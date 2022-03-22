https://ria.ru/20220322/lekarstva-1779450723.html

Говорить о дефиците лекарств в России нет оснований, заявили в Минздраве

Говорить о дефиците лекарств в России нет оснований, заявили в Минздраве - РИА Новости, 22.03.2022

Говорить о дефиците лекарств в России нет оснований, заявили в Минздраве

Оснований говорить о каком-либо дефиците лекарств на фоне санкций в настоящее время нет, заявил главный внештатный специалист клинический фармаколог Минздрава... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T14:40

2022-03-22T14:40

2022-03-22T14:46

общество

санкции в отношении россии

здоровье - общество

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Оснований говорить о каком-либо дефиците лекарств на фоне санкций в настоящее время нет, заявил главный внештатный специалист клинический фармаколог Минздрава России, академик РАН Владимир Петров."В настоящее время нет оснований говорить о каком-либо дефиците лекарств на фоне санкций. Мы наблюдаем ажиотажный спрос на препараты, за неделю из аптек выбирается тот же объем лекарств, которого обычно хватает на два-три месяца. Но оснований для ажиотажа нет – производство работает, поставки препаратов идут, в том числе – импортных", - сказал Петров журналистам.Он отметил, что дистрибьюторы и производители часто просто не успевали подвозить нужно количество упаковок в аптеки, но сейчас ситуация стала налаживаться.По словам Петрова, врач при назначении лечения должен указывать международное непатентованное наименование препарата – то есть, название действующего вещества. А фармацевтический работник в аптеке почти всегда найдет несколько аналогичных препаратов с тем же действием и той же эффективностью."Это – требование законодательства. Поэтому, если в конкретной аптеке пропал конкретный препарат с конкретным торговым наименованием, ситуацию не стоит называть дефицитом", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220321/ekonomika-1779268108.html

https://ria.ru/20220321/lekarstva-1779241327.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, санкции в отношении россии, здоровье - общество