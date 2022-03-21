https://ria.ru/20220321/sakhar-1779270476.html

Абрамченко заявила, что запасов гречки и сахара в России достаточно

Абрамченко заявила, что запасов гречки и сахара в России достаточно - РИА Новости, 21.03.2022

Абрамченко заявила, что запасов гречки и сахара в России достаточно

Запасов сахара и гречки в России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, кроме того, в этом году будут увеличены посевные площади под сахарную свеклу... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T14:25

2022-03-21T14:25

2022-03-21T14:52

россия

виктория абрамченко

общество

сахар

дмитрий патрушев

евразийский экономический союз

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Запасов сахара и гречки в России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, кроме того, в этом году будут увеличены посевные площади под сахарную свеклу и гречиху, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в своем докладе главе правительства Михаилу Мишустину."Сейчас хочу успокоить наших граждан: мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой. Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары. Их хватит на всех. Ажиотажный спрос только дестабилизирует товаропроводящую сеть. Подчеркиваю – запасов сахара и гречки в стране достаточно для удовлетворения внутреннего спроса", - сказала Абрамченко.Она отметила, что посевы гречихи и сахарной свеклы в этом году планируется увеличить "в среднем на 50 тысяч гектаров". "Это значит, что новый урожай обеспечит наличие сахара и гречки на полках в магазинах, а российские кондитеры и хлебопеки получат необходимый объем сахара", - пояснила вице-премьер.Она подчеркнула, что российский АПК полностью обеспечивает страну основными продовольственными товарами. "Никаких предпосылок для дефицита продуктов питания в условиях санкционного давления не наблюдается. Дополнительно для насыщения рынка и увеличения ассортимента мы продолжаем расширять поставки импорта из дружественных нам стран", - добавила Абрамченко.Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в пятницу говорил, что отгрузки сахара в России идут без перебоев, все заводы работают круглосуточно. При этом, по его словам, посевные площади под сахарную свеклу будут расширены; Минсельхоз ожидает хороший урожай, который позволит обеспечить сахаром и Россию, и страны ЕАЭС.

https://ria.ru/20220321/agrarii-1779269718.html

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Петр Попадюк

россия, виктория абрамченко, общество, сахар, дмитрий патрушев, евразийский экономический союз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)