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ГП Украины обвинила российских сенаторов в нарушении целостности страны - РИА Новости, 21.03.2022
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ГП Украины обвинила российских сенаторов в нарушении целостности страны
ГП Украины обвинила российских сенаторов в нарушении целостности страны - РИА Новости, 21.03.2022
ГП Украины обвинила российских сенаторов в нарушении целостности страны
Генпрокуратура Украины обвиняет российских сенаторов в нарушении целостности страны, ведении войны, уведомление поступило в Совфед, сообщила сенатор от... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T19:48
2022-03-21T20:06
украина
генеральная прокуратура украины
в мире
россия
совет федерации рф
донбасс
екатерина алтабаева
севастополь
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Генпрокуратура Украины обвиняет российских сенаторов в нарушении целостности страны, ведении войны, уведомление поступило в Совфед, сообщила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева."Украина продолжает удивлять абсурдностью принимаемых решений. Сегодня в адрес Совета Федерации Российской Федерации из офиса генерального прокурора Украины поступило уведомление о подозрении ряда сенаторов Российской Федерации в уголовном правонарушении", - написала политик в своем Telegram-канале.Из сообщения следует, что, поддержав ратификацию Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками, российские сенаторы нарушили порядок, установленный Конституцией Украины, уточнила она."Меня и моих коллег обвиняют в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в планировании, подготовке, решении и ведении агрессивной войны" (ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины)", - подчеркнула Алтабаева.По ее словам, за совершение этих преступлений Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.Законодатель напомнила украинским прокурорским работникам, что в результате государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года к власти пришли профашистские силы, а сама власть носила нелегитимный характер."Крым и Севастополь по волеизъявлению народа навсегда вернулись в состав России. А на Украине начались репрессии против русскоязычного населения", - подчеркнула она.По словам парламентария, несогласные с политикой киевских властей жители Юго-Востока на референдуме о самоопределении подавляющим большинством голосов высказались за создание собственных государственных образований."Способами борьбы с несогласными (на юго-востоке) были избраны широкомасштабные боевые действия. Киевский режим целых 8 лет целенаправленно уничтожал мирных жителей Донбасса. На Украине за эти годы научились не замечать убийства женщин, стариков и детей, геноцида в отношении миллионов людей. О каком соблюдении законов вы можете говорить, когда Право и Закон были грубо попраны на территории Украины?", - подчеркнула Алтабаева.И сегодня, когда РФ начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации соседнего государства с целью защиты мирного населения Донбасса, "Украина заводит уголовные дела против тысяч россиян", отметила она. "В то время как такие дела нужно заводить против членов националистических формирований, преступления которых подобны зверствам фашистов периода Великой Отечественной войны", - написала законодатель.
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украина, генеральная прокуратура украины, в мире, россия, совет федерации рф, донбасс, екатерина алтабаева, севастополь
19:48 21.03.2022 (обновлено: 20:06 21.03.2022)
 
ГП Украины обвинила российских сенаторов в нарушении целостности страны

ГП Украины обвинила российских сенаторов в нарушении территориальной целостности страны

© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Генпрокуратура Украины обвиняет российских сенаторов в нарушении целостности страны, ведении войны, уведомление поступило в Совфед, сообщила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
"Украина продолжает удивлять абсурдностью принимаемых решений. Сегодня в адрес Совета Федерации Российской Федерации из офиса генерального прокурора Украины поступило уведомление о подозрении ряда сенаторов Российской Федерации в уголовном правонарушении", - написала политик в своем Telegram-канале.
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Из сообщения следует, что, поддержав ратификацию Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками, российские сенаторы нарушили порядок, установленный Конституцией Украины, уточнила она.
"Меня и моих коллег обвиняют в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в планировании, подготовке, решении и ведении агрессивной войны" (ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины)", - подчеркнула Алтабаева.
По ее словам, за совершение этих преступлений Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
Законодатель напомнила украинским прокурорским работникам, что в результате государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года к власти пришли профашистские силы, а сама власть носила нелегитимный характер.
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"Крым и Севастополь по волеизъявлению народа навсегда вернулись в состав России. А на Украине начались репрессии против русскоязычного населения", - подчеркнула она.
По словам парламентария, несогласные с политикой киевских властей жители Юго-Востока на референдуме о самоопределении подавляющим большинством голосов высказались за создание собственных государственных образований.
"Способами борьбы с несогласными (на юго-востоке) были избраны широкомасштабные боевые действия. Киевский режим целых 8 лет целенаправленно уничтожал мирных жителей Донбасса. На Украине за эти годы научились не замечать убийства женщин, стариков и детей, геноцида в отношении миллионов людей. О каком соблюдении законов вы можете говорить, когда Право и Закон были грубо попраны на территории Украины?", - подчеркнула Алтабаева.
И сегодня, когда РФ начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации соседнего государства с целью защиты мирного населения Донбасса, "Украина заводит уголовные дела против тысяч россиян", отметила она. "В то время как такие дела нужно заводить против членов националистических формирований, преступления которых подобны зверствам фашистов периода Великой Отечественной войны", - написала законодатель.
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УкраинаГенеральная прокуратура УкраиныВ миреРоссияСовет Федерации РФДонбассЕкатерина АлтабаеваСевастополь
 
 
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