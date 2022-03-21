СК имеет основания для возбуждения дела против ГП Украины, заявил сенатор
Сенатор Башкин: СК имеет все основания для возбуждения дела против генпрокуратуры Украины
Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Следственный комитет (СК) РФ имеет все основания для возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц генпрокуратуры Украины, обвинившей российских сенаторов в уголовном преступлении, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.
"Попытки обвинить российских граждан в уголовных преступлениях за их законную деятельность на территории России - это преступное посягательство на закон и может подпадать под юрисдикцию российского правосудия", - сказал он.
Как отметил Башкин, у СК РФ есть все основания для возбуждения соответствующего уголовного дела.
"Убеждён, что наши надзорные органы внимательно изучат это деяние", - отметил сенатор.
Как сообщил парламентарий, в полученном сенаторами письме на четырёх страницах перечисляются основания для обвинения их в уголовном преступлении.
"При этом речь идёт об обычной работе Совета Федерации. В числе обвинений - принятые Совфедом решения о ратификации договоров с ДНР и ЛНР, а также дача президенту РФ согласия на использование российских вооружённых сил за пределами страны", - сказал он.
По мнению Башкина, это говорит о "полной деменции" украинского правосудия.
Ранее в понедельник сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева сообщила, что в адрес Совета Федерации из офиса генерального прокурора Украины поступило уведомление о подозрении ряда сенаторов Российской Федерации в уголовном правонарушении. Из сообщения следует, что, поддержав ратификацию Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками, российские сенаторы нарушили порядок, установленный Конституцией Украины.