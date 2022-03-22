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Льготы для производителей "железа" согласуют до конца недели, заявил Шадаев - РИА Новости, 22.03.2022
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Льготы для производителей "железа" согласуют до конца недели, заявил Шадаев
Льготы для производителей "железа" согласуют до конца недели, заявил Шадаев - РИА Новости, 22.03.2022
Льготы для производителей "железа" согласуют до конца недели, заявил Шадаев
Минцифры до конца недели согласует с Минфином поправки в налоговый кодекс, которые позволят производителям компьютерного и телекоммуникационного оборудования... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:27
2022-03-22T12:27
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
льготы
максут шадаев
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
экономика
технологии
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минцифры до конца недели согласует с Минфином поправки в налоговый кодекс, которые позволят производителям компьютерного и телекоммуникационного оборудования получить льготы, заявил на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям глава Минцифры Максут Шадаев.Западные страны из-за ситуации на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, запрещены поставки в РФ высокотехнологичной продукции. В связи с этим власти РФ готовят комплекс мер по поддержке телеком-отрасли."Очень важный вопрос... - это льготы для производителей "железа": программно-аппаратного комплекса, компьютерного, телеком-оборудования. Мы соответствующие предложения включили. Далее мы с Минпромторгом будем их на площадке Минфина отстаивать... Мы считаем, что поправки в Налоговый кодекс в этой части...&nbsp; до конца этой неделимы согласуем с Минфинов, и в течение ближайших двух недель они будут проведены", - сказал Шадаев.
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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), льготы, максут шадаев, министерство финансов рф (минфин россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, экономика, технологии
12:27 22.03.2022
 
Льготы для производителей "железа" согласуют до конца недели, заявил Шадаев

Глава Минцифры Шадаев: льготы для производителей "железа" согласуют до конца недели

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛиния сборки компьютеров на заводе электронного оборудования
Линия сборки компьютеров на заводе электронного оборудования - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линия сборки компьютеров на заводе электронного оборудования
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минцифры до конца недели согласует с Минфином поправки в налоговый кодекс, которые позволят производителям компьютерного и телекоммуникационного оборудования получить льготы, заявил на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям глава Минцифры Максут Шадаев.
Западные страны из-за ситуации на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, запрещены поставки в РФ высокотехнологичной продукции. В связи с этим власти РФ готовят комплекс мер по поддержке телеком-отрасли.
"Очень важный вопрос... - это льготы для производителей "железа": программно-аппаратного комплекса, компьютерного, телеком-оборудования. Мы соответствующие предложения включили. Далее мы с Минпромторгом будем их на площадке Минфина отстаивать... Мы считаем, что поправки в Налоговый кодекс в этой части...  до конца этой неделимы согласуем с Минфинов, и в течение ближайших двух недель они будут проведены", - сказал Шадаев.
Инженер за работой - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 08:00Наука
Проблемы с "железом": чем грозит дефицит компьютерных комплектующих
 
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ЛьготыМаксут ШадаевМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияЭкономикаТехнологии
 
 
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