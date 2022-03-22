https://ria.ru/20220322/melnikov-1779510584.html

Путин выразил соболезнования родным и близким Виталия Мельникова

Путин выразил соболезнования родным и близким Виталия Мельникова - РИА Новости, 22.03.2022

Путин выразил соболезнования родным и близким Виталия Мельникова

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста Виталия Мельникова. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T18:40

2022-03-22T18:40

2022-03-22T18:40

культура

новости культуры

виталий мельников

санкт-петербург

ленфильм

вгик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93549/46/935494624_0:167:1349:926_1920x0_80_0_0_f3e96185ee2c392080f980193f276f84.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста Виталия Мельникова. Виталий Мельников родился 1 мая 1928 года. По окончании ВГИКа в 1952 году снял ряд документальных проектов на Ленинградской киностудии научно-популярных фильмов. Более полувека Мельников работал на киностудии "Ленфильм". Здесь были созданы его легендарные ленты, вошедшие в золотой фонд российского кино: "Начальник Чукотки", "Мама вышла замуж", "Здравствуй и прощай", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Старший сын", "Выйти замуж за капитана" и другие.Кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР Мельников скончался 21 марта в Петербурге на 94-м году жизни.

https://ria.ru/20220322/melnikov-1779499141.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, виталий мельников, санкт-петербург, ленфильм, вгик