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Telegram обогнал по популярности WhatsApp в России, показало исследование - РИА Новости, 21.03.2022
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Telegram обогнал по популярности WhatsApp в России, показало исследование
Telegram обогнал по популярности WhatsApp в России, показало исследование - РИА Новости, 21.03.2022
Telegram обогнал по популярности WhatsApp в России, показало исследование
Telegram за первые две недели марта впервые обошел по популярности WhatsApp в России - его доля в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 48% до 63%... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T01:24
2022-03-21T01:26
общество
технологии
telegram (приложение)
whatsapp inc.
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Telegram за первые две недели марта впервые обошел по популярности WhatsApp в России - его доля в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 48% до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца, говорится в исследовании "Мегафона".Специалисты компании проанализировали мобильный интернет-трафик с помощью инструментов Big Data.Как отмечает компания, Telegram стал не только инструментом общения, но одним из главных источников информационного контента. Сервис начал активно расти с 24 февраля.При этом доля WhatsApp сократилась с 48% до 32% - он занимает второе место по объему трафика, доля Viber снизилась с 5% до 4%. Согласно исследованию, если на конец 2021 года Telegram был главным средством общения в 55 регионах, то на данный момент он лидирует в 82 регионах. Исключение составляют Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня, в них самым популярным мессенджером остается WhatsApp."Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки: в среднем один пользователь расходует на сервис 101 мегабайт трафика, пользователи WhatsApp - 26 мегабайт, Viber - 8 мегабайт", - добавляется в исследовании.
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общество, технологии, telegram (приложение), whatsapp inc., россия
01:24 21.03.2022 (обновлено: 01:26 21.03.2022)
 
Telegram обогнал по популярности WhatsApp в России, показало исследование

Исследование "Мегафона": Telegram в марте впервые обошел по популярности WhatsApp в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мессенджер Telegram
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Telegram за первые две недели марта впервые обошел по популярности WhatsApp в России - его доля в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 48% до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца, говорится в исследовании "Мегафона".
Специалисты компании проанализировали мобильный интернет-трафик с помощью инструментов Big Data.
"В марте 2022 года сервис Telegram впервые в России обошел WhatsApp, став самым популярным мессенджером в стране… За первые две недели марта доля Telegram в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 48% до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Популярность сервиса выросла на фоне ограничений доступа к другим месенджерам и социальным сетям", - говорится в сообщении.
Как отмечает компания, Telegram стал не только инструментом общения, но одним из главных источников информационного контента. Сервис начал активно расти с 24 февраля.
При этом доля WhatsApp сократилась с 48% до 32% - он занимает второе место по объему трафика, доля Viber снизилась с 5% до 4%. Согласно исследованию, если на конец 2021 года Telegram был главным средством общения в 55 регионах, то на данный момент он лидирует в 82 регионах. Исключение составляют Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня, в них самым популярным мессенджером остается WhatsApp.
"Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки: в среднем один пользователь расходует на сервис 101 мегабайт трафика, пользователи WhatsApp - 26 мегабайт, Viber - 8 мегабайт", - добавляется в исследовании.
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ОбществоТехнологииTelegram (приложение)WhatsApp Inc.Россия
 
 
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