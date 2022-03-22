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Минцифры анонсировало переход на новую версию приложения "Госуслуги" - РИА Новости, 22.03.2022
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Минцифры анонсировало переход на новую версию приложения "Госуслуги"
Минцифры анонсировало переход на новую версию приложения "Госуслуги" - РИА Новости, 22.03.2022
Минцифры анонсировало переход на новую версию приложения "Госуслуги"
Переход на новую версию мобильного приложения "Госуслуги" планируется до конца марта, сказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:01
2022-03-22T13:01
госуслуги
общество
технологии
александр хинштейн
госдума рф
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
россия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Переход на новую версию мобильного приложения "Госуслуги" планируется до конца марта, сказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Мы сейчас переходим на мобильную версию приложения. Она удобнее, надежнее, используется современный стек. Мы надеемся, что до конца марта перейдем на новую версию", - сказал Шадаев журналистам.Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн также отметил, что в новой версии будет доступна двухфакторная аутентификация.
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госуслуги, общество, технологии, александр хинштейн, госдума рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, россия
13:01 22.03.2022
 
Минцифры анонсировало переход на новую версию приложения "Госуслуги"

Минцифры: переход на новую версию приложения "Госуслуги" планируется до конца марта

© АГН "Москва"Страница "Госуслуги" на экране смартфона
Страница Госуслуги на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© АГН "Москва"
Страница "Госуслуги" на экране смартфона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Переход на новую версию мобильного приложения "Госуслуги" планируется до конца марта, сказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Мы сейчас переходим на мобильную версию приложения. Она удобнее, надежнее, используется современный стек. Мы надеемся, что до конца марта перейдем на новую версию", - сказал Шадаев журналистам.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн также отметил, что в новой версии будет доступна двухфакторная аутентификация.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 16:56
Пользователи "Госуслуг" ежемесячно совершают до 156 миллионов авторизаций
 
ГосуслугиОбществоТехнологииАлександр ХинштейнГосдума РФМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максут ШадаевРоссия
 
 
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