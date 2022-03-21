https://ria.ru/20220321/tatarstan-1779334707.html

Татарстан планирует выстроить новую логистику для поставок тканей из Китая

Татарстан планирует выстроить новую логистику для поставок тканей из Китая - РИА Новости, 21.03.2022

Татарстан планирует выстроить новую логистику для поставок тканей из Китая

Татарстан планирует выстроить новые логистические схемы для поставки тканей из Турции, Китая, Узбекистана, сообщает пресс-служба президента республики. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T19:09

2022-03-21T19:09

2022-03-21T19:09

республика татарстан

россия

рустам минниханов

экономика

китай

узбекистан

турция

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 21 мар – РИА Новости. Татарстан планирует выстроить новые логистические схемы для поставки тканей из Турции, Китая, Узбекистана, сообщает пресс-служба президента республики.Глава Татарстана Рустам Минниханов в понедельник встретился с предпринимателями республики. В рамках встречи представители татарстанского бизнеса озвучили ряд проблемных вопросов, с которыми они столкнулись из-за западных санкций."Гендиректор швейной мастерской "Ирэн" Ирина Купряхина рассказала о сложностях с закупкой тканей для производства школьной формы. Рустам Минниханов заметил, что в нынешних условиях следует мобилизовать и загрузить собственные производства. Также необходимо выстраивать логистические схемы с новыми поставщиками из Турции, Китая, Узбекистана", - говорится в сообщении.Минниханов в целом отметил, что Россия столкнулась с беспрецедентным экономическим и санкционным давлением со стороны западных государств. Руководством страны предпринимается ряд мер по поддержке граждан и различных отраслей. На уровне республики также создан штаб, утвержден план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики. По его словам, главная задача сегодня – сохранить экономику и рабочие места. Для этого необходима совместная системная работа органов власти и бизнеса.По мнению главы Татарстана, выстраивания альтернативных маршрутов, новых логистических схем – это не простой вопрос. "Минтранс республики занимается данной темой. В любом случае нужно найти решение", - подчеркнул он."Мы должны ориентироваться на другие рынки, а также больше надеяться на себя, быть самодостаточными. Как бы сложно не было, но этот путь нужно пройти. Будем работать с партнерами, которые сохранили с нами отношения, их достаточно много", - добавил Минниханов.

https://ria.ru/20220321/tatarstan-1779331895.html

https://ria.ru/20220312/minnikhanov-1777856908.html

https://ria.ru/20220310/rezerv-1777482081.html

россия

китай

узбекистан

турция

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, рустам минниханов, экономика, китай, узбекистан, турция, республика татарстан (татарстан)