https://ria.ru/20220322/kurily-1779416088.html

В правительстве пообещали реализовать преференциальный режим на Курилах

В правительстве пообещали реализовать преференциальный режим на Курилах - РИА Новости, 22.03.2022

В правительстве пообещали реализовать преференциальный режим на Курилах

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что преференциальный режим на Курилах состоится, приглашаются все инвесторы, в том числе из... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T12:07

2022-03-22T12:07

2022-03-22T13:09

юрий трутнев

япония

курильские острова

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 22 мар – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что преференциальный режим на Курилах состоится, приглашаются все инвесторы, в том числе из Японии."Мы ждем инвесторов, которые хотят работать в РФ... Мы приглашаем всех инвесторов - из РФ, Китая, приглашаем инвесторов из Японии. Я уверен, что этот режим состоится. Я найду время позаниматься этим сам, добиться, чтобы пришли первые инвесторы. Уверен в том, что на Курильских островах возникнут новые инвестиционные проекты", - сказал Трутнев журналистам.МИД РФ в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на Курильских островах. Закон предоставляет налоговые льготы организациям, зарегистрированным на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского городского округа после 1 января 2022 года. Такие организации в течение 20 лет с момента регистрации не будут признаваться плательщиками налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов. Кроме того, они смогут применять пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%.

https://ria.ru/20220322/kurily-1779401088.html

япония

курильские острова

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

юрий трутнев, япония, курильские острова, россия