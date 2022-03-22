https://ria.ru/20220322/koronavirus-1779390079.html
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в трех регионах
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в трех регионах - РИА Новости, 22.03.2022
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в трех регионах
Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в трех регионах России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:10
2022-03-22T10:10
2022-03-22T10:29
распространение коронавируса
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в трех регионах России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В динамике в разрезе отдельных регионов страны по итогам 11 недели 2022 рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в трех регионах", - говорится в сообщении.В структуре заболеваемости 4,3% случаев зарегистрировано в городе Санкт-Петербурге, 3,3% случаев в Москве, и 1,9% в Московской области, 90,6% случаев соответственно приходятся на остальные субъекты страны, уточнили в пресс-службе.По итогам последней недели превышение среднероссийских показателей заболеваемости отмечается более чем в половине регионов страны, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220321/pandemiya-1779192856.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:10 22.03.2022 (обновлено: 10:29 22.03.2022)
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в трех регионах
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в трех российских регионах