https://ria.ru/20220322/moshennichestvo-1779430753.html

Совфед может отклонить закон об открытии дел о мошенничестве без заявлений

Совфед может отклонить закон об открытии дел о мошенничестве без заявлений - РИА Новости, 22.03.2022

Совфед может отклонить закон об открытии дел о мошенничестве без заявлений

Совет Федерации может отклонить в среду на заседании поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, позволяющие органам предварительного расследования право... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T13:17

2022-03-22T13:17

2022-03-22T13:25

совет федерации рф

общество

экономика

андрей кутепов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Совет Федерации может отклонить в среду на заседании поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, позволяющие органам предварительного расследования право возбуждать без заявления потерпевшей стороны уголовные дела о мошенничестве с денежными средствами, выделенными на гособоронзаказ, национальные проекты, закупки товаров и услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Ряд комитетов Совета Федерации, (спикер СФ) Валентина Ивановна (Матвиенко) считают, что в такой ситуации, как сейчас, это может воспринято как сигнал дополнительного давления на бизнес. Склоняются к тому, чтобы закон отклонить в силу экономической нецелесообразности, а также из-за того, что это могут воспринять как неправильный сигнал в силу текущей политической ситуации из-за того, что он идёт вразрез с теми мерами правительства, которые сейчас принимаются - помощь бизнесу, ослабление от административного давления", - сказал он.При этом Клишас подчеркнул, что с юридической точки зрения закон правильный, поэтому возглавляемый им комитет не будет менять свое положительное заключение по этому закону, так как с юридической точки зрения к нему нет претензий.Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, его принятие позволит исключить необоснованные отказы должностных лиц государственных корпораций либо интегрированных с ним структур от возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере гособоронзаказа, а также будет способствовать устранению условий для совершения новых преступлений.Авторы документа предлагают распространить действие новых норм на мошенничество в сфере кредитования, страхования, компьютерной информации либо с использованием электродных средств платежа, если речь идёт об имуществе или денежных средствах, выделенных на гособоронзаказ, нацпроекты, закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.Комитет Совфеда по экономполитике рекомендовал палате отклонить документ. Сенаторы планируют рассмотреть его на пленарном заседании 23 марта.Глава комитета СФ Андрей Кутепов напомнил, что законом вносятся изменения в статьи 20 и 23 Уголовно-процессуального кодекса РФ, предусматривающие возможность возбуждения уголовного дела без заявления или согласия руководителя коммерческой или иной организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием либо организацией с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования, если предметом преступления являются денежные средства, и (или) иное имущество, выделенные в целях реализации государственного оборонного заказа, национальных проектов или осуществлении госзакупок.Парламентарий отметил, что президентом РФ поставлена задача о снижении административных барьеров для бизнеса, "нельзя отвлекать бизнес нагружать его проверками".С ним согласились коллеги по комитету, которые отметили, что принятие закона несет риски для деятельности компаний. Возникает ситуация, когда деятельность компании может быть приостановлена на неопределенный срок.

https://ria.ru/20220321/miting-1779231445.html

https://ria.ru/20220318/moshenniki-1778758105.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

совет федерации рф, общество, экономика, андрей кутепов, россия