https://ria.ru/20220322/kriptovalyuta-1779402767.html

В России возбудили первое дело о растрате активов криптовалютной биржи

В России возбудили первое дело о растрате активов криптовалютной биржи - РИА Новости, 22.03.2022

В России возбудили первое дело о растрате активов криптовалютной биржи

В Подмосковье задержали фигуранта первого в России уголовного дела о растрате активов криптовалютной биржи, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T11:06

2022-03-22T11:06

2022-03-22T13:32

происшествия

криптовалюта

московская область (подмосковье)

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

москва

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Подмосковье задержали фигуранта первого в России уголовного дела о растрате активов криптовалютной биржи, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Дело возбудили по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (присвоение или растрата). По ней может грозить до десяти лет лишения свободы.По версии следствия, хищение совершил один из фактических владельцев торговой интернет-площадки, где цифровые финансовые активы можно было купить, продать либо обменять на реальные деньги. Его задержали в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе Московской области, у подозреваемого нашли два чемодана с наличными на сумму более 190 миллионов рублей.Одновременно следователи провели 29 обысков у самого фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Полиция изъяла более 50 миллионов рублей, миллион долларов, 70 тысяч евро, компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки и предметы роскоши.Суд арестовал фигуранта дела и его счета. Кроме того, следствие попросило наложить арест на имущество обвиняемого стоимостью более двух миллиардов рублей.В феврале Министерство финансов внесло в правительство законопроект о регулировании криптовалют. Ведомство предложило сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа, ввести идентификацию и онлайн-тестирование инвесторов в такие активы, а также закрепить определение цифрового майнинга. Кроме того, собственные проекты по регулированию криптовалют разработал Банк России. Регулятор предложил запретить производство и оборот частных цифровых валют в стране и ввести штрафы за несоблюдение ограничений.

https://ria.ru/20220322/valyuta-1779330351.html

https://ria.ru/20211201/razboy-1761710426.html

московская область (подмосковье)

россия

москва

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, криптовалюта, московская область (подмосковье), россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), москва