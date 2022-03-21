https://ria.ru/20220321/todorenko-1779291802.html

Реакция Киркорова на шоу "Маска" напугала беременную Тодоренко

Реакция Киркорова на шоу "Маска" напугала беременную Тодоренко - РИА Новости, 21.03.2022

Реакция Киркорова на шоу "Маска" напугала беременную Тодоренко

Реакция Филиппа Киркорова на выступление одного из участников шоу "Маска" напугала беременную Регину Тодоренко. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T16:06

2022-03-21T16:06

2022-03-21T16:06

шоубиз

знаменитости

регина тодоренко

филипп киркоров

шоу-бизнес

шоу "маска"

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Реакция Филиппа Киркорова на выступление одного из участников шоу "Маска" напугала беременную Регину Тодоренко.Отгадывая персону, которая скрывается в костюме Пончика, Тимур Родригез предположил, что это Ирина Понаровская. Киркоров не выдержал и стал громко выражать свое возмущение. На что Тодоренко подскочила и схватилась за живот.Выпуск получился в целом эмоциональным для Регины. После выступления Анубиса с песней Андрея Губина "Зима-холода" ведущая расплакалась.Ребенок станет вторым для ведущей. В 2018 году Регина родила сына Михаила от Влада Топалова.

https://ria.ru/20220321/maska-1779224205.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, регина тодоренко, филипп киркоров, шоу-бизнес, шоу "маска"