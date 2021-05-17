https://ria.ru/20210517/todorenko-1732605941.html

Регина Тодоренко рассказала, как вернулась в форму после родов

Регина Тодоренко рассказала, как вернулась в форму после родов

Регина Тодоренко рассказала своим подписчикам в Instagram, как вернулась в форму после рождения ребенка. По словам телеведущей и супруги певца Влада Топалова,... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T12:24

2021-05-17T12:24

2021-05-17T12:24

шоубиз

влад топалов

регина тодоренко

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Регина Тодоренко рассказала своим подписчикам в Instagram, как вернулась в форму после рождения ребенка. По словам телеведущей и супруги певца Влада Топалова, ей удалась сбросить 20 килограммов. Через три месяца после возвращения из роддома Регина весила уже 60 килограммов. Она советует подписчикам в первую очередь обратить внимание на питание, которое должно быть сбалансированным и по режиму."Прием пищи каждые четыре часа плюс перекусы, как у ребенка", — поясняет она и добавляет, что с десяти часов вечера и до семи утра пила только воду или чай и ела хлебцы, когда хотелось.Она также добавляет, что прислушивалась к своему организму и ела много овощей, мяса, рыбы, приготовленных с щадящей обработкой: запеченные, на пару, отварные продукты, но без сахара.Однако наиболее ощутимых результатов ведущей удалось добиться благодаря регулярным спортивным тренировкам.Уже через полтора года после родов она стала заниматься фигурным катанием и за два месяца скинула еще семь килограммов. При этом Регина подчеркивает, что нагрузку увеличивала постепенно.Тодоренко также рассказала, что делает массаж, ходит в баню и не забывает о физических упражнениях даже дома."Наконец-то я дождалась этого рассказа, спасибо!", "Красавица, многие годами не могут собраться с силами и восстановиться", — отреагировали на пост Тодореноко поклонники. Сын Регины Тодоренко и Влада Топалова родился 5 декабря 2018 года.

https://ria.ru/20210329/dolina-1603264078.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

влад топалов, регина тодоренко, стиль жизни, шоу-бизнес, знаменитости, похудение, беременность, диета