцы бизнесов проживают за границей, для них актуален вопрос правильного подсчета дней, проведенных в России. Экономия на налогах за счет резидентского статуса может быть весьма существенной. Здесь есть простор для "календарного маневра". Ведь расчет 183 календарных дней ведется от дня, предшествующего дате получения дохода. Таким образом, можно сначала провести в России необходимый срок, а потом начислять себе дивиденды с прибыли компании: эти выплаты не привязаны к конкретным обязательным датам. Также важно помнить, что с 2021 года работает прогрессивная шкала НДФЛ. С доходов, превышающих налоговую базу в 5 млн руб., налог взимается по повышенной ставке вне зависимости от резидентского статуса. Поэтому актуальность “календарного маневра” для крупных предпринимателей исчезла", - рассказывает Наталья Ненашева, управляющий партнер TOPLINE.
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкМужчина с паспортом гражданина РФ заполняет документ
Мужчина с паспортом гражданина РФ заполняет документ
Когда платить - сроки оплаты
Брокер или управляющая компания уплачивают налог с полученных дивидендов на следующий день после их начисления. Но если доход требует самостоятельной подачи декларации, то инвестору необходимо заполнить и подать ее до 30 апреля следующего за отчетным года, а уплатить налог до 15 июля.
"Дивиденды должны быть выплачены компанией в установленные сроки: для ООО это 60 дней с момента решения о распределении прибыли между участниками, согласно ст. 28 №14 ФЗ, для АО – 25 рабочих дней с момента определения лиц, имеющих право на получение дивидендов (ст. 42 закона № 208-ФЗ) В ст. 15.20 КоАП РФ закреплен штраф за нарушение сроков для акционерных обществ – 20 тыс. рублей для должностных лиц, 700 тыс. для юридических лиц. Санкций для ООО закон не предусматривает, но претензии могут поступать от участников", - уточняет Андрей Андреев, адвокат, председатель совета Московской коллегии адвокатов "Андреев, Бодров, Гузенко и Партнёры".
"Если вопрос касается юридических лиц, то АО перечисляет налог в бюджет не позднее одного месяца с даты выплаты дивидендов. ООО необходимо внести удержанный налог не позднее дня, следующего за днем выплаты дивидендов", - уточняет Владимир Сагалаев.
"В случае если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дивидендов, о чем сообщал в налоговый орган, срок уплаты налога для физических рассчитывается на основании уведомления от налогового органа и продляется до 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом", - добавляет Инна Грекова.
Ставки
Ставка налога на дивиденды в 2022 году составляет:
- —13% для физических лиц-резидентов (при доходе до 5 млн рублей в год).
- —15% для физических лиц-нерезидентов, а также для резидентов с дохода свыше 5 млн рублей в год.
- —13% для юридических лиц (российская организация). "Однако если на выплату дивидендов компания использует прибыль, в которой есть дивиденды, полученные этой компанией от других, то ставка будет ниже", - уточняет Юлия Савина.
- —15% для иностранных юридических лиц (или другая ставка, если она предусмотрена международным соглашением об избежании двойного налогообложения).
- —0% для российских компаний, если до принятия решения о выплате дивидендов они не менее 365 календарных дней владели хотя бы 50% уставного капитала в организации, выплачивающей эти дивиденды.
"В конце прошлого года Минфин России предложил повысить ставку налога на прибыль (до 25−30%) для тех компаний, которые за последние пять лет выплатили дивидендов больше, чем инвестировали. Решение вопроса было отложено, но 16 февраля Антон Силуанов вновь упомянул об этой инициативе", - говорит Гайк Мартиросян, управляющий партнер Quattor Advisory.
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Как рассчитать налог
Порядок расчета суммы НДФЛ для физических лиц зависит от двух факторов:
- —является ли физическое лицо налоговым резидентом РФ;
- —получает ли дивиденды от других компаний сама российская организация, выплачивающая дивиденды физлицу.
Сумма налога на прибыль организаций, подлежащая вычету, исчисляется в соответствии с п. 3.1 ст. 214 НК РФ.
Формула расчета
Формулы расчета предоставлены Антоном Минаевым, директором по правовой работе, юридической компании "Пакт-Контракт":
Если физическое лицо не является налоговым резидентом, НДФЛ рассчитывается следующим образом (п. 4 ст. 210, п. 3 ст. 214, п. 3 ст. 224 НК РФ):
НДФЛ = Д x Сн,
где Д - сумма выплачиваемых дивидендов;
Сн - налоговая ставка, в данном случае 15% (если иная ставка не предусмотрена международным договором РФ).
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Если физическое лицо признается налоговым резидентом и сама российская организация, выплачивающая ему дивиденды, не получает дивиденды от других компаний, сумму НДФЛ с дивидендов применительно к каждой их выплате исчисляют по формуле (пп. 1 п. 2.1, п. 2.3 ст. 210, п. п. 3, 3.1 ст. 214, п. 1 ст. 224 НК РФ):
НДФЛ = Д x Сн,
где Сн - налоговая ставка, равная 13% (при сумме дивидендов за налоговый период не более 5 млн руб).
Если физическое лицо признается налоговым резидентом и сама российская организация, выплачивающая ему дивиденды, получает их от других компаний, НДФЛ будет рассчитан по формуле (пп. 1 п. 2.1, п. 2.3 ст. 210, п. п. 3, 3.1 ст. 214, п. 1 ст. 224 НК РФ):
НДФЛ = Д x Сн - Знп,
где Сн - налоговая ставка, равная 13% (при сумме дивидендов за налоговый период не более 5 млн руб.);
Знп - налог на прибыль организаций, исчисленный и удержанный в отношении дивидендов, полученных российской организацией пропорционально доле участия в ней физического лица.
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Для юридических лиц: Знп = Бз x 0,13,
где Бз - база для определения суммы налога на прибыль организаций, подлежащей зачету, равняется наименьшему значению из следующих величин:
- —сумма доходов от долевого участия, в отношении которых исчислена сумма налога;
- —произведение показателей К и Д2,
где К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя доли доходов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению в пользу всех получателей;
Д2 - общая сумма дивидендов, полученных российской организацией, порядок определения которой установлен п. 5 ст. 275 НК РФ.
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Как оплатить
Обязанность удержать и перечислить налог на прибыль закреплена за компанией, выплачивающей дивиденды. В том случае, если инвестор уплачивает налог самостоятельно, он может подать декларацию и документы в налоговую инспекцию лично или через представителя, через МФЦ, почтовым отправлением с описью вложения, а также в электронной форме, в том числе через Единый портал госуслуг или личный кабинет налогоплательщика (п. 4 ст. 80 НК РФ).
Отчетность
Физическое лицо, самостоятельно уплачивающее налог на прибыль, должно подать в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ.
"Организации выплату дивидендов отражают в декларации по налогу на прибыль и 6-НДФЛ, а также в специальном расчете о доходах иностранных организаций в зависимости от того, кто получает и кто выплачивает дивиденды", - говорит Вероника Григорьева, эксперт "Актион Бухгалтерия".
Форма сотрудников межрайонной налоговой инспекции
Налоговая декларация
Если дивиденды получены от компаний, зарегистрированных за рубежом, то необходимо подать декларацию о доходах (3-НДФЛ) за предыдущий год до 30 апреля каждого года.
"В декларации нужно указать дивидендный доход, по которому еще не был уплачен налог или был уплачен не полностью в другой стране. Указывать доход, налог по которому уплатил брокер, не нужно", - объясняет Инна Грекова.
Конверт с налоговой декларацией
Налоговый вычет
С 2021 года в Налоговом кодексе указано девять баз для начисления НДФЛ, но дивиденды не входят в основную базу. Таким образом, к этим выплатам налоговый вычет не применяется.
Новый расчет НДФЛ по дивидендам
Новый расчет НДФЛ по дивидендам будет применяться с 2023 года.
"Дело в том, что сейчас доход по дивидендам учитывается отдельно. И если он меньше 5 000 000 рублей в год, то ставка составит 13 процентов. Но с 2023 года все доходы физического лица будут суммироваться вместе, и если они будут более 5 000 000 рублей, то удерживаться уже будет 15 процентов", - говорит Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.
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Налог на дивиденды с иностранных акций
Налог на дивиденды в этом случае уплачивает сам инвестор.
"Двойное налогообложение - это уплата налога в странах, где зарегистрирована компания, и где проживает инвестор. Избежать его можно только в одном случае: если между этими двумя странами есть соответствующее соглашение, позволяющее уплачивать налог сразу в двух странах в рамках одной ставки", - объясняет Инна Грекова.
Таким образом, там, где зарегистрирована компания, уплачивается стандартная ставка налога, а где инвестор, есть два варианта:
- —Если уплаченный в другой стране налог превышает 13%, то инвестор в своей стране не платит ничего.
- —Если уплаченный в другой стране налог менее 13%, то придется доплатить тот процент, которого не хватает.
"Владея акциями иностранных компаний, он может уменьшить налог, чтобы избежать двойного налогообложения. Например, в США налог на дивиденды составляет 30%. Но если подписать у брокера форму W-8BEN, что вы не являетесь налоговым резидентом США, то он составит уже 13-15%, в США удержат 10%, а ещё 3% или 5% инвестор оплачивает в России самостоятельно. Тут имеются исключения. С американских дивидендов фондов недвижимости REIT удерживается налог 30% в любом случае. Также организации, основанные на Limited partnership, уплачивают 37%, даже если подписана W-8BEN. ГДР и АДР других иностранных эмитентов – ставка зависит от страны регистрации эмитента", - говорит Владимир Сагалаев.
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Льготы
О возможных льготах в уплате налога рассказывает Юлия Савина:
- 1Использование ИИС. Тип А дает возможность каждый год получать налоговый вычет в размере 13%, но не более 52 000 рублей. Тип Б освобождает от уплаты налога от дохода по ценным бумагам. Однако дивиденды даже на индивидуальный инвестиционный счет приходят уже за вычетом налога.
- 2Если инвестор владеет бумагами более трех лет, то освобождается от уплаты налога на полученный доход. Эта льгота действует и на ПИФы. Если инвестор владел паями более трех лет, а доход не превышает 9 млн рублей, то налог платить не нужно.
- 3Если инвестор предпочитает необращающиеся ценные бумаги, то при владении ими более пяти лет он освобождается от уплаты налогов.
- 4Есть специфическая налоговая льгота, а именно реестр Мосбиржи, который содержит перечень бумаг высокотехнологичного сектора, имеющих льготы по налогообложению. Если эти бумаги находились во владении больше года и проданы до 01.01.2023 или находятся в собственности более пяти лет и проданы после 01.01.2023, то платить налог не нужно.
Ответственность за неуплату налога
Организации, выплатившей дивиденды, грозит ответственность, если она не удержит налог или не перечислит в бюджет налог или не отчитается о выплаченных доходах. Предпринимателя оштрафуют, если он не уплатит НДФЛ с дивидендов от иностранной организации или не отчитается по форме 3-НДФЛ.
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"Если не удержали или не перечислили в бюджет налог с выплаченных дивидендов, то будет штраф в размере 20 процентов от их суммы (ст. 123 НК). Также могут заблокировать счет (ст. 76 НК). В случае если не сдали вовремя декларацию по налогу на прибыль, оштрафуют на 5 процентов от суммы не уплаченного в срок налога за каждый полный и неполный месяц просрочки, но не более 30 процентов и не менее 1000 руб. (ст. 119 НК). Также могут заблокировать счет (пункт 3.2 статьи 76 НК). Если не сдали вовремя отчет 3-НДФЛ, штраф составит 5 процентов от суммы не уплаченного в срок налога за каждый полный и неполный месяц просрочки, но не более 30 процентов и не менее 1000 руб. (ст. 119 НК). Тем, кто не представит отчет 6-НДФЛ, грозит штраф в размере 1000 руб. за каждый полный и неполный месяц просрочки или блокировка счета (пункт 1.2 статьи 126 НК, пункт 3.2 статьи 76 НК)", - предупреждает Вероника Григорьева.