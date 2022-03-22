12:07 22.03.2022 (обновлено: 13:09 22.03.2022)
В правительстве пообещали реализовать преференциальный режим на Курилах
Вице-премьер Трутнев: преференциальный режим на Курилах будет реализован
Порт Южно-Курильска на острове Кунашир
ВЛАДИВОСТОК, 22 мар – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что преференциальный режим на Курилах состоится, приглашаются все инвесторы, в том числе из Японии.
"Мы ждем инвесторов, которые хотят работать в РФ... Мы приглашаем всех инвесторов - из РФ, Китая, приглашаем инвесторов из Японии. Я уверен, что этот режим состоится. Я найду время позаниматься этим сам, добиться, чтобы пришли первые инвесторы. Уверен в том, что на Курильских островах возникнут новые инвестиционные проекты", - сказал Трутнев журналистам.
МИД РФ в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на Курильских островах. Закон предоставляет налоговые льготы организациям, зарегистрированным на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского городского округа после 1 января 2022 года. Такие организации в течение 20 лет с момента регистрации не будут признаваться плательщиками налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов. Кроме того, они смогут применять пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%.