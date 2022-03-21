https://ria.ru/20220321/ukraina-1779348667.html

СК имеет основания для возбуждения дела против ГП Украины, заявил сенатор

СК имеет основания для возбуждения дела против ГП Украины, заявил сенатор - РИА Новости, 21.03.2022

СК имеет основания для возбуждения дела против ГП Украины, заявил сенатор

Следственный комитет (СК) РФ имеет все основания для возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц генпрокуратуры Украины, обвинившей российских... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T21:05

2022-03-21T21:05

2022-03-21T21:05

обострение ситуации в днр и лнр

екатерина алтабаева

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

следственный комитет россии (ск рф)

совет федерации рф

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Следственный комитет (СК) РФ имеет все основания для возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц генпрокуратуры Украины, обвинившей российских сенаторов в уголовном преступлении, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин."Попытки обвинить российских граждан в уголовных преступлениях за их законную деятельность на территории России - это преступное посягательство на закон и может подпадать под юрисдикцию российского правосудия", - сказал он.Как отметил Башкин, у СК РФ есть все основания для возбуждения соответствующего уголовного дела."Убеждён, что наши надзорные органы внимательно изучат это деяние", - отметил сенатор.Как сообщил парламентарий, в полученном сенаторами письме на четырёх страницах перечисляются основания для обвинения их в уголовном преступлении."При этом речь идёт об обычной работе Совета Федерации. В числе обвинений - принятые Совфедом решения о ратификации договоров с ДНР и ЛНР, а также дача президенту РФ согласия на использование российских вооружённых сил за пределами страны", - сказал он.По мнению Башкина, это говорит о "полной деменции" украинского правосудия.Ранее в понедельник сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева сообщила, что в адрес Совета Федерации из офиса генерального прокурора Украины поступило уведомление о подозрении ряда сенаторов Российской Федерации в уголовном правонарушении. Из сообщения следует, что, поддержав ратификацию Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками, российские сенаторы нарушили порядок, установленный Конституцией Украины.

https://ria.ru/20220321/gordon-1779346355.html

https://ria.ru/20220321/nasilie-1779345206.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

екатерина алтабаева, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф, в мире