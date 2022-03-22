11:06 22.03.2022 (обновлено: 13:32 22.03.2022)
В России возбудили первое дело о растрате активов криптовалютной биржи
В Подмосковье задержали первого подозреваемого в растрате активов криптовалютной биржи
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Подмосковье задержали фигуранта первого в России уголовного дела о растрате активов криптовалютной биржи, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"В результате проведенных совместно с сотрудниками Управления "К" МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемого в хищении денежных средств и имущества", — сказала она.
Дело возбудили по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (присвоение или растрата). По ней может грозить до десяти лет лишения свободы.
По версии следствия, хищение совершил один из фактических владельцев торговой интернет-площадки, где цифровые финансовые активы можно было купить, продать либо обменять на реальные деньги. Его задержали в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе Московской области, у подозреваемого нашли два чемодана с наличными на сумму более 190 миллионов рублей.
Одновременно следователи провели 29 обысков у самого фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Полиция изъяла более 50 миллионов рублей, миллион долларов, 70 тысяч евро, компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки и предметы роскоши.
Суд арестовал фигуранта дела и его счета. Кроме того, следствие попросило наложить арест на имущество обвиняемого стоимостью более двух миллиардов рублей.
В феврале Министерство финансов внесло в правительство законопроект о регулировании криптовалют. Ведомство предложило сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа, ввести идентификацию и онлайн-тестирование инвесторов в такие активы, а также закрепить определение цифрового майнинга. Кроме того, собственные проекты по регулированию криптовалют разработал Банк России. Регулятор предложил запретить производство и оборот частных цифровых валют в стране и ввести штрафы за несоблюдение ограничений.
1 декабря 2021, 19:01Грабители отобрали у жителя Томска 85 биткоинов