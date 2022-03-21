Татарстан планирует выстроить новую логистику для поставок тканей из Китая
Татарстан планирует выстроить новую логистику для поставок тканей из Турции и Китая
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГосударственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" в Казани
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" в Казани
КАЗАНЬ, 21 мар – РИА Новости. Татарстан планирует выстроить новые логистические схемы для поставки тканей из Турции, Китая, Узбекистана, сообщает пресс-служба президента республики.
Глава Татарстана Рустам Минниханов в понедельник встретился с предпринимателями республики. В рамках встречи представители татарстанского бизнеса озвучили ряд проблемных вопросов, с которыми они столкнулись из-за западных санкций.
"Гендиректор швейной мастерской "Ирэн" Ирина Купряхина рассказала о сложностях с закупкой тканей для производства школьной формы. Рустам Минниханов заметил, что в нынешних условиях следует мобилизовать и загрузить собственные производства. Также необходимо выстраивать логистические схемы с новыми поставщиками из Турции, Китая, Узбекистана", - говорится в сообщении.
Минниханов в целом отметил, что Россия столкнулась с беспрецедентным экономическим и санкционным давлением со стороны западных государств. Руководством страны предпринимается ряд мер по поддержке граждан и различных отраслей. На уровне республики также создан штаб, утвержден план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики. По его словам, главная задача сегодня – сохранить экономику и рабочие места. Для этого необходима совместная системная работа органов власти и бизнеса.
По мнению главы Татарстана, выстраивания альтернативных маршрутов, новых логистических схем – это не простой вопрос. "Минтранс республики занимается данной темой. В любом случае нужно найти решение", - подчеркнул он.
"Мы должны ориентироваться на другие рынки, а также больше надеяться на себя, быть самодостаточными. Как бы сложно не было, но этот путь нужно пройти. Будем работать с партнерами, которые сохранили с нами отношения, их достаточно много", - добавил Минниханов.