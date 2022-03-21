https://ria.ru/20220321/sevmorput-1779268663.html
Мишустин призвал продолжать развитие Севморпути в условиях санкций
Мишустин призвал продолжать развитие Севморпути в условиях санкций - РИА Новости, 21.03.2022
Мишустин призвал продолжать развитие Севморпути в условиях санкций
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в условиях антироссийских санкций очень важно не прекращать развитие Северного морского пути. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:15
2022-03-21T14:15
2022-03-21T14:31
санкции в отношении россии
экономика
россия
михаил мишустин
северный морской путь
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в условиях антироссийских санкций очень важно не прекращать развитие Северного морского пути."В условиях внешних антироссийских санкций крайне важно не прекращать активное развитие Северного морского пути. Это безопасные и надежные маршруты, которые проходят в пределах территориальных вод и исключительной экономической зоны нашей страны", - сказал Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами в понедельник. Он отметил, что за последние пять лет грузопоток по Севморпути увеличился более чем в три раза и в прошлом году составил почти 35 миллионов тонн. "Реализация дальнейших планов - один из ключевых государственных приоритетов", - добавил премьер.Мишустин напомнил, что президент РФ поставил задачу увеличить поток по Севморпути к 2024 году до 80 миллионов тонн. "Спрос бизнеса на такие маршруты есть", - подчеркнул глава кабмина.
https://ria.ru/20220118/razresheniya-1768300168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, экономика, россия, михаил мишустин, северный морской путь
14:15 21.03.2022 (обновлено: 14:31 21.03.2022)
Мишустин призвал продолжать развитие Севморпути в условиях санкций
Премьер Мишустин: очень важно не прекращать развитие Севморпути в условиях санкций