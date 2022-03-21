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Новак допустил запрет поставок урана из России в США в качестве контрмеры - РИА Новости, 21.03.2022
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Новак допустил запрет поставок урана из России в США в качестве контрмеры
Новак допустил запрет поставок урана из России в США в качестве контрмеры - РИА Новости, 21.03.2022
Новак допустил запрет поставок урана из России в США в качестве контрмеры
Вопрос о запрете поставок урана из РФ в США в качестве ответной меры на эмбарго российских энергоресурсов есть в повестке, он изучается, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:49
2022-03-21T15:26
экономика
александр новак
сша
россия
уран
санкции в отношении россии
цены на нефть
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вопрос о запрете поставок урана из РФ в США в качестве ответной меры на эмбарго российских энергоресурсов есть в повестке, он изучается, сообщил вице-премьер России Александр Новак.Соединенные Штаты в начале марта ввели запрет на импорт российской нефти и других энергоносителей.Отвечая на вопрос о том, как он относится к предложению о введении в рамках ответного пакета мер в отношении США запрета на экспорт урана из России, Новак сказал: "Этот вопрос тоже есть в повестке, он изучается".
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экономика, александр новак, сша, россия, уран, санкции в отношении россии, цены на нефть
14:49 21.03.2022 (обновлено: 15:26 21.03.2022)
 
Новак допустил запрет поставок урана из России в США в качестве контрмеры

Вице-премьер Новак допустил запрет поставок урана из России в США в ответ на эмбарго

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКонтейнер с обедненным гексафторидом урана
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Контейнер с обедненным гексафторидом урана
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вопрос о запрете поставок урана из РФ в США в качестве ответной меры на эмбарго российских энергоресурсов есть в повестке, он изучается, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
Соединенные Штаты в начале марта ввели запрет на импорт российской нефти и других энергоносителей.
Отвечая на вопрос о том, как он относится к предложению о введении в рамках ответного пакета мер в отношении США запрета на экспорт урана из России, Новак сказал: "Этот вопрос тоже есть в повестке, он изучается".
Флаг США - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
08:00
"Веймар или Зимбабве?" Америка вглядывается в свое будущее
 
ЭкономикаАлександр НовакСШАРоссияУранСанкции в отношении РоссииЦены на нефть
 
 
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