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Власти Приморья попросили снизить тариф на перевозку круп, сахара и масла - РИА Новости, 21.03.2022
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Власти Приморья попросили снизить тариф на перевозку круп, сахара и масла
Власти Приморья попросили снизить тариф на перевозку круп, сахара и масла - РИА Новости, 21.03.2022
Власти Приморья попросили снизить тариф на перевозку круп, сахара и масла
Власти Приморья попросили снизить железнодорожный тариф до четырёх тысяч рублей за тонну на перевозку круп, сахара и масла, сообщил журналистам губернатор Олег... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:47
2022-03-21T12:51
олег кожемяко
экономика
приморский край
россия
сахар
юрий трутнев
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Власти Приморья попросили снизить железнодорожный тариф до четырёх тысяч рублей за тонну на перевозку круп, сахара и масла, сообщил журналистам губернатор Олег Кожемяко."Сегодня на совещании мы обратились к Юрию Петровичу (вице-премьеру, полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу - ред.) о некоторых мерах поддержки, и нашли понимание в этих мерах поддержки – это установление квоты для сельхозпроизводителей той продукции, которая не производится у нас, по отгрузке в Приморском крае, по снижению железнодорожного тарифа до четырёх тысяч рублей на тонну по тем крупам, маслу растительному, которое поступает сюда, по сахару, что... будет минимизировать рост цены", - сказал Кожемяко.Ранее сообщалось, что крупные торговые сети в Приморье ввели ограничения на продажу в одни руки социально важных продуктов, в том числе сахара, смесей для детского питания, подгузников. Власти региона сообщали, что это связано с ограничением спекулятивного спроса, и краевой минпромторг поддерживает это решение.В Приморье за последнее время спрос на сахар увеличился на 400%. В крупных сетях из продажи периодически пропадает весь весовой сахар, а в мелкой рознице цены на него превышают 100 рублей за килограмм. Прокуратура и УФАС в Приморье проверяют информацию о росте цен на этот продукт.
https://ria.ru/20220321/lekarstva-1779241327.html
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олег кожемяко, экономика, приморский край, россия, сахар, юрий трутнев
12:47 21.03.2022 (обновлено: 12:51 21.03.2022)
 
Власти Приморья попросили снизить тариф на перевозку круп, сахара и масла

Власти Приморья попросили снизить железнодорожный тариф на перевозку круп, сахара и масла

© Фото : СУ СК по Саратовской областиТоварный вагон
Товарный вагон - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© Фото : СУ СК по Саратовской области
Товарный вагон
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Власти Приморья попросили снизить железнодорожный тариф до четырёх тысяч рублей за тонну на перевозку круп, сахара и масла, сообщил журналистам губернатор Олег Кожемяко.
"Сегодня на совещании мы обратились к Юрию Петровичу (вице-премьеру, полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу - ред.) о некоторых мерах поддержки, и нашли понимание в этих мерах поддержки – это установление квоты для сельхозпроизводителей той продукции, которая не производится у нас, по отгрузке в Приморском крае, по снижению железнодорожного тарифа до четырёх тысяч рублей на тонну по тем крупам, маслу растительному, которое поступает сюда, по сахару, что... будет минимизировать рост цены", - сказал Кожемяко.
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
12:18
В Приморье попросили установить квоты на поставки жизненно важных лекарств
Ранее сообщалось, что крупные торговые сети в Приморье ввели ограничения на продажу в одни руки социально важных продуктов, в том числе сахара, смесей для детского питания, подгузников. Власти региона сообщали, что это связано с ограничением спекулятивного спроса, и краевой минпромторг поддерживает это решение.
В Приморье за последнее время спрос на сахар увеличился на 400%. В крупных сетях из продажи периодически пропадает весь весовой сахар, а в мелкой рознице цены на него превышают 100 рублей за килограмм. Прокуратура и УФАС в Приморье проверяют информацию о росте цен на этот продукт.
Мешки с сахаром на полке магазина - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 01:15
Дан прогноз, когда сахар вернется на полки магазинов
 
Олег КожемякоЭкономикаПриморский крайРоссияСахарЮрий Трутнев
 
 
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