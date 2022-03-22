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В России возбудили первое дело о растрате активов криптовалютной биржи - РИА Новости, 22.03.2022
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В России возбудили первое дело о растрате активов криптовалютной биржи
В России возбудили первое дело о растрате активов криптовалютной биржи - РИА Новости, 22.03.2022
В России возбудили первое дело о растрате активов криптовалютной биржи
В Подмосковье задержали фигуранта первого в России уголовного дела о растрате активов криптовалютной биржи, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T11:06
2022-03-22T13:32
происшествия
криптовалюта
московская область (подмосковье)
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
москва
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Подмосковье задержали фигуранта первого в России уголовного дела о растрате активов криптовалютной биржи, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Дело возбудили по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (присвоение или растрата). По ней может грозить до десяти лет лишения свободы.По версии следствия, хищение совершил один из фактических владельцев торговой интернет-площадки, где цифровые финансовые активы можно было купить, продать либо обменять на реальные деньги. Его задержали в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе Московской области, у подозреваемого нашли два чемодана с наличными на сумму более 190 миллионов рублей.Одновременно следователи провели 29 обысков у самого фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Полиция изъяла более 50 миллионов рублей, миллион долларов, 70 тысяч евро, компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки и предметы роскоши.Суд арестовал фигуранта дела и его счета. Кроме того, следствие попросило наложить арест на имущество обвиняемого стоимостью более двух миллиардов рублей.В феврале Министерство финансов внесло в правительство законопроект о регулировании криптовалют. Ведомство предложило сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа, ввести идентификацию и онлайн-тестирование инвесторов в такие активы, а также закрепить определение цифрового майнинга. Кроме того, собственные проекты по регулированию криптовалют разработал Банк России. Регулятор предложил запретить производство и оборот частных цифровых валют в стране и ввести штрафы за несоблюдение ограничений.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, криптовалюта, московская область (подмосковье), россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), москва
11:06 22.03.2022 (обновлено: 13:32 22.03.2022)
 
В России возбудили первое дело о растрате активов криптовалютной биржи

В Подмосковье задержали первого подозреваемого в растрате активов криптовалютной биржи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Подмосковье задержали фигуранта первого в России уголовного дела о растрате активов криптовалютной биржи, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В результате проведенных совместно с сотрудниками Управления "К" МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемого в хищении денежных средств и имущества", — сказала она.

Дело возбудили по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (присвоение или растрата). По ней может грозить до десяти лет лишения свободы.
По версии следствия, хищение совершил один из фактических владельцев торговой интернет-площадки, где цифровые финансовые активы можно было купить, продать либо обменять на реальные деньги. Его задержали в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе Московской области, у подозреваемого нашли два чемодана с наличными на сумму более 190 миллионов рублей.
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Одновременно следователи провели 29 обысков у самого фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Полиция изъяла более 50 миллионов рублей, миллион долларов, 70 тысяч евро, компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки и предметы роскоши.
Суд арестовал фигуранта дела и его счета. Кроме того, следствие попросило наложить арест на имущество обвиняемого стоимостью более двух миллиардов рублей.
В феврале Министерство финансов внесло в правительство законопроект о регулировании криптовалют. Ведомство предложило сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа, ввести идентификацию и онлайн-тестирование инвесторов в такие активы, а также закрепить определение цифрового майнинга. Кроме того, собственные проекты по регулированию криптовалют разработал Банк России. Регулятор предложил запретить производство и оборот частных цифровых валют в стране и ввести штрафы за несоблюдение ограничений.
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ПроисшествияКриптовалютаМосковская область (Подмосковье)РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Москва
 
 
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