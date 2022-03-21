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В Кремле выступили против "миротворческих миссий" НАТО на Украине - РИА Новости, 21.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220321/nato-1779238345.html
В Кремле выступили против "миротворческих миссий" НАТО на Украине
В Кремле выступили против "миротворческих миссий" НАТО на Украине - РИА Новости, 21.03.2022
В Кремле выступили против "миротворческих миссий" НАТО на Украине
Москва негативно относится к идее некой "миротворческой миссии" какой-либо из стран НАТО на Украине, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:07
2022-03-21T12:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
нато
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Москва негативно относится к идее некой "миротворческой миссии" какой-либо из стран НАТО на Украине, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Негативно об этом сказал 22 числа в своем ночном обращении к гражданам России и ко всему миру президент Путин. Достаточно просто ещё раз перечитать, особенно тот момент, где он говорит о гипотетической возможности того, что кто-то решит извне вмешаться в ход специальной военной операции", - сказал Песков на вопрос журналиста, комментируя слова постпреда США при ООН о том, что Вашингтон не собирается отправлять свои войска на Украину, но возможно, это могут сделать другие страны НАТО.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/nato-1778281894.html
https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, россия, нато, дмитрий песков, украина
12:07 21.03.2022 (обновлено: 12:22 21.03.2022)
 
В Кремле выступили против "миротворческих миссий" НАТО на Украине

Пресс-секретарь Песков заявил о негативном отношении к идее миротворчества НАТО на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Москва негативно относится к идее некой "миротворческой миссии" какой-либо из стран НАТО на Украине, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Негативно об этом сказал 22 числа в своем ночном обращении к гражданам России и ко всему миру президент Путин. Достаточно просто ещё раз перечитать, особенно тот момент, где он говорит о гипотетической возможности того, что кто-то решит извне вмешаться в ход специальной военной операции", - сказал Песков на вопрос журналиста, комментируя слова постпреда США при ООН о том, что Вашингтон не собирается отправлять свои войска на Украину, но возможно, это могут сделать другие страны НАТО.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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