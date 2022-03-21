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Производители удобрений и горючего заключат соглашения о сдерживании цен - РИА Новости, 21.03.2022
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Производители удобрений и горючего заключат соглашения о сдерживании цен
Производители удобрений и горючего заключат соглашения о сдерживании цен - РИА Новости, 21.03.2022
Производители удобрений и горючего заключат соглашения о сдерживании цен
Динамичный рост цен наблюдается на ряд продовольственных позиций в Приморье, с крупными компаниями-производителями будет заключено соглашение о том, чтобы они... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:32
2022-03-21T11:40
экономика
россия
владивосток
приморский край
юрий трутнев
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Динамичный рост цен наблюдается на ряд продовольственных позиций в Приморье, с крупными компаниями-производителями будет заключено соглашение о том, чтобы они ограничили рост цен в течение года, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.В понедельник во Владивостоке он провел совещание по ситуации на потребительском рынке Приморского края."Мы сегодня смотрели ситуацию на потребительском рынке в Приморье. По ряду позиций, прежде всего, продовольственных наблюдается рост цен достаточно такой динамичный. Но если говорить о причинах этого роста цен, то они связаны скорее с обеспокоенностью людей и ожиданием того, что станет дороже или не хватит. Мы договорились о чём? Во-первых, всего нам хватит, во всяком случае, всего, что мы производим на территории Российской Федерации, на территории Дальнего Востока", - сказал Трутнев.По его словам, министерство сельского хозяйства подготовит в течение 2-3 дней общий баланс и просто расскажет, сколько производится по всем основным жизненно важным продуктам питания, сколько производится продуктов, сколько потребляется, чтобы снять у граждан обеспокоенность, что чего-то может не хватить."Второе - с крупными компаниями-производителями надо заключить соглашение, где они возьмут на себя обязательства по ограничению роста цен в течение года. Можно вместе собрать и производителей удобрений, и производителей горючего, и вот таким триумвиратом принять решение о том, чтобы не было резкого роста цен. Мы об этом тоже с министерством промышленности, министерством сельского хозяйства договорились", - отметил полпред.Он рассказал, что на сегодняшний день объём производства удобрений, объём производства горючего позволяет полностью удовлетворить запросы сельского хозяйства."Позволяет сдерживать цены на необходимом уровне. В ряде случаев даже есть возможность их снижать. Что касается производства продуктов питания, то, собственно говоря, вот базой как раз является подготовка к посевной, наличие нормальных цен на топливо, на удобрения. Это надо обеспечить и добиться того, чтобы все цены на потребительском рынке были стабильны", - добавил Трутнев.
https://ria.ru/20220319/tseny-1779033329.html
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экономика, россия, владивосток, приморский край, юрий трутнев
11:32 21.03.2022 (обновлено: 11:40 21.03.2022)
 
Производители удобрений и горючего заключат соглашения о сдерживании цен

Соглашения о сдерживании цен заключат с крупными производителями удобрений и горючего

© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"Производство фосфорно-калийных удобрений на предприятии компании "Фосагро"
Производство фосфорно-калийных удобрений на предприятии компании Фосагро - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"
Производство фосфорно-калийных удобрений на предприятии компании "Фосагро"
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Динамичный рост цен наблюдается на ряд продовольственных позиций в Приморье, с крупными компаниями-производителями будет заключено соглашение о том, чтобы они ограничили рост цен в течение года, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
В понедельник во Владивостоке он провел совещание по ситуации на потребительском рынке Приморского края.
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"Мы сегодня смотрели ситуацию на потребительском рынке в Приморье. По ряду позиций, прежде всего, продовольственных наблюдается рост цен достаточно такой динамичный. Но если говорить о причинах этого роста цен, то они связаны скорее с обеспокоенностью людей и ожиданием того, что станет дороже или не хватит. Мы договорились о чём? Во-первых, всего нам хватит, во всяком случае, всего, что мы производим на территории Российской Федерации, на территории Дальнего Востока", - сказал Трутнев.
По его словам, министерство сельского хозяйства подготовит в течение 2-3 дней общий баланс и просто расскажет, сколько производится по всем основным жизненно важным продуктам питания, сколько производится продуктов, сколько потребляется, чтобы снять у граждан обеспокоенность, что чего-то может не хватить.
"Второе - с крупными компаниями-производителями надо заключить соглашение, где они возьмут на себя обязательства по ограничению роста цен в течение года. Можно вместе собрать и производителей удобрений, и производителей горючего, и вот таким триумвиратом принять решение о том, чтобы не было резкого роста цен. Мы об этом тоже с министерством промышленности, министерством сельского хозяйства договорились", - отметил полпред.
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Он рассказал, что на сегодняшний день объём производства удобрений, объём производства горючего позволяет полностью удовлетворить запросы сельского хозяйства.
"Позволяет сдерживать цены на необходимом уровне. В ряде случаев даже есть возможность их снижать. Что касается производства продуктов питания, то, собственно говоря, вот базой как раз является подготовка к посевной, наличие нормальных цен на топливо, на удобрения. Это надо обеспечить и добиться того, чтобы все цены на потребительском рынке были стабильны", - добавил Трутнев.
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ЭкономикаРоссияВладивостокПриморский крайЮрий Трутнев
 
 
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