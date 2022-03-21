https://ria.ru/20220321/perevozki-1779279155.html

Правительство просубсидирует грузовые перевозки по Северному морскому пути

Правительство просубсидирует грузовые перевозки по Северному морскому пути - РИА Новости, 21.03.2022

Правительство просубсидирует грузовые перевозки по Северному морскому пути

Правительство запускает механизм субсидирования регулярных грузовых перевозок по Северному морскому пути, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T14:54

2022-03-21T14:54

2022-03-21T14:54

экономика

мурманск

дальний восток

санкт-петербург

северный морской путь

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Правительство запускает механизм субсидирования регулярных грузовых перевозок по Северному морскому пути, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Чтобы повысить их экономическую привлекательность, правительство вводит дополнительные меры господдержки контейнерных перевозок. Отечественные судоходные компании, выполнившие в течение года не менее двух круговых рейсов, смогут рассчитывать на спецсубсидии", - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.По его словам, на эти цели в трехлетнем федеральном бюджете предусмотрено по 560 миллионов рублей ежегодно."Для российских грузоотправителей будут установлены льготные тарифы и появится конкурентная по затратам морская альтернатива для доставки оборудования, стройматериалов, рыбной продукции и других грузов - как с Запада на Восток, так и в обратном направлении", - отметил премьер.Он отметил, что речь идет о перевозках между портами Санкт-Петербург и Мурманск и регионами Дальнего Востока. Глава кабмина также поручил Минвостокразвития оперативно организовать работу по субсидированию перевозок по Севморпути.

https://ria.ru/20220210/sevmorput-1772090277.html

https://ria.ru/20211014/putin-1754581191.html

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дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, мурманск, дальний восток, санкт-петербург, северный морской путь