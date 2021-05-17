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Регина Тодоренко рассказала, как вернулась в форму после родов
Регина Тодоренко рассказала, как вернулась в форму после родов
Регина Тодоренко рассказала своим подписчикам в Instagram, как вернулась в форму после рождения ребенка. По словам телеведущей и супруги певца Влада Топалова,... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T12:24
2021-05-17T12:24
2021-05-17T12:24
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Регина Тодоренко рассказала своим подписчикам в Instagram, как вернулась в форму после рождения ребенка. По словам телеведущей и супруги певца Влада Топалова, ей удалась сбросить 20 килограммов. Через три месяца после возвращения из роддома Регина весила уже 60 килограммов. Она советует подписчикам в первую очередь обратить внимание на питание, которое должно быть сбалансированным и по режиму."Прием пищи каждые четыре часа плюс перекусы, как у ребенка", — поясняет она и добавляет, что с десяти часов вечера и до семи утра пила только воду или чай и ела хлебцы, когда хотелось.Она также добавляет, что прислушивалась к своему организму и ела много овощей, мяса, рыбы, приготовленных с щадящей обработкой: запеченные, на пару, отварные продукты, но без сахара.Однако наиболее ощутимых результатов ведущей удалось добиться благодаря регулярным спортивным тренировкам.Уже через полтора года после родов она стала заниматься фигурным катанием и за два месяца скинула еще семь килограммов. При этом Регина подчеркивает, что нагрузку увеличивала постепенно.Тодоренко также рассказала, что делает массаж, ходит в баню и не забывает о физических упражнениях даже дома."Наконец-то я дождалась этого рассказа, спасибо!", "Красавица, многие годами не могут собраться с силами и восстановиться", — отреагировали на пост Тодореноко поклонники. Сын Регины Тодоренко и Влада Топалова родился 5 декабря 2018 года.
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влад топалов, регина тодоренко, стиль жизни, шоу-бизнес, знаменитости, похудение, беременность, диета
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
Регина Тодоренко рассказала
своим подписчикам в Instagram, как вернулась в форму после рождения ребенка. По словам телеведущей и супруги певца Влада Топалова, ей удалась сбросить 20 килограммов.
"Когда я шла в рожать (74 кг), была уверена, что вернусь домой в весе около 60. Чуда не случилось. Дома весы показали 67", — пишет Тодоренко.
Через три месяца после возвращения из роддома Регина весила уже 60 килограммов. Она советует подписчикам в первую очередь обратить внимание на питание, которое должно быть сбалансированным и по режиму.
"Прием пищи каждые четыре часа плюс перекусы, как у ребенка", — поясняет она и добавляет, что с десяти часов вечера и до семи утра пила только воду или чай и ела хлебцы, когда хотелось.
"Не кофе", — подчеркивает Регина.
Она также добавляет, что прислушивалась к своему организму и ела много овощей, мяса, рыбы, приготовленных с щадящей обработкой: запеченные, на пару, отварные продукты, но без сахара.
Однако наиболее ощутимых результатов ведущей удалось добиться благодаря регулярным спортивным тренировкам.
Уже через полтора года после родов она стала заниматься фигурным катанием и за два месяца скинула еще семь килограммов. При этом Регина подчеркивает, что нагрузку увеличивала постепенно.
Тодоренко также рассказала, что делает массаж, ходит в баню и не забывает о физических упражнениях даже дома.
"Сейчас будете смеяться, но когда укладываю малыша, качаю ноги или занимаюсь йогой возле кроватки", — призналась ведущая.
"Наконец-то я дождалась этого рассказа, спасибо!", "Красавица, многие годами не могут собраться с силами и восстановиться", — отреагировали на пост Тодореноко поклонники.
Сын Регины Тодоренко и Влада Топалова родился 5 декабря 2018 года.