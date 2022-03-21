https://ria.ru/20220321/uscherb-1779199822.html

В ДНР призвали Украину компенсировать ущерб жителям республики

В ДНР призвали Украину компенсировать ущерб жителям республики - РИА Новости, 21.03.2022

В ДНР призвали Украину компенсировать ущерб жителям республики

Выплата компенсаций мирным жителям и гражданам ДНР с оккупированных Украиной территорий - это обязанность Украины, сказала РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T08:07

2022-03-21T08:07

2022-03-21T09:01

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Выплата компенсаций мирным жителям и гражданам ДНР с оккупированных Украиной территорий - это обязанность Украины, сказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова."Что касается фактов мародерства: уже работают на всех территориях следователи правоохранительных органов и МВД ДНР. И каждый человек имеет полное право написать заявление. Тем более что украинские силовики не вчера там появились... Люди их прекрасно знают - и фамилии, и имена, и отчества", - сказала омбудсмен.По ее словам, когда на территории Украины будет восстановлен порядок, пройдут соответствующие разбирательства. "Поэтому, естественно, люди должны подходить в правоохранительные органы и писать об этом заявление", - заключила Морозова.Читайте полный текст интервью >>>

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украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, днр