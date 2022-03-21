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Татарстан планирует выстроить новую логистику для поставок тканей из Китая - РИА Новости, 21.03.2022
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Республика Татарстан
https://ria.ru/20220321/tatarstan-1779334707.html
Татарстан планирует выстроить новую логистику для поставок тканей из Китая
Татарстан планирует выстроить новую логистику для поставок тканей из Китая - РИА Новости, 21.03.2022
Татарстан планирует выстроить новую логистику для поставок тканей из Китая
Татарстан планирует выстроить новые логистические схемы для поставки тканей из Турции, Китая, Узбекистана, сообщает пресс-служба президента республики. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T19:09
2022-03-21T19:09
республика татарстан
россия
рустам минниханов
экономика
китай
узбекистан
турция
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 21 мар – РИА Новости. Татарстан планирует выстроить новые логистические схемы для поставки тканей из Турции, Китая, Узбекистана, сообщает пресс-служба президента республики.Глава Татарстана Рустам Минниханов в понедельник встретился с предпринимателями республики. В рамках встречи представители татарстанского бизнеса озвучили ряд проблемных вопросов, с которыми они столкнулись из-за западных санкций."Гендиректор швейной мастерской "Ирэн" Ирина Купряхина рассказала о сложностях с закупкой тканей для производства школьной формы. Рустам Минниханов заметил, что в нынешних условиях следует мобилизовать и загрузить собственные производства. Также необходимо выстраивать логистические схемы с новыми поставщиками из Турции, Китая, Узбекистана", - говорится в сообщении.Минниханов в целом отметил, что Россия столкнулась с беспрецедентным экономическим и санкционным давлением со стороны западных государств. Руководством страны предпринимается ряд мер по поддержке граждан и различных отраслей. На уровне республики также создан штаб, утвержден план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики. По его словам, главная задача сегодня – сохранить экономику и рабочие места. Для этого необходима совместная системная работа органов власти и бизнеса.По мнению главы Татарстана, выстраивания альтернативных маршрутов, новых логистических схем – это не простой вопрос. "Минтранс республики занимается данной темой. В любом случае нужно найти решение", - подчеркнул он."Мы должны ориентироваться на другие рынки, а также больше надеяться на себя, быть самодостаточными. Как бы сложно не было, но этот путь нужно пройти. Будем работать с партнерами, которые сохранили с нами отношения, их достаточно много", - добавил Минниханов.
https://ria.ru/20220321/tatarstan-1779331895.html
https://ria.ru/20220312/minnikhanov-1777856908.html
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россия
китай
узбекистан
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россия, рустам минниханов, экономика, китай, узбекистан, турция, республика татарстан (татарстан)
19:09 21.03.2022
 
Татарстан планирует выстроить новую логистику для поставок тканей из Китая

Татарстан планирует выстроить новую логистику для поставок тканей из Турции и Китая

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГосударственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" в Казани
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" в Казани
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 21 мар – РИА Новости. Татарстан планирует выстроить новые логистические схемы для поставки тканей из Турции, Китая, Узбекистана, сообщает пресс-служба президента республики.
Глава Татарстана Рустам Минниханов в понедельник встретился с предпринимателями республики. В рамках встречи представители татарстанского бизнеса озвучили ряд проблемных вопросов, с которыми они столкнулись из-за западных санкций.
Города России. Казань - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
Вчера, 18:51Республика Татарстан
Власти Татарстана поддержат экспортеров в поисках новых рынков сбыта
"Гендиректор швейной мастерской "Ирэн" Ирина Купряхина рассказала о сложностях с закупкой тканей для производства школьной формы. Рустам Минниханов заметил, что в нынешних условиях следует мобилизовать и загрузить собственные производства. Также необходимо выстраивать логистические схемы с новыми поставщиками из Турции, Китая, Узбекистана", - говорится в сообщении.
Минниханов в целом отметил, что Россия столкнулась с беспрецедентным экономическим и санкционным давлением со стороны западных государств. Руководством страны предпринимается ряд мер по поддержке граждан и различных отраслей. На уровне республики также создан штаб, утвержден план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики. По его словам, главная задача сегодня – сохранить экономику и рабочие места. Для этого необходима совместная системная работа органов власти и бизнеса.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 18:29Республика Татарстан
Минниханов: одна из главных задач — сохранение производств и рабочих мест
По мнению главы Татарстана, выстраивания альтернативных маршрутов, новых логистических схем – это не простой вопрос. "Минтранс республики занимается данной темой. В любом случае нужно найти решение", - подчеркнул он.
"Мы должны ориентироваться на другие рынки, а также больше надеяться на себя, быть самодостаточными. Как бы сложно не было, но этот путь нужно пройти. Будем работать с партнерами, которые сохранили с нами отношения, их достаточно много", - добавил Минниханов.
Склад муки - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 15:03Республика Татарстан
Власти Татарстана создали резерв сахара, муки и круп
 
Республика ТатарстанРоссияРустам МиннихановЭкономикаКитайУзбекистанТурцияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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