https://ria.ru/20220321/tribunal-1779191928.html

Украинских националистов из Мариуполя ждет трибунал, заявила омбудсмен ДНР

Украинских националистов из Мариуполя ждет трибунал, заявила омбудсмен ДНР - РИА Новости, 21.03.2022

Украинских националистов из Мариуполя ждет трибунал, заявила омбудсмен ДНР

После полной зачистки Мариуполя команда омбудсмена ДНР совместно с правоохранительными органами республики войдет в город и соберет для трибунала доказательства РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T03:04

2022-03-21T03:04

2022-03-21T09:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

мариуполь

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ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. После полной зачистки Мариуполя команда омбудсмена ДНР совместно с правоохранительными органами республики войдет в город и соберет для трибунала доказательства всех преступлений украинских нацбатов, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова.По словам Морозовой, освобожденные и эвакуированные жители Мариуполя уже сейчас приезжают на территорию ДНР и высказывают крайнее возмущение действиями украинских вооруженных формирований, удерживающих город."У них настолько сильно возмущение тем, что украинские военнослужащие могли ими все время прикрываться. Как можно у матери с ребенком, которая голодная, находится в блокаде по их вине, несколько недель отбирать еду? Что должно быть в голове у этого человека, который взял в руки оружие, это что должно быть с психикой, когда у тебя плачущий ребенок, голодный, грязный, больной, и ты забираешь у него последнюю воду и какие-то там харчи, которых у них не так уж и много", - заметила омбудсмен.В воскресенье начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Москва ждет от Киева до 5 утра понедельника ответ на предложения по гуманитарным коридорам для мирных жителей Мариуполя, вооруженных подразделений и иностранных наемников без оружия и боеприпасов. Российская сторона призвала Киев проявить благоразумие и отменить указания, которые обязывали боевиков в Мариуполе жертвовать собой.Вице-премьер Украины Ирина Верещук отклонила предложение России по гуманитарным коридорам, заявив, что "ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220321/ukrytie-1779190540.html

https://ria.ru/20220320/pomosch-1779182291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, мариуполь