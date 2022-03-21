https://ria.ru/20220321/sakhar-1779291479.html

Минпромторг сообщил о снижении спроса на сахар в России

Минпромторг сообщил о снижении спроса на сахар в России - РИА Новости, 21.03.2022

Минпромторг сообщил о снижении спроса на сахар в России

Спрос на сахар в России стабилизируется, объем его продаж в рознице в крупных торговых сетях снизился на 29% к предыдущей неделе при продолжении отгрузок в... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T15:49

2022-03-21T15:49

2022-03-21T15:59

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Спрос на сахар в России стабилизируется, объем его продаж в рознице в крупных торговых сетях снизился на 29% к предыдущей неделе при продолжении отгрузок в необходимом объеме, говорится в сообщении Минпромторга РФ."В конце февраля-начале марта мы столкнулись с ажиотажным потребительским спросом на сахар. Сейчас спрос стабилизируется, об этом говорят оперативные данные продаж от ФНС России. При том, что все крупнейшие ритейлеры поддерживали объемы отгрузок в сети, по отношению к предыдущей неделе объем продаж снизился на 29%", - подчеркнули в министерстве.В Минпромторге также напомнили, что федеральные сети зафиксировали наценку на сахар до 5%. Запасы по сахару оперативно пополняются, а поставки продолжаются. В мелких локальных сетях и несетевой торговле сахар есть в наличии в течение дня и продается обычными темпами по рыночной цене."В целом в рамках проработки вопросов по ценообразованию и поставкам сахара ФАС России совместно с Минпромторгом России, Минсельхозом России и ФНС России разработали проект плана мероприятий по обеспечению внутреннего рынка сахаром-песком, которым предусмотрен ряд мер, направленных на сглаживание проблем с данным товаром", - уточнили в министерстве.На прошлой неделе замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов отмечал, что производство сахара в стране налажено в достаточном количестве. Более того, с учетом того, что принято решение о запрете экспорта и о его свободном импорте, никаких перебоев с этой востребованной у населения товарной позицией не ожидается.

https://radiosputnik.ria.ru/20220321/grechka-1779283146.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)