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Власти Татарстана поддержат экспортеров в поисках новых рынков сбыта - РИА Новости, 21.03.2022
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https://ria.ru/20220321/tatarstan-1779331895.html
Власти Татарстана поддержат экспортеров в поисках новых рынков сбыта
Власти Татарстана поддержат экспортеров в поисках новых рынков сбыта - РИА Новости, 21.03.2022
Власти Татарстана поддержат экспортеров в поисках новых рынков сбыта
Министерство экономики Татарстана намерено поддержать республиканских производителей-экспортеров в поисках новых рынков сбыта и партнеров в дружественных... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T18:51
2022-03-21T18:53
республика татарстан
экономика
россия
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 21 мар – РИА Новости. Министерство экономики Татарстана намерено поддержать республиканских производителей-экспортеров в поисках новых рынков сбыта и партнеров в дружественных странах Азии, Латинской Америки, Белоруссии и Сербии, сообщает министерство."В связи с введением санкций в отношении России министерство экономики Республики Татарстан окажет поддержку экспортно ориентированным предпринимателям в поиске новых рынков сбыта в странах, не включенных в перечень недружественных государств. Работа по поддержке экспортеров республики будет переориентирована на восточные и азиатские рынки, страны Латинской Америки, а также Белоруссию и Сербию", - говорится в сообщении.Отмечается, что в действующие меры поддержки уже внесены соответствующие изменения.Так, в 2022 году запланированы выставочно-ярмарочные мероприятия на территории Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Армении, Египта, Индии, Омана, Иордании, Бразилии по различным направлениям деятельности. В частности они коснутся таких направлений, как сельское хозяйство, нефтегазовая промышленность, строительные материалы, электрооборудование, медицинское оборудование.Центр поддержки экспорта, входящий в структуру подведомственного минэкономики Татарстана Фонда поддержки предпринимательства, окажет экспортерам помощь в поиске иностранных контрагентов, сопровождении экспортных сделок, подготовке коммерческих предложений. Также для предпринимателей будут организованы обучающие мероприятия и акселерационные программы, которые помогут адаптироваться к новым экономическим условиям.В настоящее время, по информации министерства, центр поддержки экспорта продолжает сбор сведений от бизнеса по вопросам обеспеченности сырьем, оборудованием и комплектующими, используемыми предпринимателями при производстве экспортируемых товаров и ранее импортировавшимися из присоединившихся к антироссийским санкциям стран. Для поиска альтернативных поставщиков проводится специальное анкетирование. По его итогам планируется проработать список новых поставщиков сырья и оборудования по отраслевой принадлежности.
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экономика, россия, республика татарстан (татарстан)
18:51 21.03.2022 (обновлено: 18:53 21.03.2022)
 

Власти Татарстана поддержат экспортеров в поисках новых рынков сбыта

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГорода России. Казань
Города России. Казань - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 21 мар – РИА Новости. Министерство экономики Татарстана намерено поддержать республиканских производителей-экспортеров в поисках новых рынков сбыта и партнеров в дружественных странах Азии, Латинской Америки, Белоруссии и Сербии, сообщает министерство.
"В связи с введением санкций в отношении России министерство экономики Республики Татарстан окажет поддержку экспортно ориентированным предпринимателям в поиске новых рынков сбыта в странах, не включенных в перечень недружественных государств. Работа по поддержке экспортеров республики будет переориентирована на восточные и азиатские рынки, страны Латинской Америки, а также Белоруссию и Сербию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в действующие меры поддержки уже внесены соответствующие изменения.
Так, в 2022 году запланированы выставочно-ярмарочные мероприятия на территории Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Армении, Египта, Индии, Омана, Иордании, Бразилии по различным направлениям деятельности. В частности они коснутся таких направлений, как сельское хозяйство, нефтегазовая промышленность, строительные материалы, электрооборудование, медицинское оборудование.
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Центр поддержки экспорта, входящий в структуру подведомственного минэкономики Татарстана Фонда поддержки предпринимательства, окажет экспортерам помощь в поиске иностранных контрагентов, сопровождении экспортных сделок, подготовке коммерческих предложений. Также для предпринимателей будут организованы обучающие мероприятия и акселерационные программы, которые помогут адаптироваться к новым экономическим условиям.
В настоящее время, по информации министерства, центр поддержки экспорта продолжает сбор сведений от бизнеса по вопросам обеспеченности сырьем, оборудованием и комплектующими, используемыми предпринимателями при производстве экспортируемых товаров и ранее импортировавшимися из присоединившихся к антироссийским санкциям стран. Для поиска альтернативных поставщиков проводится специальное анкетирование. По его итогам планируется проработать список новых поставщиков сырья и оборудования по отраслевой принадлежности.

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