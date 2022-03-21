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Украинские националисты пытали людей в Донбассе, заявила омбудсмен ДНР - РИА Новости, 21.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/natsionalisty-1779195827.html
Украинские националисты пытали людей в Донбассе, заявила омбудсмен ДНР
Украинские националисты пытали людей в Донбассе, заявила омбудсмен ДНР - РИА Новости, 21.03.2022
Украинские националисты пытали людей в Донбассе, заявила омбудсмен ДНР
Все жители Донбасса, которые были не согласны с действиями киевского режима или высказывались против них, попадали в тюрьму и подвергались пыткам со стороны... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T06:06
2022-03-21T09:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
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ДОНЕЦК, 21 мар — РИА Новости. Все жители Донбасса, которые были не согласны с действиями киевского режима или высказывались против них, попадали в тюрьму и подвергались пыткам со стороны украинских националистов, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.Морозова напомнила, что именно там располагалась украинская тайная тюрьма-"библиотека", где заключенных пытали и убивали. Там, по ее словам, также находятся массовые захоронения.Сейчас, при освобождении ранее оккупированных украинскими военными территорий ДНР, не только подтверждаются "все известные ранее факты чудовищных преступлений" Киева и националистов, но и вскрываются новые свидетельства их деятельности в Донбассе, утверждает омбудсмен."Геноцид в Донбассе процветал на тех территориях и, в принципе, на наших территориях со стороны Украины, потому что ущемлялись практически все базовые права наших граждан, постоянно проживающих на территории Донецкой Народной Республики", — добавила правозащитник.Украинские власти, считает Морозова, пытались уничтожить весь русскоязычный народ Донбасса. "Но я уверена, что этого у них не получится. И вот тот фашизм, который сейчас процветает на территории Украины, будет уничтожен нами", — заключила она.Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-"библиотеки", где содержались пленные ополченцы ДНР и связанные с ними люди. Их пытали сотрудники СБУ и нацбатов.РИА Новости опубликовало свидетельские показания бывших заключенных тайных тюрем о пытках. Они подкрепляются медицинскими справками, полученными как в Донецке, после освобождения из плена, так и в самом Мариуполе. Четверым ополченцам также удалось добиться от правоохранительных органов Украины уголовных дел по своим жалобам на пытки.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220321/tribunal-1779191928.html
https://ria.ru/20220320/inostrantsy-1779180217.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина
06:06 21.03.2022 (обновлено: 09:28 21.03.2022)
 
Украинские националисты пытали людей в Донбассе, заявила омбудсмен ДНР

Омбудсмен ДНР Морозова заявила, что националисты запугивали и пытали людей в Донбассе

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaУкраинские боевики
Украинские боевики - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Украинские боевики
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 мар — РИА Новости. Все жители Донбасса, которые были не согласны с действиями киевского режима или высказывались против них, попадали в тюрьму и подвергались пыткам со стороны украинских националистов, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

"Глава освобожденного поселка Талковка рассказал, что при ВСУ главное было закрыть рот. Потому что если они рот открывали, то уезжали в Мариупольский аэропорт", — сообщила омбудсмен.

Морозова напомнила, что именно там располагалась украинская тайная тюрьма-"библиотека", где заключенных пытали и убивали. Там, по ее словам, также находятся массовые захоронения.
Сейчас, при освобождении ранее оккупированных украинскими военными территорий ДНР, не только подтверждаются "все известные ранее факты чудовищных преступлений" Киева и националистов, но и вскрываются новые свидетельства их деятельности в Донбассе, утверждает омбудсмен.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
03:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинских националистов из Мариуполя ждет трибунал, заявила омбудсмен ДНР
"Геноцид в Донбассе процветал на тех территориях и, в принципе, на наших территориях со стороны Украины, потому что ущемлялись практически все базовые права наших граждан, постоянно проживающих на территории Донецкой Народной Республики", — добавила правозащитник.
Украинские власти, считает Морозова, пытались уничтожить весь русскоязычный народ Донбасса. "Но я уверена, что этого у них не получится. И вот тот фашизм, который сейчас процветает на территории Украины, будет уничтожен нами", — заключила она.
Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-"библиотеки", где содержались пленные ополченцы ДНР и связанные с ними люди. Их пытали сотрудники СБУ и нацбатов.
РИА Новости опубликовало свидетельские показания бывших заключенных тайных тюрем о пытках. Они подкрепляются медицинскими справками, полученными как в Донецке, после освобождения из плена, так и в самом Мариуполе. Четверым ополченцам также удалось добиться от правоохранительных органов Украины уголовных дел по своим жалобам на пытки.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Читайте полный текст интервью >>>
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 22:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские националисты удерживают почти семь тысяч иностранцев
 
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