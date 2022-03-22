https://ria.ru/20220322/gosuslugi-1779426872.html

Минцифры анонсировало переход на новую версию приложения "Госуслуги"

Минцифры анонсировало переход на новую версию приложения "Госуслуги" - РИА Новости, 22.03.2022

Минцифры анонсировало переход на новую версию приложения "Госуслуги"

Переход на новую версию мобильного приложения "Госуслуги" планируется до конца марта, сказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T13:01

2022-03-22T13:01

2022-03-22T13:01

госуслуги

общество

технологии

александр хинштейн

госдума рф

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

россия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Переход на новую версию мобильного приложения "Госуслуги" планируется до конца марта, сказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Мы сейчас переходим на мобильную версию приложения. Она удобнее, надежнее, используется современный стек. Мы надеемся, что до конца марта перейдем на новую версию", - сказал Шадаев журналистам.Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн также отметил, что в новой версии будет доступна двухфакторная аутентификация.

https://ria.ru/20220321/gosuslugi-1779308593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

госуслуги, общество, технологии, александр хинштейн, госдума рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, россия