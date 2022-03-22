https://ria.ru/20220322/arest-1779443003.html

В Москве мужчину арестовали за дискредитацию действий российских военных

В Москве мужчину арестовали за дискредитацию действий российских военных - РИА Новости, 22.03.2022

В Москве мужчину арестовали за дискредитацию действий российских военных

Суд в Москве впервые арестовал фигуранта уголовного дела о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, рассказал РИА... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T14:05

2022-03-22T14:05

2022-03-22T16:46

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владимир путин

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госдума рф

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Суд в Москве впервые арестовал фигуранта уголовного дела о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, рассказал РИА Новости адвокат Даниил Берман.Берман добавил, что в Москве это пока "первый и единственный арест" по такой статье.В Пресненском районном суде уточнили, что Клоков — техник запасного пункта управления столичного главка МВД. Его отправили в СИЗО до 16 мая, дело расследует ГСУ СК по Москве.Статью 207.3 ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации") ввели в Уголовный кодекс вскоре после начала спецоперации на Украине. По ней может грозить до 15 лет лишения свободы.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220301/feyki-1775756347.html

https://ria.ru/20220315/shtraf-1778212484.html

москва

россия

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, москва, россия, украина, владимир путин, донецкая народная республика, госдума рф, признание днр и лнр в россии