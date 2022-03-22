https://ria.ru/20220322/minzdrav-1779433798.html
Минздрав планирует ускорить регистрацию потенциально дефицитных препаратов
Минздрав планирует ускорить регистрацию потенциально дефицитных препаратов - РИА Новости, 22.03.2022
Минздрав планирует ускорить регистрацию потенциально дефицитных препаратов
Минздрав России работает над пакетом мер по ускорению регистрации потенциальных дефицитных препаратов и медицинских изделий, заявил заместитель министра... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:29
2022-03-22T13:29
2022-03-22T13:40
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776558571_256:0:3072:1584_1920x0_80_0_0_1af460f2821813404b192f3870cb053d.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минздрав России работает над пакетом мер по ускорению регистрации потенциальных дефицитных препаратов и медицинских изделий, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев."Минздрав сейчас работает над пакетом мер по ускорению, с одной стороны, регистрации потенциальных дефицитных медизделий и лекарственных препаратов", - сказал Глаголев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.Он отметил, что кардинальные изменения рынка, связанные с новыми вызовами, как правило, сохраняются и в дальнейшем.
https://ria.ru/20220321/lekarstva-1779319657.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776558571_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e24e7b4e0a1adb30ec571e167724b22a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
13:29 22.03.2022 (обновлено: 13:40 22.03.2022)
Минздрав планирует ускорить регистрацию потенциально дефицитных препаратов
Минздрав разрабатывает меры по ускорению регистрации потенциально дефицитных препаратов