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Украинских националистов из Мариуполя ждет трибунал, заявила омбудсмен ДНР - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/tribunal-1779191928.html
Украинских националистов из Мариуполя ждет трибунал, заявила омбудсмен ДНР
Украинских националистов из Мариуполя ждет трибунал, заявила омбудсмен ДНР - РИА Новости, 21.03.2022
Украинских националистов из Мариуполя ждет трибунал, заявила омбудсмен ДНР
После полной зачистки Мариуполя команда омбудсмена ДНР совместно с правоохранительными органами республики войдет в город и соберет для трибунала доказательства РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T03:04
2022-03-21T09:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
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ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. После полной зачистки Мариуполя команда омбудсмена ДНР совместно с правоохранительными органами республики войдет в город и соберет для трибунала доказательства всех преступлений украинских нацбатов, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова.По словам Морозовой, освобожденные и эвакуированные жители Мариуполя уже сейчас приезжают на территорию ДНР и высказывают крайнее возмущение действиями украинских вооруженных формирований, удерживающих город."У них настолько сильно возмущение тем, что украинские военнослужащие могли ими все время прикрываться. Как можно у матери с ребенком, которая голодная, находится в блокаде по их вине, несколько недель отбирать еду? Что должно быть в голове у этого человека, который взял в руки оружие, это что должно быть с психикой, когда у тебя плачущий ребенок, голодный, грязный, больной, и ты забираешь у него последнюю воду и какие-то там харчи, которых у них не так уж и много", - заметила омбудсмен.В воскресенье начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Москва ждет от Киева до 5 утра понедельника ответ на предложения по гуманитарным коридорам для мирных жителей Мариуполя, вооруженных подразделений и иностранных наемников без оружия и боеприпасов. Российская сторона призвала Киев проявить благоразумие и отменить указания, которые обязывали боевиков в Мариуполе жертвовать собой.Вице-премьер Украины Ирина Верещук отклонила предложение России по гуманитарным коридорам, заявив, что "ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220321/ukrytie-1779190540.html
https://ria.ru/20220320/pomosch-1779182291.html
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь
03:04 21.03.2022 (обновлено: 09:28 21.03.2022)
 
Украинских националистов из Мариуполя ждет трибунал, заявила омбудсмен ДНР

Омбудсмен ДНР Морозова заявила, что украинских националистов из Мариуполя ждет трибунал

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Мариуполь
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ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. После полной зачистки Мариуполя команда омбудсмена ДНР совместно с правоохранительными органами республики войдет в город и соберет для трибунала доказательства всех преступлений украинских нацбатов, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова.

"Мы будем продолжать ту же работу, которая сейчас ведется на всех освобожденных территориях, например в городе Волноваха. И всем тем, кто преступил закон, всем, кто нарушил Женевскую конвенцию и нормы международного права, и в принципе собственное, украинское законодательство, грозит суд. Это будет рассматриваться в будущем в трибунале, мы не отступим", - сказала она.

По словам Морозовой, освобожденные и эвакуированные жители Мариуполя уже сейчас приезжают на территорию ДНР и высказывают крайнее возмущение действиями украинских вооруженных формирований, удерживающих город.
"У них настолько сильно возмущение тем, что украинские военнослужащие могли ими все время прикрываться. Как можно у матери с ребенком, которая голодная, находится в блокаде по их вине, несколько недель отбирать еду? Что должно быть в голове у этого человека, который взял в руки оружие, это что должно быть с психикой, когда у тебя плачущий ребенок, голодный, грязный, больной, и ты забираешь у него последнюю воду и какие-то там харчи, которых у них не так уж и много", - заметила омбудсмен.
Беженцы из Мариуполя о разрушенном городе, обстрелах и отсутствии воды - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
02:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Жительница Мариуполя рассказала, что в городе нет безопасных мест
В воскресенье начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Москва ждет от Киева до 5 утра понедельника ответ на предложения по гуманитарным коридорам для мирных жителей Мариуполя, вооруженных подразделений и иностранных наемников без оружия и боеприпасов. Российская сторона призвала Киев проявить благоразумие и отменить указания, которые обязывали боевиков в Мариуполе жертвовать собой.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук отклонила предложение России по гуманитарным коридорам, заявив, что "ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может".
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Читайте полный текст интервью >>>
Беженцы на дороге из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 23:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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