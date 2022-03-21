https://ria.ru/20220321/tochka-u-1779202802.html

В ДНР ждут реакции международных организаций на обстрел "Точкой-У"

В ДНР ждут реакции международных организаций на обстрел "Точкой-У" - РИА Новости, 21.03.2022

В ДНР ждут реакции международных организаций на обстрел "Точкой-У"

Донецкая народная республика до сих пор не получила никакой реакции от Международного Комитета Красного Креста и ООН на удар Украины по центру Донецка с... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T08:54

2022-03-21T08:54

2022-03-21T09:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

дарья морозова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778046702_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_89ec5607b7e213fa0468ff8506aa6b7f.jpg

ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Донецкая народная республика до сих пор не получила никакой реакции от Международного Комитета Красного Креста и ООН на удар Украины по центру Донецка с применением ракеты "Точка-У", в результате которого погибли более 20 человек, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.Мэр Донецка Алексей Кулемзин 14 марта сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". В результате удара погибли 20 человек. На следующий день штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что средства ПВО вновь перехватили ракету "Точка-У", в микрорайоне "Солнечный" в Макеевке упали обломки, пострадали шесть человек, из них трое детей."Может быть, я наивная, но я до сих пор жду реакции на удар "Точкой У" по центру Донецка. Реакции на 23 человека, которые погибли в результате данного обстрела. На ранение одного ребенка и не только на него, но и на остальных раненых. Почему они молчат сейчас? В любом случае, как уполномоченный по правам человека Донецкой народной республики о каждом нарушении прав наших граждан, о всех артобстрелах и так далее мы продолжаем сообщать в международные организации. Но, к сожалению, ни одного ответа мы еще не получили", - говорит Морозова.При этом уполномоченный по правам человека подчеркивает, что отсутствие реакции со стороны международного сообщества не означает, что ДНР перестанет уведомлять мир о творимых украинским режимом бесчинствах и преступлениях.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220321/ukraina-1778892400.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, украина, дарья морозова