https://ria.ru/20220322/marshall-1779504951.html
Александр Маршал рассказал о проблемах со здоровьем
Александр Маршал рассказал о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 22.03.2022
Александр Маршал рассказал о проблемах со здоровьем
Александр Маршал рассказал о проблемах со здоровьем. По словам певца, у него обнаружили межпозвонковую грыжу. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T18:52
2022-03-22T18:52
2022-03-22T18:52
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александр маршал
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Александр Маршал рассказал о проблемах со здоровьем. По словам певца, у него обнаружили межпозвонковую грыжу.По сообщению "Пятого канала" диагноз Маршалу поставили четыре года назад. После этого певец перенес экстренную операцию – ему установили имплант в позвоночник.Александр отметил, что с тех пор каждый день делает планку и другие упражнения.Около года назад Маршал оказался в больнице в предынсультном состоянии, а затем перенес коронавирус, говорится в сообщении. Артист отметил, что после произошедших событий его стала подводить память.Ранее звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов рассказал о борьбе с опухолью в головном мозге.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, александр маршал
Александр Маршал рассказал о проблемах со здоровьем
Александр Маршал рассказал о проблемах со здоровьем и регулярных спортивных упражнениях
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Александр Маршал рассказал о проблемах со здоровьем. По словам певца, у него обнаружили межпозвонковую грыжу.
"Я не падал, меня не били, слава богу. Но так случилось, я не знаю, грыжа вылезла и раздавилась", – отметил артист.
По сообщению "Пятого канала" диагноз Маршалу поставили
четыре года назад. После этого певец перенес экстренную операцию – ему установили имплант в позвоночник.
Александр отметил, что с тех пор каждый день делает планку и другие упражнения.
"Вот уже четыре года каждый день я делаю планку. Знаете планку? Упражнение пять минут. 30 раз от пола приседания и так далее. Пресс, чтобы вот этот пояс, понимаете, да, чтобы он был мощным", – заключил артист.
Около года назад Маршал оказался в больнице в предынсультном состоянии, а затем перенес коронавирус, говорится в сообщении. Артист отметил, что после произошедших событий его стала подводить память.
Ранее звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов рассказал
о борьбе с опухолью в головном мозге.