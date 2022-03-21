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В ДНР ждут реакции международных организаций на обстрел "Точкой-У" - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/tochka-u-1779202802.html
В ДНР ждут реакции международных организаций на обстрел "Точкой-У"
В ДНР ждут реакции международных организаций на обстрел "Точкой-У" - РИА Новости, 21.03.2022
В ДНР ждут реакции международных организаций на обстрел "Точкой-У"
Донецкая народная республика до сих пор не получила никакой реакции от Международного Комитета Красного Креста и ООН на удар Украины по центру Донецка с... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T08:54
2022-03-21T09:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Донецкая народная республика до сих пор не получила никакой реакции от Международного Комитета Красного Креста и ООН на удар Украины по центру Донецка с применением ракеты "Точка-У", в результате которого погибли более 20 человек, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.Мэр Донецка Алексей Кулемзин 14 марта сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". В результате удара погибли 20 человек. На следующий день штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что средства ПВО вновь перехватили ракету "Точка-У", в микрорайоне "Солнечный" в Макеевке упали обломки, пострадали шесть человек, из них трое детей."Может быть, я наивная, но я до сих пор жду реакции на удар "Точкой У" по центру Донецка. Реакции на 23 человека, которые погибли в результате данного обстрела. На ранение одного ребенка и не только на него, но и на остальных раненых. Почему они молчат сейчас? В любом случае, как уполномоченный по правам человека Донецкой народной республики о каждом нарушении прав наших граждан, о всех артобстрелах и так далее мы продолжаем сообщать в международные организации. Но, к сожалению, ни одного ответа мы еще не получили", - говорит Морозова.При этом уполномоченный по правам человека подчеркивает, что отсутствие реакции со стороны международного сообщества не означает, что ДНР перестанет уведомлять мир о творимых украинским режимом бесчинствах и преступлениях.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220321/ukraina-1778892400.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, дарья морозова
08:54 21.03.2022 (обновлено: 09:01 21.03.2022)
 
В ДНР ждут реакции международных организаций на обстрел "Точкой-У"

Омбудсмен ДНР Морозова: международные организации не отреагировали на обстрел "Точкой-У"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПоврежденная машина в результате обстрела в центре Донецка
Поврежденная машина в результате обстрела в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Поврежденная машина в результате обстрела в центре Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 мар – РИА Новости. Донецкая народная республика до сих пор не получила никакой реакции от Международного Комитета Красного Креста и ООН на удар Украины по центру Донецка с применением ракеты "Точка-У", в результате которого погибли более 20 человек, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин 14 марта сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". В результате удара погибли 20 человек. На следующий день штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что средства ПВО вновь перехватили ракету "Точка-У", в микрорайоне "Солнечный" в Макеевке упали обломки, пострадали шесть человек, из них трое детей.
"Может быть, я наивная, но я до сих пор жду реакции на удар "Точкой У" по центру Донецка. Реакции на 23 человека, которые погибли в результате данного обстрела. На ранение одного ребенка и не только на него, но и на остальных раненых. Почему они молчат сейчас? В любом случае, как уполномоченный по правам человека Донецкой народной республики о каждом нарушении прав наших граждан, о всех артобстрелах и так далее мы продолжаем сообщать в международные организации. Но, к сожалению, ни одного ответа мы еще не получили", - говорит Морозова.
При этом уполномоченный по правам человека подчеркивает, что отсутствие реакции со стороны международного сообщества не означает, что ДНР перестанет уведомлять мир о творимых украинским режимом бесчинствах и преступлениях.
Военное преступление: ракетный удар "Точкой-У" по Донецку
© РИА Новости / Максим Блинов

Число погибших и пострадавших уточняется. По последним данным, жертвами удара стали около 20 человек, ранения получили порядка 30.

Место падения обломков ракеты Точка-У в Донецке
1 из 9

Число погибших и пострадавших уточняется. По последним данным, жертвами удара стали около 20 человек, ранения получили порядка 30.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, ракета была сбита и упала у Дома правительства, это оживленная центральная часть города.

На месте взрыва в центре Донецка. По сообщению штаба территориальной обороны ДНР, двадцать человек погибли, девять ранены из-за атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты Точка-У
2 из 9

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, ракета была сбита и упала у Дома правительства, это оживленная центральная часть города.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Осколки разлетелись на полкилометра, больше всего пострадала улица Университетская.

Пострадавший в результате взрыва в центре Донецка
3 из 9

Осколки разлетелись на полкилометра, больше всего пострадала улица Университетская.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

По словам очевидцев, "шум был очень сильный, <…> как будто небо падает".

Эвакуация пострадавших в результате взрыва в центре Донецка
4 из 9

По словам очевидцев, "шум был очень сильный, <…> как будто небо падает".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов

Глава ДНР Денис Пушилин назвал атаку военным преступлением Киева, поскольку удар пришелся на жилые кварталы, центр города. "Никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривалось", — сказал он.

Место падения обломков ракеты Точка-У в Донецке
5 из 9

Глава ДНР Денис Пушилин назвал атаку военным преступлением Киева, поскольку удар пришелся на жилые кварталы, центр города. "Никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривалось", — сказал он.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

В использованной при ударе ракете "Точка-У" был кассетный заряд. В центре Донецка сработала всего одна кассета, если бы сработали все, последствия были бы намного хуже, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Оперативные службы на месте падения обломков ракеты Точка-У в Донецке
6 из 9

В использованной при ударе ракете "Точка-У" был кассетный заряд. В центре Донецка сработала всего одна кассета, если бы сработали все, последствия были бы намного хуже, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В ДНР ведут поиск установки, которая выпустила ракету. "С учетом того, что дальность действия "Точки-У" 120 километров, <…> найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно", — заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, всего над ДНР с начала наступательной операции было сбито 15 ракет "Точка-У".

Сотрудники МЧС РФ оказывают помощь мужчине на месте взрыва в центре Донецка
7 из 9

В ДНР ведут поиск установки, которая выпустила ракету. "С учетом того, что дальность действия "Точки-У" 120 километров, <…> найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно", — заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, всего над ДНР с начала наступательной операции было сбито 15 ракет "Точка-У".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка.

Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка
8 из 9

Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

После ракетного удара "Точкой-У" по Донецку будет объявлен траур.

Поврежденная машина в результате обстрела в центре Донецка
9 из 9

После ракетного удара "Точкой-У" по Донецку будет объявлен траур.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 9

Число погибших и пострадавших уточняется. По последним данным, жертвами удара стали около 20 человек, ранения получили порядка 30.

© РИА Новости / Максим Блинов
2 из 9

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, ракета была сбита и упала у Дома правительства, это оживленная центральная часть города.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 9

Осколки разлетелись на полкилометра, больше всего пострадала улица Университетская.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 9

По словам очевидцев, "шум был очень сильный, <…> как будто небо падает".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 9

Глава ДНР Денис Пушилин назвал атаку военным преступлением Киева, поскольку удар пришелся на жилые кварталы, центр города. "Никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривалось", — сказал он.

© РИА Новости / Максим Блинов
6 из 9

В использованной при ударе ракете "Точка-У" был кассетный заряд. В центре Донецка сработала всего одна кассета, если бы сработали все, последствия были бы намного хуже, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

© РИА Новости / Максим Блинов
7 из 9

В ДНР ведут поиск установки, которая выпустила ракету. "С учетом того, что дальность действия "Точки-У" 120 километров, <…> найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно", — заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, всего над ДНР с начала наступательной операции было сбито 15 ракет "Точка-У".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 9

Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 9

После ракетного удара "Точкой-У" по Донецку будет объявлен траур.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.
Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
Читайте полный текст интервью >>>
Боец народной милиции Донецкой народной республики в селе Рыбинское - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
08:00
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДарья Морозова
 
 
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