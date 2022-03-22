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Замгоссекретаря США призвала Индию осудить Россию - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/indiya-1779446266.html
Замгоссекретаря США призвала Индию осудить Россию
Замгоссекретаря США призвала Индию осудить Россию - РИА Новости, 22.03.2022
Замгоссекретаря США призвала Индию осудить Россию
Индия должна присоединиться к осуждению России, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:18
2022-03-22T14:18
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
сша
нью-дели
совет безопасности оон
вооруженные силы рф
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мар – РИА Новости. Индия должна присоединиться к осуждению России, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд."Демократии должны объединиться и изменить свою позицию по отношению к России из-за выбора, который сделал Путин... Мы знаем об исторических отношениях и оборонных отношениях между Индией и Россией, в то время когда США не были готовы к такого рода отношениям. Но времена изменились. Они изменились с точки зрения готовности США и Европы быть сильными партнерами Индии в области обороны и безопасности. Мы делаем больше вместе в Индо-Тихоокеанском регионе… Я думаю, что здесь, в Индии, тоже происходит эволюция мышления, поэтому нам важно поговорить", - сказала она в интервью телеканалу NDTV.Накануне Нуланд прибыла в Нью-Дели и провела встречу с первым замглавы МИД Харшом Вардханом Шринглой."Мы также говорили о других возможностях для Индии получить то, что ей нужно, включая оборудование советской эпохи, потенциально не из самой России. Мы поддерживаем обеспечение потребностей Украины в области безопасности вместе с нашими союзниками, включая оборудование советской эпохи, и это то, что мы можем сделать с Индией, поскольку она продолжает развивать свои позиции", - сказала она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию" страны. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам противника. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Индия стала одной из немногих стран, которые воздержались при голосовании по резолюции СБ ООН, осуждающей действия РФ, и неоднократно призывала решить конфликт на Украине дипломатическим путем.
https://ria.ru/20220318/indiya-1778798729.html
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сша
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владимир путин, россия, сша, нью-дели, совет безопасности оон, вооруженные силы рф, в мире, индия, виктория нуланд, украина
14:18 22.03.2022
 
Замгоссекретаря США призвала Индию осудить Россию

Замгоссекретаря США Нуланд призвала Индию присоединиться к осуждению России

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мар – РИА Новости. Индия должна присоединиться к осуждению России, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
"Демократии должны объединиться и изменить свою позицию по отношению к России из-за выбора, который сделал Путин... Мы знаем об исторических отношениях и оборонных отношениях между Индией и Россией, в то время когда США не были готовы к такого рода отношениям. Но времена изменились. Они изменились с точки зрения готовности США и Европы быть сильными партнерами Индии в области обороны и безопасности. Мы делаем больше вместе в Индо-Тихоокеанском регионе… Я думаю, что здесь, в Индии, тоже происходит эволюция мышления, поэтому нам важно поговорить", - сказала она в интервью телеканалу NDTV.
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Накануне Нуланд прибыла в Нью-Дели и провела встречу с первым замглавы МИД Харшом Вардханом Шринглой.
"Мы также говорили о других возможностях для Индии получить то, что ей нужно, включая оборудование советской эпохи, потенциально не из самой России. Мы поддерживаем обеспечение потребностей Украины в области безопасности вместе с нашими союзниками, включая оборудование советской эпохи, и это то, что мы можем сделать с Индией, поскольку она продолжает развивать свои позиции", - сказала она.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию" страны. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам противника. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Индия стала одной из немногих стран, которые воздержались при голосовании по резолюции СБ ООН, осуждающей действия РФ, и неоднократно призывала решить конфликт на Украине дипломатическим путем.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияСШАНью-ДелиСовет Безопасности ООНВооруженные силы РФВ миреИндияВиктория НуландУкраина
 
 
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