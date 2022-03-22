https://ria.ru/20220322/marshall-1779504951.html

Александр Маршал рассказал о проблемах со здоровьем

Александр Маршал рассказал о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 22.03.2022

Александр Маршал рассказал о проблемах со здоровьем

Александр Маршал рассказал о проблемах со здоровьем. По словам певца, у него обнаружили межпозвонковую грыжу. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T18:52

2022-03-22T18:52

2022-03-22T18:52

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Александр Маршал рассказал о проблемах со здоровьем. По словам певца, у него обнаружили межпозвонковую грыжу.По сообщению "Пятого канала" диагноз Маршалу поставили четыре года назад. После этого певец перенес экстренную операцию – ему установили имплант в позвоночник.Александр отметил, что с тех пор каждый день делает планку и другие упражнения.Около года назад Маршал оказался в больнице в предынсультном состоянии, а затем перенес коронавирус, говорится в сообщении. Артист отметил, что после произошедших событий его стала подводить память.Ранее звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов рассказал о борьбе с опухолью в головном мозге.

https://ria.ru/20220318/bilan-1778852089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, александр маршал