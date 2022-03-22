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Регистрация представителей СМИ на ПМЭФ открылась - РИА Новости, 22.03.2022
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Регистрация представителей СМИ на ПМЭФ открылась
Регистрация представителей СМИ на ПМЭФ открылась - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация представителей СМИ на ПМЭФ открылась
Регистрация представителей СМИ на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет в июне 2022 года, открыта до 13 мая, сообщает во... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:02
2022-03-22T14:07
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Регистрация представителей СМИ на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет в июне 2022 года, открыта до 13 мая, сообщает во вторник фонд "Росконгресс"."С 21 марта по 13 мая 2022 года открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации на все дни проведения Петербургского международного экономического форума", - говорится в сообщении.Как уточняют организаторы, заявку на участие могут подать российские и иностранные журналисты в соответствии с правилами аккредитации на мероприятия, размещенными на официальном сайте ПМЭФ (forumspb.com) в соответствующем разделе.Форум будет проведен с соблюдением всех необходимых мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. При этом оргкомитет ПМЭФ оставляет за собой право определять количество аккредитованных представителей СМИ в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической обстановки.Юбилейный 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня 2022 года.
https://ria.ru/20220210/tokaev-1772137505.html
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санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика
14:02 22.03.2022 (обновлено: 14:07 22.03.2022)
 
Регистрация представителей СМИ на ПМЭФ открылась

Регистрация журналистов на Петербургский международный экономический форум открылась

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтудия телеканала "Россия 24" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Студия телеканала Россия 24 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Студия телеканала "Россия 24" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Регистрация представителей СМИ на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет в июне 2022 года, открыта до 13 мая, сообщает во вторник фонд "Росконгресс".
"С 21 марта по 13 мая 2022 года открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации на все дни проведения Петербургского международного экономического форума", - говорится в сообщении.
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Как уточняют организаторы, заявку на участие могут подать российские и иностранные журналисты в соответствии с правилами аккредитации на мероприятия, размещенными на официальном сайте ПМЭФ (forumspb.com) в соответствующем разделе.
Форум будет проведен с соблюдением всех необходимых мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. При этом оргкомитет ПМЭФ оставляет за собой право определять количество аккредитованных представителей СМИ в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической обстановки.
Юбилейный 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня 2022 года.
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Санкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Экономика
 
 
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