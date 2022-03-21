https://ria.ru/20220321/perevozki-1779279155.html
Правительство просубсидирует грузовые перевозки по Северному морскому пути
Правительство просубсидирует грузовые перевозки по Северному морскому пути - РИА Новости, 21.03.2022
Правительство просубсидирует грузовые перевозки по Северному морскому пути
Правительство запускает механизм субсидирования регулярных грузовых перевозок по Северному морскому пути, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T14:54
2022-03-21T14:54
2022-03-21T14:54
экономика
мурманск
дальний восток
санкт-петербург
северный морской путь
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Правительство запускает механизм субсидирования регулярных грузовых перевозок по Северному морскому пути, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Чтобы повысить их экономическую привлекательность, правительство вводит дополнительные меры господдержки контейнерных перевозок. Отечественные судоходные компании, выполнившие в течение года не менее двух круговых рейсов, смогут рассчитывать на спецсубсидии", - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.По его словам, на эти цели в трехлетнем федеральном бюджете предусмотрено по 560 миллионов рублей ежегодно."Для российских грузоотправителей будут установлены льготные тарифы и появится конкурентная по затратам морская альтернатива для доставки оборудования, стройматериалов, рыбной продукции и других грузов - как с Запада на Восток, так и в обратном направлении", - отметил премьер.Он отметил, что речь идет о перевозках между портами Санкт-Петербург и Мурманск и регионами Дальнего Востока. Глава кабмина также поручил Минвостокразвития оперативно организовать работу по субсидированию перевозок по Севморпути.
https://ria.ru/20220210/sevmorput-1772090277.html
https://ria.ru/20211014/putin-1754581191.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, мурманск, дальний восток, санкт-петербург, северный морской путь
Правительство просубсидирует грузовые перевозки по Северному морскому пути
Премьер Мишустин: правительство просубсидирует грузовые перевозки по Севморпути
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости.
Правительство запускает механизм субсидирования регулярных грузовых перевозок по Северному морскому пути, сообщил
премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Чтобы повысить их экономическую привлекательность, правительство вводит дополнительные меры господдержки контейнерных перевозок. Отечественные судоходные компании, выполнившие в течение года не менее двух круговых рейсов, смогут рассчитывать на спецсубсидии", - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
По его словам, на эти цели в трехлетнем федеральном бюджете предусмотрено по 560 миллионов рублей ежегодно.
"Для российских грузоотправителей будут установлены льготные тарифы и появится конкурентная по затратам морская альтернатива для доставки оборудования, стройматериалов, рыбной продукции и других грузов - как с Запада на Восток, так и в обратном направлении", - отметил премьер.
Он отметил, что речь идет о перевозках между портами Санкт-Петербург
и Мурманск
и регионами Дальнего Востока
. Глава кабмина также поручил Минвостокразвития оперативно организовать работу по субсидированию перевозок по Севморпути.