Дополнительная мобилизация в ЛНР пока не требуется, заявил Пасечник
Глава ЛНР Пасечник: обстановка на фронте напряженная, но сил хватает, добор не нужен
Народная милиция Луганской народной республики
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Обстановка на фронте в Луганской народной республике напряженная, но дополнительного добора военных пока не требуется, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Обстановка на фронте в общем стабильно напряженная... Противник активно использует в качестве живого щита мирное население, поэтому это оказывает негативное влияние на ситуацию на фронте и несколько тормозит наше наступление", - сказал Пасечник в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, силы ЛНР к настоящему моменту освободили уже почти 80% территории республики.
"На сегодняшний день (сил) хватает. В общем-то на территории республики до настоящего момента действует указ о мобилизации. В случае, если нам не будет хватать военнослужащих, мы проведем дополнительный добор, но пока что в этом мы не нуждаемся", - добавил Пасечник.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Ранее в МО РФ заявляли, что на официальном сайте ведомства ежедневно публикуется вся информация о результатах проведения гуманитарных акций, а также представляются актуальные маршруты гуманитарных коридоров.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.