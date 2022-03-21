https://ria.ru/20220321/zarplaty-1779185274.html

Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами с учетом отрасли

Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами с учетом отрасли - РИА Новости, 21.03.2022

Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами с учетом отрасли

Ведущей отраслью по размеру зарплат в российских регионах по-прежнему является добыча нефти и газа, также солидными заработками могут похвастаться занятые в... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T00:22

2022-03-21T00:22

2022-03-21T10:06

россия

общество

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Ведущей отраслью по размеру зарплат в российских регионах по-прежнему является добыча нефти и газа, также солидными заработками могут похвастаться занятые в сфере интеллектуального труда и финансовых услуг, свидетельствует исследование РИА Новости*.Разница в зарплатахКак отмечают эксперты, прошедший год в экономическом плане на фоне адаптации к последствиям пандемии оказался достаточно успешным. Это сказывалось и на рынке труда. В 2021 году номинальные зарплаты в среднем по стране выросли на 9,8% до 49 тысяч рублей (с учетом выплаты НДФЛ).При этом в разрезе отраслей и регионов ситуация оказалась очень неоднородной. Например, в Новгородской области зарплаты за год увеличились на 21% (при том, что в 2020 году в этом регионе фиксировался самый слабый рост этого показателя), а еще в шести регионах прирост превышал 13%. Однако в шести регионах годовой прирост не поднялся выше пяти процентов, то есть зарплаты росли ощутимо медленнее, чем инфляция.В отраслевом разрезе картина также была довольно пестрой. На водном транспорте, в торговле, в гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в кожевенном производстве и деревообработке отмечался высокий рост зарплат (более чем +15%). При этом в отрасли "Деятельность трубопроводного транспорта" наблюдалось сокращение средних зарплат на 2,4%, что, вероятно, связано с эффектом базы из-за больших компенсационных выплат в 2020 году, поясняют эксперты.В абсолютных величинах, по их словам, разница в зарплатах также очень существенна. Средние зарплаты между лидирующими и отстающими регионами отличаются в четыре раза. При этом в отраслевом разрезе разница даже еще более ощутима. Так, в ведущей отрасли (добыча нефти и газа) зарплата почти в 6,5 раза больше, чем в производстве одежды.Во многом из-за специфики экономики в разных регионах структура занятости может существенно отличатся, поясняют аналитики. Для оценки региональных и одновременно отраслевых различий в уровне оплаты труда эксперты РИА Новости провели третье ежегодное исследование и составили рейтинг регионов по зарплатам в различных отраслях. В исследовании рассмотрены доходы постоянных сотрудников по полному кругу организаций в тех сферах деятельности, где занято не менее двух процентов работников региона. В рейтинге представлены ТОП-3 по зарплатам отрасли для каждого региона.Самые высокие зарплаты - в добыче нефти и газаСогласно результатам исследования, в 23-х из 85 проанализированных регионов самые высокие зарплаты платят в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. Если рассматривать более детально, то в основном такая ситуация сфере добыче нефти и газа. При этом зачастую также хорошими зарплатами могут похвастаться те, кто добывает драгоценные металлы, металлические руды или уголь и некоторые другие полезные ископаемые.Второй по представленности с высокими заработками стала госслужба, которая обеспечивает самые высокие зарплаты в 15 регионах. Эксперты поясняют, что этот вид занятости является самым "прибыльным" для работников отрасли в экономически слабых регионах. В целом во многих из них, помимо госслужбы, самые конкурентоспособные зарплаты зачастую отмечаются в транспортной отрасли и в энергетике.Также высокими заработками во многих регионах могут похвастаться работники отрасли "Профессиональная и научная деятельность". Этот род занятий является самым высокооплачиваемым в десяти субъектах Федерации. Согласно классификации ОКВЭД, отрасль "Профессиональная и научная деятельность" включает в себя такие виды работ, как аудит, право, бухучет, архитектура, землепользование, научная деятельность, технические испытания, сертификация, ветеринария и прочие.Добыча на Сахалине – в топеОбращаясь к отдельным регионам, составители рейтинга выделили достаточно явного лидера по зарплатам. Согласно статистике, в Сахалинской области в добывающей отрасли чистая средняя зарплата составляет 206 тысяч рублей в месяц. Это выше, чем зарплата в самой доходной – финансовой сфере — в Москве и почти вдвое больше, чем во второй по величине зарплаты отрасли Сахалина (Профессиональная и научная деятельность).Эксперты объясняют лидерство Сахалинской области преимущественно шельфовой добычей нефти и газа в регионе, что пока является относительно новой технологией для России и требует большого числа уникальных специалистов.На втором месте по уровню отраслевых зарплат располагается Москва. В финансовой сфере средняя зарплата здесь составляет 199 тысяч рублей в месяц. Также высокие заработки в столице в IT сфере – 149 тысяч рублей и в профессиональной и научной деятельности (121 тысяча рублей).Третью строчку в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где в сфере добычи нефти и газа средняя зарплата составляет почти 180 тысяч рублей. Мурманская область расположилась на четвертом месте с максимальным результатом в 163 тысячи рублей в отрасли "Рыболовство и рыбоводство".Санкт-Петербург оказался на седьмом месте с максимальным результатом в 138 тысяч рублей в отрасли IT. Так же, как и в Москве, во второй столице России хорошие зарплаты в финансовой сфере, а замыкает тройку отраслей по зарплатам в Санкт-Петербурге отрасль "Профессиональная и научная деятельность".Помимо пяти выше обозначенных лидеров, в первую десятку также входят Магаданская область, Ненецкий, Чукотский автономные округа, Тюменская область, Камчатский край. Таким образом, вся первая десятка регионов – это оба крупнейших города страны и регионы, связанные с добычей полезных ископаемых и специализирующихся на рыболовстве.Согласно результатам рейтинга, в 18 регионах даже в самых успешных отраслях работники в среднем не могут зарабатывать больше 45 тысяч рублей в месяц, а еще в 14 регионах заработки не превышают 50 тысяч рублей. Последние места занимают: Ивановская область, Республика Мордовия, Республика Калмыкия, Кировская область и Алтайский край. Во всех этих пяти регионах самая высокая зарплата в госслужбе, и средняя зарплата тут составляет порядка 40 тысяч рублей в месяц.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20220213/zarplata-1772536983.html

https://ria.ru/20220321/zarplata-1779213172.html

https://ria.ru/20220315/vakansii-1778184609.html

https://na.ria.ru/20220304/rabota-1776422717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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