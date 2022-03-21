https://ria.ru/20220321/populyarnost-1779188551.html

Telegram обогнал по популярности WhatsApp в России, показало исследование

Telegram обогнал по популярности WhatsApp в России, показало исследование - РИА Новости, 21.03.2022

Telegram обогнал по популярности WhatsApp в России, показало исследование

Telegram за первые две недели марта впервые обошел по популярности WhatsApp в России - его доля в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 48% до 63%... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T01:24

2022-03-21T01:24

2022-03-21T01:26

общество

технологии

telegram (приложение)

whatsapp inc.

россия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Telegram за первые две недели марта впервые обошел по популярности WhatsApp в России - его доля в общем объеме трафика в мессенджерах увеличилась с 48% до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца, говорится в исследовании "Мегафона".Специалисты компании проанализировали мобильный интернет-трафик с помощью инструментов Big Data.Как отмечает компания, Telegram стал не только инструментом общения, но одним из главных источников информационного контента. Сервис начал активно расти с 24 февраля.При этом доля WhatsApp сократилась с 48% до 32% - он занимает второе место по объему трафика, доля Viber снизилась с 5% до 4%. Согласно исследованию, если на конец 2021 года Telegram был главным средством общения в 55 регионах, то на данный момент он лидирует в 82 регионах. Исключение составляют Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня, в них самым популярным мессенджером остается WhatsApp."Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки: в среднем один пользователь расходует на сервис 101 мегабайт трафика, пользователи WhatsApp - 26 мегабайт, Viber - 8 мегабайт", - добавляется в исследовании.

https://ria.ru/20220318/vkontakte-1778873932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, технологии, telegram (приложение), whatsapp inc., россия