12:47 21.03.2022 (обновлено: 12:51 21.03.2022)
Власти Приморья попросили снизить тариф на перевозку круп, сахара и масла
Власти Приморья попросили снизить железнодорожный тариф на перевозку круп, сахара и масла
Товарный вагон
ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Власти Приморья попросили снизить железнодорожный тариф до четырёх тысяч рублей за тонну на перевозку круп, сахара и масла, сообщил журналистам губернатор Олег Кожемяко.
"Сегодня на совещании мы обратились к Юрию Петровичу (вице-премьеру, полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу - ред.) о некоторых мерах поддержки, и нашли понимание в этих мерах поддержки – это установление квоты для сельхозпроизводителей той продукции, которая не производится у нас, по отгрузке в Приморском крае, по снижению железнодорожного тарифа до четырёх тысяч рублей на тонну по тем крупам, маслу растительному, которое поступает сюда, по сахару, что... будет минимизировать рост цены", - сказал Кожемяко.
Ранее сообщалось, что крупные торговые сети в Приморье ввели ограничения на продажу в одни руки социально важных продуктов, в том числе сахара, смесей для детского питания, подгузников. Власти региона сообщали, что это связано с ограничением спекулятивного спроса, и краевой минпромторг поддерживает это решение.
В Приморье за последнее время спрос на сахар увеличился на 400%. В крупных сетях из продажи периодически пропадает весь весовой сахар, а в мелкой рознице цены на него превышают 100 рублей за килограмм. Прокуратура и УФАС в Приморье проверяют информацию о росте цен на этот продукт.
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