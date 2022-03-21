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В ДНР призвали Украину компенсировать ущерб жителям республики - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/uscherb-1779199822.html
В ДНР призвали Украину компенсировать ущерб жителям республики
В ДНР призвали Украину компенсировать ущерб жителям республики - РИА Новости, 21.03.2022
В ДНР призвали Украину компенсировать ущерб жителям республики
Выплата компенсаций мирным жителям и гражданам ДНР с оккупированных Украиной территорий - это обязанность Украины, сказала РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T08:07
2022-03-21T09:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
днр
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ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Выплата компенсаций мирным жителям и гражданам ДНР с оккупированных Украиной территорий - это обязанность Украины, сказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова."Что касается фактов мародерства: уже работают на всех территориях следователи правоохранительных органов и МВД ДНР. И каждый человек имеет полное право написать заявление. Тем более что украинские силовики не вчера там появились... Люди их прекрасно знают - и фамилии, и имена, и отчества", - сказала омбудсмен.По ее словам, когда на территории Украины будет восстановлен порядок, пройдут соответствующие разбирательства. "Поэтому, естественно, люди должны подходить в правоохранительные органы и писать об этом заявление", - заключила Морозова.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220321/bezhentsy-1779153923.html
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в мире, украина, днр
08:07 21.03.2022 (обновлено: 09:01 21.03.2022)
 
В ДНР призвали Украину компенсировать ущерб жителям республики

Омбудсмен ДНР Морозова: обязанность Украины — компенсировать ущерб жителям республики

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМестные жители в Волновахе
Местные жители в Волновахе - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Местные жители в Волновахе
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ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Выплата компенсаций мирным жителям и гражданам ДНР с оккупированных Украиной территорий - это обязанность Украины, сказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова.
"Что касается фактов мародерства: уже работают на всех территориях следователи правоохранительных органов и МВД ДНР. И каждый человек имеет полное право написать заявление. Тем более что украинские силовики не вчера там появились... Люди их прекрасно знают - и фамилии, и имена, и отчества", - сказала омбудсмен.
По ее словам, когда на территории Украины будет восстановлен порядок, пройдут соответствующие разбирательства. "Поэтому, естественно, люди должны подходить в правоохранительные органы и писать об этом заявление", - заключила Морозова.
Читайте полный текст интервью >>>
Жители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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