https://ria.ru/20220321/uran-1779277619.html

Новак допустил запрет поставок урана из России в США в качестве контрмеры

Новак допустил запрет поставок урана из России в США в качестве контрмеры - РИА Новости, 21.03.2022

Новак допустил запрет поставок урана из России в США в качестве контрмеры

Вопрос о запрете поставок урана из РФ в США в качестве ответной меры на эмбарго российских энергоресурсов есть в повестке, он изучается, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T14:49

2022-03-21T14:49

2022-03-21T15:26

экономика

александр новак

сша

россия

уран

санкции в отношении россии

цены на нефть

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вопрос о запрете поставок урана из РФ в США в качестве ответной меры на эмбарго российских энергоресурсов есть в повестке, он изучается, сообщил вице-премьер России Александр Новак.Соединенные Штаты в начале марта ввели запрет на импорт российской нефти и других энергоносителей.Отвечая на вопрос о том, как он относится к предложению о введении в рамках ответного пакета мер в отношении США запрета на экспорт урана из России, Новак сказал: "Этот вопрос тоже есть в повестке, он изучается".

https://ria.ru/20220321/sanktsii-1779155223.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, александр новак, сша, россия, уран, санкции в отношении россии, цены на нефть