https://ria.ru/20220322/minzdrav-1779433798.html

Минздрав планирует ускорить регистрацию потенциально дефицитных препаратов

Минздрав планирует ускорить регистрацию потенциально дефицитных препаратов - РИА Новости, 22.03.2022

Минздрав планирует ускорить регистрацию потенциально дефицитных препаратов

Минздрав России работает над пакетом мер по ускорению регистрации потенциальных дефицитных препаратов и медицинских изделий, заявил заместитель министра... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T13:29

2022-03-22T13:29

2022-03-22T13:40

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минздрав России работает над пакетом мер по ускорению регистрации потенциальных дефицитных препаратов и медицинских изделий, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев."Минздрав сейчас работает над пакетом мер по ускорению, с одной стороны, регистрации потенциальных дефицитных медизделий и лекарственных препаратов", - сказал Глаголев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.Он отметил, что кардинальные изменения рынка, связанные с новыми вызовами, как правило, сохраняются и в дальнейшем.

https://ria.ru/20220321/lekarstva-1779319657.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)