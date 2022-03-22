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Александр Маршал рассказал о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 22.03.2022
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Шоубиз
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Александр Маршал рассказал о проблемах со здоровьем
Александр Маршал рассказал о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 22.03.2022
Александр Маршал рассказал о проблемах со здоровьем
Александр Маршал рассказал о проблемах со здоровьем. По словам певца, у него обнаружили межпозвонковую грыжу. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T18:52
2022-03-22T18:52
шоубиз
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шоу-бизнес
александр маршал
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Александр Маршал рассказал о проблемах со здоровьем. По словам певца, у него обнаружили межпозвонковую грыжу.По сообщению "Пятого канала" диагноз Маршалу поставили четыре года назад. После этого певец перенес экстренную операцию – ему установили имплант в позвоночник.Александр отметил, что с тех пор каждый день делает планку и другие упражнения.Около года назад Маршал оказался в больнице в предынсультном состоянии, а затем перенес коронавирус, говорится в сообщении. Артист отметил, что после произошедших событий его стала подводить память.Ранее звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов рассказал о борьбе с опухолью в головном мозге.
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знаменитости, шоу-бизнес, александр маршал
18:52 22.03.2022
 
Александр Маршал рассказал о проблемах со здоровьем

Александр Маршал рассказал о проблемах со здоровьем и регулярных спортивных упражнениях

© ФотоАлександр Маршал выступил на Театральной площади Луганска с праздничной концертной программой, посвященной Дню шахтера
Александр Маршал выступил на Театральной площади Луганска с праздничной концертной программой, посвященной Дню шахтера - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© Фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Александр Маршал рассказал о проблемах со здоровьем. По словам певца, у него обнаружили межпозвонковую грыжу.

"Я не падал, меня не били, слава богу. Но так случилось, я не знаю, грыжа вылезла и раздавилась", – отметил артист.

По сообщению "Пятого канала" диагноз Маршалу поставили четыре года назад. После этого певец перенес экстренную операцию – ему установили имплант в позвоночник.
Александр отметил, что с тех пор каждый день делает планку и другие упражнения.

"Вот уже четыре года каждый день я делаю планку. Знаете планку? Упражнение пять минут. 30 раз от пола приседания и так далее. Пресс, чтобы вот этот пояс, понимаете, да, чтобы он был мощным", – заключил артист.

Около года назад Маршал оказался в больнице в предынсультном состоянии, а затем перенес коронавирус, говорится в сообщении. Артист отметил, что после произошедших событий его стала подводить память.
Ранее звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов рассказал о борьбе с опухолью в головном мозге.
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