https://ria.ru/20220321/uran-1779277619.html
Новак допустил запрет поставок урана из России в США в качестве контрмеры
Новак допустил запрет поставок урана из России в США в качестве контрмеры - РИА Новости, 21.03.2022
Новак допустил запрет поставок урана из России в США в качестве контрмеры
Вопрос о запрете поставок урана из РФ в США в качестве ответной меры на эмбарго российских энергоресурсов есть в повестке, он изучается, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:49
2022-03-21T14:49
2022-03-21T15:26
экономика
александр новак
сша
россия
уран
санкции в отношении россии
цены на нефть
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вопрос о запрете поставок урана из РФ в США в качестве ответной меры на эмбарго российских энергоресурсов есть в повестке, он изучается, сообщил вице-премьер России Александр Новак.Соединенные Штаты в начале марта ввели запрет на импорт российской нефти и других энергоносителей.Отвечая на вопрос о том, как он относится к предложению о введении в рамках ответного пакета мер в отношении США запрета на экспорт урана из России, Новак сказал: "Этот вопрос тоже есть в повестке, он изучается".
https://ria.ru/20220321/sanktsii-1779155223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр новак, сша, россия, уран, санкции в отношении россии, цены на нефть
14:49 21.03.2022 (обновлено: 15:26 21.03.2022)
Новак допустил запрет поставок урана из России в США в качестве контрмеры
Вице-премьер Новак допустил запрет поставок урана из России в США в ответ на эмбарго