06:06 21.03.2022 (обновлено: 09:28 21.03.2022)
Украинские националисты пытали людей в Донбассе, заявила омбудсмен ДНР
Омбудсмен ДНР Морозова заявила, что националисты запугивали и пытали людей в Донбассе
Украинские боевики
ДОНЕЦК, 21 мар — РИА Новости. Все жители Донбасса, которые были не согласны с действиями киевского режима или высказывались против них, попадали в тюрьму и подвергались пыткам со стороны украинских националистов, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.
"Глава освобожденного поселка Талковка рассказал, что при ВСУ главное было закрыть рот. Потому что если они рот открывали, то уезжали в Мариупольский аэропорт", — сообщила омбудсмен.
Морозова напомнила, что именно там располагалась украинская тайная тюрьма-"библиотека", где заключенных пытали и убивали. Там, по ее словам, также находятся массовые захоронения.
"Геноцид в Донбассе процветал на тех территориях и, в принципе, на наших территориях со стороны Украины, потому что ущемлялись практически все базовые права наших граждан, постоянно проживающих на территории Донецкой Народной Республики", — добавила правозащитник.
Украинские власти, считает Морозова, пытались уничтожить весь русскоязычный народ Донбасса. "Но я уверена, что этого у них не получится. И вот тот фашизм, который сейчас процветает на территории Украины, будет уничтожен нами", — заключила она.
Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-"библиотеки", где содержались пленные ополченцы ДНР и связанные с ними люди. Их пытали сотрудники СБУ и нацбатов.
РИА Новости опубликовало свидетельские показания бывших заключенных тайных тюрем о пытках. Они подкрепляются медицинскими справками, полученными как в Донецке, после освобождения из плена, так и в самом Мариуполе. Четверым ополченцам также удалось добиться от правоохранительных органов Украины уголовных дел по своим жалобам на пытки.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.