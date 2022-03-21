Реакция Киркорова на шоу "Маска" напугала беременную Тодоренко
Бурная реакция Киркорова на шоу "Маска" напугала беременную вторым ребенком Тодоренко
© Фото : НТВШоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Реакция Филиппа Киркорова на выступление одного из участников шоу "Маска" напугала беременную Регину Тодоренко.
Отгадывая персону, которая скрывается в костюме Пончика, Тимур Родригез предположил, что это Ирина Понаровская. Киркоров не выдержал и стал громко выражать свое возмущение. На что Тодоренко подскочила и схватилась за живот.
"Успокойся! Какая Ирина Понаровская? Ты представляешь Ирину Понаровскую в Пончике?!" – восклицал Филипп.
© Фото : Михаил Зильбер/НТВРегина Тодоренко на шоу "Маска"
© Фото : Михаил Зильбер/НТВ
Выпуск получился в целом эмоциональным для Регины. После выступления Анубиса с песней Андрея Губина "Зима-холода" ведущая расплакалась.
"Анубис, каждый раз, когда вы выходите на сцену… Сейчас слезы потекут… Спасибо вам, очень трогательно. У меня правда внутри начинает двигаться малыш", – заявила Тодоренко.
Ребенок станет вторым для ведущей. В 2018 году Регина родила сына Михаила от Влада Топалова.