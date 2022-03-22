https://ria.ru/20220322/forum-1779441830.html

Регистрация представителей СМИ на ПМЭФ открылась

Регистрация представителей СМИ на ПМЭФ открылась - РИА Новости, 22.03.2022

Регистрация представителей СМИ на ПМЭФ открылась

Регистрация представителей СМИ на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет в июне 2022 года, открыта до 13 мая, сообщает во... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T14:02

2022-03-22T14:02

2022-03-22T14:07

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Регистрация представителей СМИ на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет в июне 2022 года, открыта до 13 мая, сообщает во вторник фонд "Росконгресс"."С 21 марта по 13 мая 2022 года открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации на все дни проведения Петербургского международного экономического форума", - говорится в сообщении.Как уточняют организаторы, заявку на участие могут подать российские и иностранные журналисты в соответствии с правилами аккредитации на мероприятия, размещенными на официальном сайте ПМЭФ (forumspb.com) в соответствующем разделе.Форум будет проведен с соблюдением всех необходимых мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. При этом оргкомитет ПМЭФ оставляет за собой право определять количество аккредитованных представителей СМИ в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической обстановки.Юбилейный 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня 2022 года.

https://ria.ru/20220210/tokaev-1772137505.html

https://ria.ru/20220319/forum-1778986047.html

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика