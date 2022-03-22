https://ria.ru/20220322/krovlya-1779455796.html

Чтобы не протекала: как сделать качественную кровлю в частном доме

Устройство кровли частного дома: материалы для крыши, монтаж и схема конструкции

Чтобы не протекала: как сделать качественную кровлю в частном доме

Самостоятельное обустройство крыши частного дома или подсобного здания сопровождается решением множества вопросов: как выбрать материал, где взять схему... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T15:27

2022-03-22T15:27

2022-03-22T15:28

россия

строительство

жилье

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Самостоятельное обустройство крыши частного дома или подсобного здания сопровождается решением множества вопросов: как выбрать материал, где взять схему конструкции, как устанавливать водосточную систему. О том, что нужно знать про устройство кровли, технологию монтажа и как не совершить ошибок – в материале РИА Новости.Виды кровельных покрытийМногие особенности устройства кровли и ее монтажа зависит от того, какое именно покрытие было выбрано. Выделяют две основные классификации.По типу материалаКровельный материал напрямую влияет не только на срок службы крыши, но и на ее внешний вид.Органический. Это дерево, деготь, полимеры и модифицированный битум. Такая кровля не подойдет для жилых домов, а ее использование требует строгого соблюдения пожарной безопасности, так как органические материалы с легкостью подвергаются негативным воздействиям, например, от лучей солнца или высокой влажности. Она может прослужить от 5 до 30 лет.Силикатный. Это черепица из натуральных материалов и асбестоцемента. Такая кровля выглядит эстетично, а также устойчива к свету и влаге, выдерживает перепады температур. Если ее использовать в мягком климате, она может прослужить гораздо дольше, чем органическая.Металлический. Цинк, медь и сталь с антикоррозионным покрытием сравнительно дешевле и доступнее, чем силикатные материалы, и при этом практически ничем не отличаются по свойствам. Но если черепица из натуральных материалов может прослужить более 100 лет, то металлическая кровля – не более 50.По способу укладкиСпособ укладки влияет на гидро- и шумоизоляцию.Мастичный. Метод подразумевает заливку поверхности битумным раствором, который при затвердевании становится похожим на резину. Такое покрытие имеет отличную гидроизоляцию при широком диапазоне температур: от -50°С до +120°С.Листовой. Это покрытие из формованных листов шифера, профнастила, металла или фальцевых панелей. Они укладываются особым образом на предварительно подготовленную поверхность и скрепляются между собой, в результате чего листы обеспечивают высокую гидроизоляцию и не пропускают влагу. Срок эксплуатации составляет более 50 лет.Рулонный. Это мягкие покрытия из битума, рубероида, толя и современных мембранных материалов. Они отлично подходят для плоских и низкоуклонных кровель, например, у построек хозяйственного назначения, так как хорошо защищают их от осадков.Наборный. К этой категории относятся листовые материалы и черепичные изделия, которые образовывают кровлю в результате поэтапной сборки. Такие крыши обладают высокой гидроизоляцией и способны подавлять шум. Любой из элементов в случае повреждения легко и недорого менять.Мембранный. Это пленочный материал толщиной около двух мм, который состоит из полимеров. Как правило, его используют для пологих и плоских крыш, но также иногда применяют и для наклонных.Устройство кровлиОпорой выступает стропильная система, сама же кровля состоит из внутреннего несущего слоя (настил, стяжка и обрешетка) и дополнительных тепло-, паро-, гидроизоляционных и защитных покрытий. От выбранного типа крыши будут зависеть способы ее укладки и некоторые конструктивные особенности.Мягкая кровляК мягкой кровле относятся и рулонное покрытие, и мембранное, и мягкая черепица. Все они объединены общими характеристиками – имеют гибкость и изготавливаются из органических материалов. Мягкая кровля может быть многослойной, что повышает ее устойчивость к внешним воздействиям. Также из преимуществ выделяют доступную стоимость, универсальность, быстрый монтаж и ремонт. Мягкая кровля используется для крыш со сложной геометрией и имеет широкий выбор дизайнерских решений. Она подходит как для частных домов, так и для больших коммерческих зданий. Такая кровля укладывается на слой влагостойкой фанеры (ФСФ), древесно-стружечной плиты (ДСП), обрезной доски (чей показатель относительной влажности не более 20 %) или ориентированно-стружечной плиты (OSB).Кровля из черепицыЭто классическая наборная кровля, которая укладывается внахлест на обрешетку (основание). Черепица может быть изготовлена из разных материалов и поэтому важно соблюдать правило: чем тяжелее черепица, тем меньше должен быть угол наклона крыши. Для плоских крыш такое покрытие не используется.Металлочерепица. Это профильные пластины из стали, на которых имеется защитное полимерное покрытие. Такая черепица прослужит от 20 до 30 лет и отличается доступной стоимостью в сравнении с другими материалами.Керамическая черепица. Сейчас используется довольно редко в силу высокой стоимости. К тому же она тяжелее металлической, а значит несущая конструкция должна быть особо прочной. Тем не менее, керамическая черепица отличается экологичностью, долгим сроком службы (до 100 лет) и эстетичным внешним видом.Цементно-песчаная черепица. Несмотря на более низкую стоимость в сравнении с керамической черепицей, такой материал сохраняет все ее достоинства. К тому же, он весит почти в два раза меньше и имеет множество цветовых решений.Композитная черепица. Композитная черепица сочетает в себе достоинства керамической и металлической. В ее основе – металл, на который нанесены слой из алюцинка, гранулы натурального камня и глазурь, не дающая каменной крошке осыпаться. Композитная черепица прочная и легкая, не уступает по внешним данным керамике. Ее структура обеспечивает высокую шумоизоляцию, она также устойчива к перепадам температур.Гибкая черепица. Ее структура напоминает пирог и состоит из трех частей: укрепляющее основание из эластичного и прочного нетканого стекловолокна, битум повышенной теплостойкости и базальтовая крошка для защиты черепицы от внешнего воздействия.Кровля из профнастилаЭто кровля из профилированных листов оцинкованной стали, которые покрыты несколькими слоями полимеров и краски. Такое покрытие укладывается на деревянное основание (обрешетку), которая предварительно покрыта паро- и гидроизоляцией. Кровля из профнастила не используется для плоских крыш.Кровля из поликарбонатаПоликарбонат – это прозрачный материал, поэтому его используют только в тех случаях, когда на верхнем этаже необходимо обеспечить много естественного света, например, для зимнего сада. Укладывается такая кровля на деревянный или металлический каркас с применением резиновых прокладок. Особенностью такого покрытия является то, что его можно сделать практически любой формы.Кровля из битумных волнистых листовОна очень распространена для покрытия дачных домов, подсобных помещений. Такие листы очень легкие, поэтому можно избежать демонтажа старого покрытия из шифера или жести и уложить новое на поврежденную крышу. Битумные листы легко резать, а закрепляются они специальными гвоздями.Фальцевая кровляТакая кровля состоит из металлических фальц-панелей, а их фальцевое соединение (использование определенного шва) гарантирует герметичность. Это легкое покрытие, которое просто монтировать, но важно учесть – металл обладает высокой теплопроводностью, поэтому необходимо использовать утеплитель. Фальцевая кровля может быть дорогой – из меди, и более доступной – из оцинкованной стали.Пошаговая инструкция по монтажным работамНесмотря на то, что отдельные шаги по монтажу кровли могут отличаться в зависимости от типа здания, конструктивных особенностей и выбранного материала, общий алгоритм действий будет схожим.Установка мауэрлатаМауэрлат – это деревянный брус, который укладывается по периметру наружных стен. Он является крайней нижней опорой для стропил и распределяет нагрузку от их веса. Его монтаж производится с помощью анкерных болтов, шпилек или скоб. Если используются последние, то один их край крепится непосредственно к мауэрлату, а второй – к деревянному бруску, который предварительно закладывают в кладку с внутренней стороны стены. При использовании анкерных болтов и шпилек необходимо брать крепеж диаметром не менее 10 мм.Для деревянных и каркасных домов мауэрлат не требуется. В брусовых или бревенчатых строениях его роль выполняет верхний венец, и дальнейшая техника крепления будет иметь особенности. В каркасных домах в роли мауэрлата выступает верхняя обвязка. Она фиксируется к вертикальным опорам каркаса.Крепление стропил к мауэрлатуОбычно применяется жесткое крепление стропил к мауэрлату. Именно при таком способе можно сооружать и наклонную, и висячую стропильную систему. Фиксация может осуществляться с врубкой и без.Первый вариант отлично подходит для непрофессионалов, желающих самостоятельно построить крышу своего дома или подсобного помещения. При такой фиксации сами стропила обеспечивают вынос карниза. Для их плотного прилегания к мауэрлату используются опорные бруски и все вместе закрепляется с помощью специальных металлических уголков с отверстиями для саморезов.Фиксация с врубкой подразумевает подпил стропил таким образом, чтобы они плотно прилегали к мауэрлату и как бы "надевались" на него. При таком варианте вынос карниза осуществляется с помощью кобылок – удлинений стропильной ноги. Надежность такого каркаса обеспечивается жестким креплением с помощью металлических уголков.Крепление стропил к стенеЧтобы повысить устойчивость крыши к ветру, каркас необходимо прикрепить к несущим стенам строения. Для этого нужны два отрезка вязальной проволоки диаметром 4 мм. Их следует обернуть вокруг стропила в том месте, где он соединяется с мауэрлатом, а далее прикрепить к стене с помощью анкера.Усиление системыЕсли пролеты составляют более шести метров, то рекомендуется усилить каркас с помощью подкосов и стоек. Первые, как правило, располагают под углами 45° или 60° по отношению к горизонтальной плоскости. А монтаж стоек происходит вертикально с опорой на внутренние несущие стены (если такие есть), балки или шпренгели – стержневую систему.Также для усиления системы при самостоятельном возведении крыши используются затяжки, или ригели. Они особенно важны и необходимы в конструкции с висячими стропилами. Ригели служат для минимизации усилий распора и крепятся с обеих сторон стропила с помощью гвоздей или саморезов.Соединение стропил с прогономВ месте, где противоположные стропила сходятся вверху, они должны опираться на промежуточный, или коньковый, прогон. Его изготавливают из деревянного бруса сечением от 50×100 до 100×200 мм в зависимости от ширины пролетов и особенностей конкретной стропильной системы. Сами стропила между собой крепятся с помощью гвоздей, саморезов, болтов или перфорированных пластин.ГидроизоляцияВ качестве гидроизоляционного материала можно использовать пародиффузионную мембрану. Она обеспечивает не только влагозащиту, но и парообмен, а также способствует созданию благоприятного подкровельного микроклимата.Укладывают гидроизоляционный материал на стропильные ноги и закрепляют мелкими гвоздями или строительным степлером. Работы проводятся снизу вверх, а чтобы исключить попадание влаги под материал, необходимо перекрытие нижнего слоя в 10–15 см. Также важно соблюдать достаточно сильное натяжение – провисание не должно быть больше двух сантиметров – чтобы жидкость не скапливалась на поверхности. Швы обрабатывают герметизирующей лентой. При работе с гидроизоляционным материалом важно соблюдать осторожность, так как его легко повредить.Сооружение обрешетки и контробрешеткиКонтробрешетка необходима для обеспечения циркуляции воздуха и для надежной фиксации гидроизоляции. Как правило, используются пиломатериалы толщиной 40–50 мм, они набиваются параллельно стропилам. Поверх укладывается обрешетка, она может быть сплошной и разряженной. Первая подойдет для мягкой и рулонной кровли, а вторая – для металлической и шиферной. Шаг обрешетки зависит от выбранного кровельного материала – чем он тяжелее, тем чаще должен быть шаг.Вентиляция подкровельного пространстваЧтобы защитить все деревянные конструкции кровли от плесени и грибка, а также продлить срок их службы, необходимо обеспечить эффективную циркуляцию воздуха между теплоизоляцией и кровельным покрытием. Вентиляционный зазор 20–40 мм обеспечивается контробрешеткой в стропильной системе, также поступление воздуха предусматривается через карнизный свес, для чего его подшивают специальными софитами с перфорацией. А выход воздуха в верхней точке кровли обеспечивается коньковым и/или точечным аэратором.Монтаж кровельного покрытияТехнология монтажа отличается в зависимости от выбранного кровельного покрытия. Как правило, производители выпускают инструкцию по монтажным работам к каждому типу кровли.Водосточная системаОна помогает отводить воду от основания, а также снизить негативное влияние влаги на нижние элементы кровли. У непрофессионалов могут возникнуть трудности с установкой кронштейнов желобов.Если кровельный материал еще не был смонтирован, то крепеж устанавливается на нижних рядах обрешетки. Такой вариант позволяет согнуть ножку кронштейна (при необходимости) для правильного угла наклона желоба.В случае если кровельное покрытие уже установлено, то есть возможность смонтировать крепеж на боковую сторону стропила. Для этого используются кронштейны на ножке, которая загнута на 90°. Также можно устанавливать крепежи на лобовую доску – на край карниза по периметру крыши крепится доска, на которую ставится профиль с крюками. Чтобы вода в желобе не переливалась, крюки должны быть установлены таким образом, чтобы кровля перекрывала водосток на 1/2 или 1/3 его ширины.Утепление и пароизоляцияНа этом этапе большую роль играет правильный выбор утепляющего материала. Со слов Виталия Сорокина, продукт-менеджера КНАУФ Инсулейшн, важно, чтобы материалы были паропроницаемы. В России 85–90 % кровель строится из леса естественной влажности, максимум влаги из стропил испаряется в первый год после постройки крыши. Если влага не сможет испариться естественным образом, то стропильная система сгниет в течение двух–трех лет. Поэтому применение в этой сфере материалов, которые препятствуют естественному отводу влаги (например, пенополистирола или экструдированных утеплителей) не рекомендуется. Минеральная вата эффективно удерживает тепло в помещениях и защищает от посторонних звуков. Волокнистый пористый материал способен эффективно поглощать шум дождя, что особенно актуально для кровли из металлического профиля или металлочерепицы. Высокая степень паропроницаемости позволяет поддерживать в помещениях оптимальную влажность и естественный воздухообмен. Небольшой удельный вес утеплителя не создает дополнительной нагрузки на стены и перекрытия."Толщина теплоизоляции определяется специальными теплотехническими расчетами по СНиП 23-02-2003 "Теплозащита зданий". Непрофессионалы могут воспользоваться онлайн-калькулятором и специальными приложениями, учитывая данные по всем материалам, используемым в утепляемой конструкции и климатической зоне строительства. Не нужно пользоваться усредненными данными: ошибки в расчетах могут повлечь перерасход материала или привести к большим затратам на отопление помещений, потерям тепла в процессе эксплуатации", – дополнил эксперт.Ошибки при строительстве крышиПри самостоятельном возведении крыши можно упустить множество нюансов и совершить немало ошибок. О важных и основных из них рассказала Яна Герасимова, руководитель службы технической поддержки направления "Скатная кровля и холст" компании ТЕХНОНИКОЛЬ.Все ошибки, которые строители могут совершать при устройстве скатной крыши, можно разделить по этапам строительства.Устройство стропильной системы. Одной из распространенных ошибок является отсутствие гидроизоляционной отсечки между мауэрлатом и несущими стенами. В этом случае появляется риск капиллярного подъема влаги из железобетонного армопояса к деревянному мауэрлату. Избыточная влага образует грибок и плесень, а это значительно снижает срок службы деревянных конструкций. Устранить подобную ошибку без демонтажа стропильной системы невозможно, поэтому при ее устройстве стоит уделить максимальное внимание данному требованию.Еще одна ошибка - недостаточное крепление мауэрлата или его отсутствие. Это грозит потерей несущей способности стропильной системы при воздействии ветровой нагрузки. Крепление мауэрлата выполняется с помощью анкерных болтов с шагом не более 600 мм.Крепление стропильной системы также должно производиться в соответствии с технологией. Иногда ошибочно в качестве крепежей применяются "черные", неоцинкованные саморезы. Такой тип крепежа является неконструкционным и не обеспечивает надежность и долговечность стропильной системы, что приводит к потере несущей способности. Допускается их установка только в качестве временного крепежа с последующим креплением конструкции оцинкованными саморезами и болтовыми соединениями.Еще один нюанс, требующий внимания, - шаг обрешетки. Если он не соответствует снеговой нагрузке и толщине сплошного основания, то возникает риск потери жесткости сплошного основания и образования прогибов, что приводит к повреждению кровельного покрытия и потере гидроизоляционной способности. Устранение подобных ошибок включает в себя усиление разреженной обрешетки.Сплошное основание. Монтаж кровельного покрытия на сплошное основание из ОСП без выравнивания влажности приводит к образованию волн. ОСП-плиты после изготовления имеют влажность не более 4 %. После их монтажа происходит выравнивание с атмосферной влажностью с определенным расширением и увеличением геометрических размеров. Если монтаж подкладочного ковра и гибкой черепицы выполнить до момента выравнивания влажности, то после расширения плит ОСП на кровельном покрытии образуются неровности. Кровельное покрытие может выровняться в течение одного летнего сезона, если же волны сохранились, необходимо демонтировать старую черепицу, натянуть подкладочный ковер и смонтировать новую.Отсутствие зазоров между ОСП приводит к расщеплению стыков плит и повреждению кровельного покрытия. Если после выпадения осадков оставленные зазоры между плитами исчезли, необходимо распустить швы циркулярной пилой, выставив глубину пропила, равную толщине ОСП-плит.Теплоизоляционный слой. При монтаже пароизоляционной пленки нахлесты полотен обязательно нужно проклеивать. Отсутствие проклейки или повреждение пароизоляции приводит к избыточному увлажнению теплоизоляции, что служит причиной потери физических свойств, промерзания, выпадения конденсата и образования наледи на элементах стропильной системы, а также на карнизном свесе. На деревянных элементах образуется грибок и плесень, что значительно снижает их срок службы. В данном случае необходимо обеспечить герметичный пароизоляционный экран: выполнить проклейку нахлестов и примыканий к стенам и проходкам, установить заплатки на поврежденных участках.Одна из самых распространенных ошибок - недостаточная толщина теплоизоляции. Неправильный расчет приводит к промерзанию и последствиям, описанным выше. Толщину утеплителя необходимо определять согласно теплотехническому расчету для конкретного региона.Иногда строители заменяют специальную диффузионную мембрану гидроизоляционной пленкой с низкой паропроницаемостью. В итоге такая пленка препятствует выходу влаги из теплоизоляционного слоя, происходит избыточное увлажнение теплоизоляции. Чтобы исправить ошибку, необходимо удалить гидроизоляционную пленку над утеплителем и заменить ее на диффузионную мембрану с высокой паропроницаемостью.Подкровельная вентиляция. На данном этапе ошибкой считается отсутствие приточных отверстий. В этом случае невозможно обеспечить естественную вентиляцию. При этом влага не удаляется из подкровельного пространства и увлажняет деревянные элементы стропильной системы. Образуется грибок и плесень. Также при избыточном увлажнении происходят подвижки деревянной стропильной системы и повреждение кровельного покрытия. Для устранения этих проблем необходимо обеспечить наличие трех основных элементов вентиляции: приточные отверстия (перфорированные софиты в карнизном свесе), вентиляционный канал и вытяжные отверстия (аэроэлементы согласно расчету и рекомендация производителя).Недостаточное количество аэроэлементов приводит к вышеизложенным последствиям в той или иной степени. Для решения проблемы необходимо добавить аэроэлементы или сплошной коньковый аэратор согласно расчету и рекомендация производителя.Еще одна ошибка - высота вентиляционного канала меньше допустимых значений. Они указаны в “СП 17.13330.2017 Кровли” и зависят от уклона и длины ската. Последствия также связаны с накоплением влаги в конструкции. Для устранения необходимо обеспечить высоту вентиляционного канала согласно требованиям свода правил кровли.Кровельное покрытие. Среди нарушений правил крепления гибкой черепицы отмечаются следующие:Все это может привести к обрыву гонтов при воздействии ветровой нагрузки. Устранить ошибки можно путем применения крепежа согласно требованиям инструкции производителя.К ошибкам относится и несоблюдение требований по непробиваемой зоне: 300 мм от оси ендовы. Это приводит к снижению гидроизоляционной способности данного узла. Для устранения необходимо выполнить замену ендовного ковра и гибкой черепицы в зоне ендовы.Отсутствие проклейки мастикой на боковых срезах черепицы (фронтон, ендова, примыкания к стенам и трубам) снижает гидроизоляционную способность данных узлов и приводит к протечкам. Мастикой "Фиксер" необходимо промазать тыльную сторону черепицы шириной 100 мм и толщиной не более 1 мм на всех боковых срезах.

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россия, строительство, жилье