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В Москве мужчину арестовали за дискредитацию действий российских военных - РИА Новости, 22.03.2022
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В Москве мужчину арестовали за дискредитацию действий российских военных
В Москве мужчину арестовали за дискредитацию действий российских военных - РИА Новости, 22.03.2022
В Москве мужчину арестовали за дискредитацию действий российских военных
Суд в Москве впервые арестовал фигуранта уголовного дела о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, рассказал РИА... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:05
2022-03-22T16:46
происшествия
москва
россия
украина
владимир путин
донецкая народная республика
госдума рф
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Суд в Москве впервые арестовал фигуранта уголовного дела о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, рассказал РИА Новости адвокат Даниил Берман.Берман добавил, что в Москве это пока "первый и единственный арест" по такой статье.В Пресненском районном суде уточнили, что Клоков — техник запасного пункта управления столичного главка МВД. Его отправили в СИЗО до 16 мая, дело расследует ГСУ СК по Москве.Статью 207.3 ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации") ввели в Уголовный кодекс вскоре после начала спецоперации на Украине. По ней может грозить до 15 лет лишения свободы.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220301/feyki-1775756347.html
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москва
россия
украина
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происшествия, москва, россия, украина, владимир путин, донецкая народная республика, госдума рф, признание днр и лнр в россии
14:05 22.03.2022 (обновлено: 16:46 22.03.2022)
 
В Москве мужчину арестовали за дискредитацию действий российских военных

Суд в Москве впервые арестовал мужчину за дискредитацию действий российских военных

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Суд в Москве впервые арестовал фигуранта уголовного дела о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, рассказал РИА Новости адвокат Даниил Берман.

"Пресненский суд арестовал Сергея Клокова по пунктам "а", "б", "д" части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса, я уже обжаловал постановление, подробностями поделиться не могу", — сообщил собеседник агентства.

Берман добавил, что в Москве это пока "первый и единственный арест" по такой статье.
В Пресненском районном суде уточнили, что Клоков — техник запасного пункта управления столичного главка МВД. Его отправили в СИЗО до 16 мая, дело расследует ГСУ СК по Москве.
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Статью 207.3 ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации") ввели в Уголовный кодекс вскоре после начала спецоперации на Украине. По ней может грозить до 15 лет лишения свободы.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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