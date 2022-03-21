https://ria.ru/20220321/premiya-1779244671.html

Ученых из 43 стран номинировали на премию "Глобальная энергия"

Ученых из 43 стран номинировали на премию "Глобальная энергия" - РИА Новости, 21.03.2022

Ученых из 43 стран номинировали на премию "Глобальная энергия"

Ассоциация "Глобальная энергия" 20 марта завершила прием заявок на одноименную премию, на нее номинированы ученые из 43 стран, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T12:30

2022-03-21T12:30

2022-03-21T12:30

сергей брилев

малайзия

узбекистан

марокко

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d619afb5c79d185d5b11bc13e0479ca2.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Ассоциация "Глобальная энергия" 20 марта завершила прием заявок на одноименную премию, на нее номинированы ученые из 43 стран, говорится в пресс-релизе организации, предоставленном РИА Новости.В нем отмечается, что в нынешнем году ассоциация превзошла собственные рекорды прошлого номинационного цикла. В лонг-лист 2022 года вошли 119 номинационных представлений из 43 стран. В 2021 году на премию было подано 106 заявок из 36 стран."В этом году впервые представлены номинации из Вьетнама, Гватемалы, Индонезии, Ирана, Малайзии, Марокко, ОАЭ, Омана, Таджикистана, Узбекистана и Эквадора. Впервые на премию выдвинуто сразу 10 женщин-ученых. Достижение таких рекордных показателей стало возможным благодаря усилиям менеджмента ассоциации по расширению географии и продвижению премии на международной арене с акцентом на развивающийся мир", - отмечается в пресс-релизе.Количество заявок в номинации "Традиционная энергетика" в сравнении с прошлым годом увеличилось с 34 до 46. Большинство посвящены разведке, добыче и транспортировке ископаемого топлива (15), а также атомной энергии (12) и электро- и теплоэнергетике (14).Номинация "Нетрадиционная энергетика" собрала 40 заявок, из них 25 пришлись на возобновляемые источники, 5 – на биоэнергетику, а 6 – на топливные ячейки и водородную энергетику. Номинация "Новые способы применения энергии" получила 33 номинационных представления, в том числе в сфере материаловедения (18), а также эффективного использования (7), хранения (2) и транспорта энергии (2).Заявки на премию поступали также по подкатегории "Менеджмент", призванной отметить прорывные управленческие решения в области энергетики. Номинация "Традиционная энергетика" собрала 5 таких заявок, а "Нетрадиционная энергетика" и "Новые способы применения энергии" – по 4 заявки."Тот факт, что номинация "Традиционная энергетика" стала лидером по числу поданных заявок, лишний раз подчеркивает, что ископаемые топлива еще долго будут играть важную роль в глобальном энергобалансе. В свою очередь, широкая палитра тем, характерная для двух других номинаций – от биоэнергетики и топливных ячеек до хранения энергии и применения энергоэффективных материалов – доказывает, что энергопереход обеспечивает потребителям и поставщикам невиданную ранее возможность выбора", - прокомментировал президент ассоциации "Глобальная энергия" Сергей Брилев.С завершением приема заявок закончился первый этап номинационного цикла премии "Глобальная энергия". На втором этапе независимые эксперты оценят номинационные представления по фиксированному набору критериев, в том числе научной новизне и практической ценности.В шорт-лист войдут 15 лучших заявок (по пять в каждой категории). Из них международный комитет по присуждению премии выберет троих победителей. Имена лауреатов будут объявлены в июле на выездной церемонии в Ханты-Мансийске, а вручение премии пройдет в октябре.

https://ria.ru/20220316/mid-1778384062.html

https://ria.ru/20220321/nobelevka-1779233612.html

малайзия

узбекистан

марокко

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей брилев, малайзия, узбекистан, марокко, экономика