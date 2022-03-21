https://ria.ru/20220321/tarif-1779248804.html

Власти Приморья попросили снизить тариф на перевозку круп, сахара и масла

Власти Приморья попросили снизить тариф на перевозку круп, сахара и масла - РИА Новости, 21.03.2022

Власти Приморья попросили снизить тариф на перевозку круп, сахара и масла

Власти Приморья попросили снизить железнодорожный тариф до четырёх тысяч рублей за тонну на перевозку круп, сахара и масла, сообщил журналистам губернатор Олег... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T12:47

2022-03-21T12:47

2022-03-21T12:51

олег кожемяко

экономика

приморский край

россия

сахар

юрий трутнев

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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар – РИА Новости. Власти Приморья попросили снизить железнодорожный тариф до четырёх тысяч рублей за тонну на перевозку круп, сахара и масла, сообщил журналистам губернатор Олег Кожемяко."Сегодня на совещании мы обратились к Юрию Петровичу (вице-премьеру, полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу - ред.) о некоторых мерах поддержки, и нашли понимание в этих мерах поддержки – это установление квоты для сельхозпроизводителей той продукции, которая не производится у нас, по отгрузке в Приморском крае, по снижению железнодорожного тарифа до четырёх тысяч рублей на тонну по тем крупам, маслу растительному, которое поступает сюда, по сахару, что... будет минимизировать рост цены", - сказал Кожемяко.Ранее сообщалось, что крупные торговые сети в Приморье ввели ограничения на продажу в одни руки социально важных продуктов, в том числе сахара, смесей для детского питания, подгузников. Власти региона сообщали, что это связано с ограничением спекулятивного спроса, и краевой минпромторг поддерживает это решение.В Приморье за последнее время спрос на сахар увеличился на 400%. В крупных сетях из продажи периодически пропадает весь весовой сахар, а в мелкой рознице цены на него превышают 100 рублей за килограмм. Прокуратура и УФАС в Приморье проверяют информацию о росте цен на этот продукт.

https://ria.ru/20220321/lekarstva-1779241327.html

https://ria.ru/20220319/sakhar-1778962264.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

олег кожемяко, экономика, приморский край, россия, сахар, юрий трутнев