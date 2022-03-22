https://ria.ru/20220322/melnikov-1779510584.html
Путин выразил соболезнования родным и близким Виталия Мельникова
Путин выразил соболезнования родным и близким Виталия Мельникова - РИА Новости, 22.03.2022
Путин выразил соболезнования родным и близким Виталия Мельникова
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста Виталия Мельникова. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T18:40
2022-03-22T18:40
2022-03-22T18:40
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста Виталия Мельникова. Виталий Мельников родился 1 мая 1928 года. По окончании ВГИКа в 1952 году снял ряд документальных проектов на Ленинградской киностудии научно-популярных фильмов. Более полувека Мельников работал на киностудии "Ленфильм". Здесь были созданы его легендарные ленты, вошедшие в золотой фонд российского кино: "Начальник Чукотки", "Мама вышла замуж", "Здравствуй и прощай", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Старший сын", "Выйти замуж за капитана" и другие.Кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР Мельников скончался 21 марта в Петербурге на 94-м году жизни.
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РИА Новости
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новости культуры, виталий мельников, санкт-петербург, ленфильм, вгик
Путин выразил соболезнования родным и близким Виталия Мельникова
Владимир Путин назвал Виталия Мельникова неординарным человеком и настоящим мастером
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста Виталия Мельникова.
"Народный артист России Виталий Мельников был ярким, неординарным, разносторонне одаренным человеком и настоящим Мастером. Имя этого выдающегося режиссера и сценариста, его замечательные работы навсегда останутся в сердцах его близких, друзей и коллег, в истории отечественного кинематографа", — сказал президент.
Виталий Мельников родился 1 мая 1928 года. По окончании ВГИКа в 1952 году снял ряд документальных проектов на Ленинградской киностудии научно-популярных фильмов. Более полувека Мельников работал на киностудии "Ленфильм". Здесь были созданы его легендарные ленты, вошедшие в золотой фонд российского кино: "Начальник Чукотки", "Мама вышла замуж", "Здравствуй и прощай", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Старший сын", "Выйти замуж за капитана" и другие.
Кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР Мельников скончался 21 марта в Петербурге на 94-м году жизни.