15:49 21.03.2022 (обновлено: 15:59 21.03.2022)
Минпромторг сообщил о снижении спроса на сахар в России
Минпромторг: объем продаж сахара упал на 29 процентов по сравнению с прошлой неделей
Белый сахар. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Спрос на сахар в России стабилизируется, объем его продаж в рознице в крупных торговых сетях снизился на 29% к предыдущей неделе при продолжении отгрузок в необходимом объеме, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"В конце февраля-начале марта мы столкнулись с ажиотажным потребительским спросом на сахар. Сейчас спрос стабилизируется, об этом говорят оперативные данные продаж от ФНС России. При том, что все крупнейшие ритейлеры поддерживали объемы отгрузок в сети, по отношению к предыдущей неделе объем продаж снизился на 29%", - подчеркнули в министерстве.
В Минпромторге также напомнили, что федеральные сети зафиксировали наценку на сахар до 5%. Запасы по сахару оперативно пополняются, а поставки продолжаются. В мелких локальных сетях и несетевой торговле сахар есть в наличии в течение дня и продается обычными темпами по рыночной цене.
"В целом в рамках проработки вопросов по ценообразованию и поставкам сахара ФАС России совместно с Минпромторгом России, Минсельхозом России и ФНС России разработали проект плана мероприятий по обеспечению внутреннего рынка сахаром-песком, которым предусмотрен ряд мер, направленных на сглаживание проблем с данным товаром", - уточнили в министерстве.
На прошлой неделе замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов отмечал, что производство сахара в стране налажено в достаточном количестве. Более того, с учетом того, что принято решение о запрете экспорта и о его свободном импорте, никаких перебоев с этой востребованной у населения товарной позицией не ожидается.