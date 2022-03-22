https://ria.ru/20220322/lgoty-1779420229.html
Льготы для производителей "железа" согласуют до конца недели, заявил Шадаев
Льготы для производителей "железа" согласуют до конца недели, заявил Шадаев - РИА Новости, 22.03.2022
Льготы для производителей "железа" согласуют до конца недели, заявил Шадаев
Минцифры до конца недели согласует с Минфином поправки в налоговый кодекс, которые позволят производителям компьютерного и телекоммуникационного оборудования... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:27
2022-03-22T12:27
2022-03-22T12:27
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
льготы
максут шадаев
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
экономика
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156294/72/1562947279_0:215:3258:2048_1920x0_80_0_0_4aa4ae366c36bbf8cc2ac9955144ed45.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минцифры до конца недели согласует с Минфином поправки в налоговый кодекс, которые позволят производителям компьютерного и телекоммуникационного оборудования получить льготы, заявил на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям глава Минцифры Максут Шадаев.Западные страны из-за ситуации на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, запрещены поставки в РФ высокотехнологичной продукции. В связи с этим власти РФ готовят комплекс мер по поддержке телеком-отрасли."Очень важный вопрос... - это льготы для производителей "железа": программно-аппаратного комплекса, компьютерного, телеком-оборудования. Мы соответствующие предложения включили. Далее мы с Минпромторгом будем их на площадке Минфина отстаивать... Мы считаем, что поправки в Налоговый кодекс в этой части... до конца этой неделимы согласуем с Минфинов, и в течение ближайших двух недель они будут проведены", - сказал Шадаев.
https://ria.ru/20220322/kompyuter-1779309872.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156294/72/1562947279_527:0:3258:2048_1920x0_80_0_0_d5d94dfa942bfa20ee605298f3307b02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), льготы, максут шадаев, министерство финансов рф (минфин россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, экономика, технологии
Льготы для производителей "железа" согласуют до конца недели, заявил Шадаев
Глава Минцифры Шадаев: льготы для производителей "железа" согласуют до конца недели