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В ДНР призвали Украину компенсировать ущерб жителям республики
В ДНР призвали Украину компенсировать ущерб жителям республики - РИА Новости, 21.03.2022
В ДНР призвали Украину компенсировать ущерб жителям республики
Выплата компенсаций мирным жителям и гражданам ДНР с оккупированных Украиной территорий - это обязанность Украины, сказала РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T08:07
2022-03-21T08:07
2022-03-21T09:01
обострение ситуации в днр и лнр
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днр
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ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Выплата компенсаций мирным жителям и гражданам ДНР с оккупированных Украиной территорий - это обязанность Украины, сказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова."Что касается фактов мародерства: уже работают на всех территориях следователи правоохранительных органов и МВД ДНР. И каждый человек имеет полное право написать заявление. Тем более что украинские силовики не вчера там появились... Люди их прекрасно знают - и фамилии, и имена, и отчества", - сказала омбудсмен.По ее словам, когда на территории Украины будет восстановлен порядок, пройдут соответствующие разбирательства. "Поэтому, естественно, люди должны подходить в правоохранительные органы и писать об этом заявление", - заключила Морозова.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр
08:07 21.03.2022 (обновлено: 09:01 21.03.2022)
В ДНР призвали Украину компенсировать ущерб жителям республики
Омбудсмен ДНР Морозова: обязанность Украины — компенсировать ущерб жителям республики