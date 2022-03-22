https://ria.ru/20220322/feyki-1779446697.html
Госдума одобрила поправки к закону о фейках
Госдума одобрила поправки к закону о фейках - РИА Новости, 22.03.2022
Госдума одобрила поправки к закону о фейках
Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправки в Уголовный кодекс, вводящие ответственность за ложную информацию о госорганах России, действующих... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:21
2022-03-22T14:21
2022-03-22T14:40
россия
вооруженные силы рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
госдума рф
единая россия
цензура
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправки в Уголовный кодекс, вводящие ответственность за ложную информацию о госорганах России, действующих за рубежом.Ранее "Единая Россия" подготовила поправки об уголовной и административной ответственности за фейки о любых государственных органах, действующих за рубежом в целях защиты интересов РФ и ее граждан, и за их публичную дискредитацию. Поправки включены в законопроект об ужесточении наказания за уничтожение лесов, 25 января принятый палатой в первом чтении.Поправки, в частности, предлагают дополнение редакции принятых ранее статей УК, что распространит ответственность не только за фейки о Вооруженных силах РФ, но и за ложную информацию о госорганах, осуществляющих свою деятельность за рубежом. Парламентарии отмечали, что новые нормы могут коснуться посольств, диппредставительств, Росгвардии и МЧС.Ответственность за фейкиПодобные действия, как и в случае с распространением фейков о ВС РФ, будут наказываться штрафом в размере от 700 тысяч до полутора миллионов рублей, либо лишением свободы на срок до 3 лет.То же самое, но с использованием служебного положения, группой лиц, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды, из корыстных побуждений, либо "по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды" - предусматривает штраф в размере от 3 миллионов до 5 миллионов рублей либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.Заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.Ответственность за дискредитацию работы органовПомимо этого, поправки вносятся в статью 280.3 УК РФ, определяющую ответственность за действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ.Согласно новой редакции статьи, публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за рубежом, будут наказываться штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 3 лет.Те же действия, но повлекшие смерть по неосторожности и (или) причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо создавшие помехи функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, - наказываются штрафом в размере от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишением свободы на срок до 5 лет.
https://ria.ru/20220301/feyki-1775756347.html
https://ria.ru/20220322/arest-1779443003.html
https://ria.ru/20220321/plakat-1779278355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, госдума рф, единая россия, цензура
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправки в Уголовный кодекс, вводящие ответственность за ложную информацию о госорганах России, действующих за рубежом.
Ранее "Единая Россия
" подготовила поправки об уголовной и административной ответственности за фейки о любых государственных органах, действующих за рубежом в целях защиты интересов РФ
и ее граждан, и за их публичную дискредитацию. Поправки включены в законопроект об ужесточении наказания за уничтожение лесов, 25 января принятый палатой в первом чтении.
Поправки, в частности, предлагают дополнение редакции принятых ранее статей УК, что распространит ответственность не только за фейки о Вооруженных силах РФ, но и за ложную информацию о госорганах, осуществляющих свою деятельность за рубежом. Парламентарии отмечали, что новые нормы могут коснуться посольств, диппредставительств, Росгвардии
и МЧС
.
Ответственность за фейки
Подобные действия, как и в случае с распространением фейков о ВС РФ
, будут наказываться штрафом в размере от 700 тысяч до полутора миллионов рублей, либо лишением свободы на срок до 3 лет.
То же самое, но с использованием служебного положения, группой лиц, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды, из корыстных побуждений, либо "по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды" - предусматривает штраф в размере от 3 миллионов до 5 миллионов рублей либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
Ответственность за дискредитацию работы органов
Помимо этого, поправки вносятся в статью 280.3 УК РФ, определяющую ответственность за действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ.
Согласно новой редакции статьи, публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за рубежом, будут наказываться штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 3 лет.
Те же действия, но повлекшие смерть по неосторожности и (или) причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо создавшие помехи функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, - наказываются штрафом в размере от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишением свободы на срок до 5 лет.