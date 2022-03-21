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СК имеет основания для возбуждения дела против ГП Украины, заявил сенатор - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/ukraina-1779348667.html
СК имеет основания для возбуждения дела против ГП Украины, заявил сенатор
СК имеет основания для возбуждения дела против ГП Украины, заявил сенатор - РИА Новости, 21.03.2022
СК имеет основания для возбуждения дела против ГП Украины, заявил сенатор
Следственный комитет (СК) РФ имеет все основания для возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц генпрокуратуры Украины, обвинившей российских... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T21:05
2022-03-21T21:05
обострение ситуации в днр и лнр
екатерина алтабаева
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
следственный комитет россии (ск рф)
совет федерации рф
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Следственный комитет (СК) РФ имеет все основания для возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц генпрокуратуры Украины, обвинившей российских сенаторов в уголовном преступлении, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин."Попытки обвинить российских граждан в уголовных преступлениях за их законную деятельность на территории России - это преступное посягательство на закон и может подпадать под юрисдикцию российского правосудия", - сказал он.Как отметил Башкин, у СК РФ есть все основания для возбуждения соответствующего уголовного дела."Убеждён, что наши надзорные органы внимательно изучат это деяние", - отметил сенатор.Как сообщил парламентарий, в полученном сенаторами письме на четырёх страницах перечисляются основания для обвинения их в уголовном преступлении."При этом речь идёт об обычной работе Совета Федерации. В числе обвинений - принятые Совфедом решения о ратификации договоров с ДНР и ЛНР, а также дача президенту РФ согласия на использование российских вооружённых сил за пределами страны", - сказал он.По мнению Башкина, это говорит о "полной деменции" украинского правосудия.Ранее в понедельник сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева сообщила, что в адрес Совета Федерации из офиса генерального прокурора Украины поступило уведомление о подозрении ряда сенаторов Российской Федерации в уголовном правонарушении. Из сообщения следует, что, поддержав ратификацию Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками, российские сенаторы нарушили порядок, установленный Конституцией Украины.
https://ria.ru/20220321/gordon-1779346355.html
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донецкая народная республика
россия
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екатерина алтабаева, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), совет федерации рф, в мире
21:05 21.03.2022
 
СК имеет основания для возбуждения дела против ГП Украины, заявил сенатор

Сенатор Башкин: СК имеет все основания для возбуждения дела против генпрокуратуры Украины

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Следственный комитет (СК) РФ имеет все основания для возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц генпрокуратуры Украины, обвинившей российских сенаторов в уголовном преступлении, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.
"Попытки обвинить российских граждан в уголовных преступлениях за их законную деятельность на территории России - это преступное посягательство на закон и может подпадать под юрисдикцию российского правосудия", - сказал он.
Как отметил Башкин, у СК РФ есть все основания для возбуждения соответствующего уголовного дела.
"Убеждён, что наши надзорные органы внимательно изучат это деяние", - отметил сенатор.
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Как сообщил парламентарий, в полученном сенаторами письме на четырёх страницах перечисляются основания для обвинения их в уголовном преступлении.
"При этом речь идёт об обычной работе Совета Федерации. В числе обвинений - принятые Совфедом решения о ратификации договоров с ДНР и ЛНР, а также дача президенту РФ согласия на использование российских вооружённых сил за пределами страны", - сказал он.
По мнению Башкина, это говорит о "полной деменции" украинского правосудия.
Ранее в понедельник сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева сообщила, что в адрес Совета Федерации из офиса генерального прокурора Украины поступило уведомление о подозрении ряда сенаторов Российской Федерации в уголовном правонарушении. Из сообщения следует, что, поддержав ратификацию Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками, российские сенаторы нарушили порядок, установленный Конституцией Украины.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЕкатерина АлтабаеваЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Совет Федерации РФВ мире
 
 
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