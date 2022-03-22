https://ria.ru/20220322/avtozak-1779472274.html
Полиция задержала адвокатов Навального после заседания суда
Полиция задержала адвокатов Навального после заседания суда - РИА Новости, 22.03.2022
Полиция задержала адвокатов Навального после заседания суда
Адвокатов Алексея Навального Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева по завершении заседания суда и пресс-подхода увезли в автозаке, после того как они не выполнили... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:09
2022-03-22T16:09
2022-03-22T16:41
россия
алексей навальный
происшествия
ольга михайлова
вадим кобзев
покров
фонд борьбы с коррупцией
москва
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ПОКРОВ (Владимирская обл.), 22 мар - РИА Новости. Адвокатов Алексея Навального Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева по завершении заседания суда и пресс-подхода увезли в автозаке, после того как они не выполнили требование полиции освободить проезжую часть, передает корреспондент РИА Новости.Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в Покрове во вторник приговорил Навального по делу о мошенничестве и оскорблении судьи к 9 годам колонии строгого режима (гособвинение требовало 13 лет), штрафу в 1,2 миллиона рублей (столько и просил прокурор), а также к ограничению свободы на 1,5 года. Защита сообщила о намерении обжаловать приговор.Журналисты окружили Кобзева и Михайлову на выходе из колонии. В это время по громкоговорителю стали предупреждать, чтобы граждане освободили проезжую часть для проезда транспорта. Толпа переместилась, но правоохранители продолжали настаивать на необходимости разойтись.После того, как пресс-подход закончился, полицейские проводили адвокатов Навального к автозаку, посадили в него, и автобус уехал.Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных ФБК*.Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.Навальный сейчас отбывает срок в покровской колонии. В заключение он попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20220318/sudya-1778915432.html
https://ria.ru/20220311/yarmysh-1777645092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей навальный, происшествия, ольга михайлова, вадим кобзев, покров, фонд борьбы с коррупцией, москва
16:09 22.03.2022 (обновлено: 16:41 22.03.2022)
Полиция задержала адвокатов Навального после заседания суда
Адвокатов Навального Михайлову и Кобзева после заседания суда увезли в автозаке
ПОКРОВ (Владимирская обл.), 22 мар - РИА Новости. Адвокатов Алексея Навального Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева по завершении заседания суда и пресс-подхода увезли в автозаке, после того как они не выполнили требование полиции освободить проезжую часть, передает корреспондент РИА Новости.
Лефортовский суд Москвы
на выездном заседании в Покрове
во вторник приговорил Навального по делу о мошенничестве и оскорблении судьи к 9 годам колонии строгого режима (гособвинение требовало 13 лет), штрафу в 1,2 миллиона рублей (столько и просил прокурор), а также к ограничению свободы на 1,5 года. Защита сообщила о намерении обжаловать приговор.
Журналисты окружили Кобзева и Михайлову на выходе из колонии. В это время по громкоговорителю стали предупреждать, чтобы граждане освободили проезжую часть для проезда транспорта. Толпа переместилась, но правоохранители продолжали настаивать на необходимости разойтись.
После того, как пресс-подход закончился, полицейские проводили адвокатов Навального к автозаку, посадили в него, и автобус уехал.
Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных ФБК
*.
Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко
- по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
Навальный сейчас отбывает срок в покровской колонии. В заключение он попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше
" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
* Запрещенная в России экстремистская организация.