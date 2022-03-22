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ЛНР после освобождения продолжит операцию на Украине, заявил Пасечник - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/lnr-1779419579.html
ЛНР после освобождения продолжит операцию на Украине, заявил Пасечник
ЛНР после освобождения продолжит операцию на Украине, заявил Пасечник - РИА Новости, 22.03.2022
ЛНР после освобождения продолжит операцию на Украине, заявил Пасечник
Силы Луганской народной республики после освобождения ее территории продолжат участие в денацификации и демилитаризации Украины, заявил глава ЛНР Леонид... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:25
2022-03-22T12:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
леонид пасечник
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Силы Луганской народной республики после освобождения ее территории продолжат участие в денацификации и демилитаризации Украины, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник."Я думаю, безусловно (будут). Потому что это наша земля, это наши люди, это наша Украина… На сегодняшний день население Украины является заложником того террористического, националистического, фашистского режима, который существует и правит в Киеве. И мы обязаны помочь нашим людям", - сказал Пасечник в эфире Первого канала.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Ранее в МО РФ заявляли, что на официальном сайте ведомства ежедневно публикуется вся информация о результатах проведения гуманитарных акций, а также представляются актуальные маршруты гуманитарных коридоров.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220318/lnr-1778789306.html
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в мире, луганская народная республика, леонид пасечник, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, украина
12:25 22.03.2022 (обновлено: 12:36 22.03.2022)
 
ЛНР после освобождения продолжит операцию на Украине, заявил Пасечник

Глава ЛНР Пасечник: после освобождения территории мы продолжим операцию на Украине

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Силы Луганской народной республики после освобождения ее территории продолжат участие в денацификации и демилитаризации Украины, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Я думаю, безусловно (будут). Потому что это наша земля, это наши люди, это наша Украина… На сегодняшний день население Украины является заложником того террористического, националистического, фашистского режима, который существует и правит в Киеве. И мы обязаны помочь нашим людям", - сказал Пасечник в эфире Первого канала.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Ранее в МО РФ заявляли, что на официальном сайте ведомства ежедневно публикуется вся информация о результатах проведения гуманитарных акций, а также представляются актуальные маршруты гуманитарных коридоров.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникРоссияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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