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Реакция Киркорова на шоу "Маска" напугала беременную Тодоренко - РИА Новости, 21.03.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220321/todorenko-1779291802.html
Реакция Киркорова на шоу "Маска" напугала беременную Тодоренко
Реакция Киркорова на шоу "Маска" напугала беременную Тодоренко - РИА Новости, 21.03.2022
Реакция Киркорова на шоу "Маска" напугала беременную Тодоренко
Реакция Филиппа Киркорова на выступление одного из участников шоу "Маска" напугала беременную Регину Тодоренко. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T16:06
2022-03-21T16:06
шоубиз
знаменитости
регина тодоренко
филипп киркоров
шоу-бизнес
шоу "маска"
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Реакция Филиппа Киркорова на выступление одного из участников шоу "Маска" напугала беременную Регину Тодоренко.Отгадывая персону, которая скрывается в костюме Пончика, Тимур Родригез предположил, что это Ирина Понаровская. Киркоров не выдержал и стал громко выражать свое возмущение. На что Тодоренко подскочила и схватилась за живот.Выпуск получился в целом эмоциональным для Регины. После выступления Анубиса с песней Андрея Губина "Зима-холода" ведущая расплакалась.Ребенок станет вторым для ведущей. В 2018 году Регина родила сына Михаила от Влада Топалова.
https://ria.ru/20220321/maska-1779224205.html
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знаменитости, регина тодоренко, филипп киркоров, шоу-бизнес, шоу "маска"
16:06 21.03.2022
 
Реакция Киркорова на шоу "Маска" напугала беременную Тодоренко

Бурная реакция Киркорова на шоу "Маска" напугала беременную вторым ребенком Тодоренко

© Фото : НТВШоу "Новогодняя Маска"
Шоу Новогодняя Маска - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© Фото : НТВ
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Реакция Филиппа Киркорова на выступление одного из участников шоу "Маска" напугала беременную Регину Тодоренко.
Отгадывая персону, которая скрывается в костюме Пончика, Тимур Родригез предположил, что это Ирина Понаровская. Киркоров не выдержал и стал громко выражать свое возмущение. На что Тодоренко подскочила и схватилась за живот.

"Успокойся! Какая Ирина Понаровская? Ты представляешь Ирину Понаровскую в Пончике?!" – восклицал Филипп.

© Фото : Михаил Зильбер/НТВРегина Тодоренко на шоу "Маска"
Регина Тодоренко на шоу Маска - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© Фото : Михаил Зильбер/НТВ
Выпуск получился в целом эмоциональным для Регины. После выступления Анубиса с песней Андрея Губина "Зима-холода" ведущая расплакалась.

"Анубис, каждый раз, когда вы выходите на сцену… Сейчас слезы потекут… Спасибо вам, очень трогательно. У меня правда внутри начинает двигаться малыш", – заявила Тодоренко.

© WeiT Media/YoutubeРегина Тодоренко на шоу "Маска"
Регина Тодоренко на шоу Маска
© WeiT Media/Youtube
Ребенок станет вторым для ведущей. В 2018 году Регина родила сына Михаила от Влада Топалова.
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ШоубизЗнаменитостиРегина ТодоренкоФилипп КиркоровШоу-бизнесШоу "Маска"
 
 
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