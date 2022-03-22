https://ria.ru/20220322/ekonomika-1779445647.html
Правительство подготовило новые меры поддержки экономики в условиях санкций
Правительство подготовило новые меры поддержки экономики в условиях санкций - РИА Новости, 22.03.2022
Правительство подготовило новые меры поддержки экономики в условиях санкций
Правительство России разработало новые меры по поддержке экономики в условиях санкций, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:17
2022-03-22T14:17
2022-03-22T15:32
санкции в отношении россии
россия
михаил мишустин
правительство рф
политика
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Правительство России разработало новые меры по поддержке экономики в условиях санкций, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Так, предлагается донастроить программу стимулирования разработки российскими предприятиями конструкторской документации. Проект постановления внесли в правительство.Кроме того, на рассмотрении комиссии находится предложение по расширению поддержки малого и среднего бизнеса через офсетные контракты."Такие соглашения гарантируют инвесторам, которые реализуют значимые для регионов проекты в рамках государственных закупок, рынок сбыта на определенный период, что позволяет предпринимателям точнее просчитать риски и, как следствие, оптимизировать затраты", — отметил Мишустин.Премьер разъяснил, что правительство хочет снизить минимальный входной порог по объему инвестиций с одного миллиарда до ста миллионов рублей и разрешить строить предприятие в одном субъекте, а заключать договор о гарантийной покупке — в другом.Также кабмин планирует вдвое увеличить перечень регионов, получающих федеральные субсидии на создание промышленных парков и технопарков. Сейчас такая возможность есть только у десяти субъектов Федерации. Глава правительства подчеркнул, что таким образом больше компаний смогут получить помещения и доступ к необходимой инфраструктуре для развития своего бизнеса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, россия, михаил мишустин, правительство рф, политика
14:17 22.03.2022 (обновлено: 15:32 22.03.2022)
Правительство подготовило новые меры поддержки экономики в условиях санкций
Мишустин: правительство подготовило новые меры поддержки экономики в условиях санкций
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Правительство России разработало новые меры по поддержке экономики в условиях санкций, заявил
премьер-министр Михаил Мишустин.
"За неделю сформирован еще один пакет предложений. Он состоит из мер, многие из которых обсуждались на совещании у президента. Все они детально продуманы и охватывают несколько сфер", — сказал глава кабмина.
Так, предлагается донастроить программу стимулирования разработки российскими предприятиями конструкторской документации. Проект постановления внесли в правительство.
Кроме того, на рассмотрении комиссии находится предложение по расширению поддержки малого и среднего бизнеса через офсетные контракты.
"Такие соглашения гарантируют инвесторам, которые реализуют значимые для регионов проекты в рамках государственных закупок, рынок сбыта на определенный период, что позволяет предпринимателям точнее просчитать риски и, как следствие, оптимизировать затраты", — отметил Мишустин.
Премьер разъяснил, что правительство хочет снизить минимальный входной порог по объему инвестиций с одного миллиарда до ста миллионов рублей и разрешить строить предприятие в одном субъекте, а заключать договор о гарантийной покупке — в другом.
Также кабмин планирует вдвое увеличить перечень регионов, получающих федеральные субсидии на создание промышленных парков и технопарков. Сейчас такая возможность есть только у десяти субъектов Федерации. Глава правительства подчеркнул, что таким образом больше компаний смогут получить помещения и доступ к необходимой инфраструктуре для развития своего бизнеса.