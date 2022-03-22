https://ria.ru/20220322/lgoty-1779420229.html

Льготы для производителей "железа" согласуют до конца недели, заявил Шадаев

Льготы для производителей "железа" согласуют до конца недели, заявил Шадаев - РИА Новости, 22.03.2022

Льготы для производителей "железа" согласуют до конца недели, заявил Шадаев

Минцифры до конца недели согласует с Минфином поправки в налоговый кодекс, которые позволят производителям компьютерного и телекоммуникационного оборудования... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T12:27

2022-03-22T12:27

2022-03-22T12:27

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

льготы

максут шадаев

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

экономика

технологии

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Минцифры до конца недели согласует с Минфином поправки в налоговый кодекс, которые позволят производителям компьютерного и телекоммуникационного оборудования получить льготы, заявил на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям глава Минцифры Максут Шадаев.Западные страны из-за ситуации на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, запрещены поставки в РФ высокотехнологичной продукции. В связи с этим власти РФ готовят комплекс мер по поддержке телеком-отрасли."Очень важный вопрос... - это льготы для производителей "железа": программно-аппаратного комплекса, компьютерного, телеком-оборудования. Мы соответствующие предложения включили. Далее мы с Минпромторгом будем их на площадке Минфина отстаивать... Мы считаем, что поправки в Налоговый кодекс в этой части... до конца этой неделимы согласуем с Минфинов, и в течение ближайших двух недель они будут проведены", - сказал Шадаев.

https://ria.ru/20220322/kompyuter-1779309872.html

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Владимир Лаврентьев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), льготы, максут шадаев, министерство финансов рф (минфин россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, экономика, технологии