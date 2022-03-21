https://ria.ru/20220321/nato-1779238345.html

В Кремле выступили против "миротворческих миссий" НАТО на Украине

В Кремле выступили против "миротворческих миссий" НАТО на Украине - РИА Новости, 21.03.2022

В Кремле выступили против "миротворческих миссий" НАТО на Украине

Москва негативно относится к идее некой "миротворческой миссии" какой-либо из стран НАТО на Украине, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T12:07

2022-03-21T12:07

2022-03-21T12:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

россия

нато

дмитрий песков

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545957_0:230:3076:1960_1920x0_80_0_0_f59bb931404351ab58e9f119f41256dd.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Москва негативно относится к идее некой "миротворческой миссии" какой-либо из стран НАТО на Украине, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Негативно об этом сказал 22 числа в своем ночном обращении к гражданам России и ко всему миру президент Путин. Достаточно просто ещё раз перечитать, особенно тот момент, где он говорит о гипотетической возможности того, что кто-то решит извне вмешаться в ход специальной военной операции", - сказал Песков на вопрос журналиста, комментируя слова постпреда США при ООН о том, что Вашингтон не собирается отправлять свои войска на Украину, но возможно, это могут сделать другие страны НАТО.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/nato-1778281894.html

https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, россия, нато, дмитрий песков, украина