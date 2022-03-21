https://ria.ru/20220321/nalog-1779250422.html
В Польше предложили ввести налог на компании, продолжающие работу в России
В Польше предложили ввести налог на компании, продолжающие работу в России - РИА Новости, 21.03.2022
В Польше предложили ввести налог на компании, продолжающие работу в России
Польша хочет ввести дополнительный налог на предприятия, продолжающие деятельность в России, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T12:56
2022-03-21T12:56
2022-03-21T13:07
россия
матеуш моравецкий
украина
в мире
польша
санкции
санкции в отношении россии
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ВАРШАВА, 21 мар – РИА Новости. Польша хочет ввести дополнительный налог на предприятия, продолжающие деятельность в России, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер журналистам.Мюллер озвучил ряд предложения правительства, которые в настоящее время премьер-министр Матеуш Моравецкий обсуждает с лидерами оппозиционных фракций парламента.По его словам, одно из изменений, которое планируется ввести, "которое, может, не требует изменения конституции", но будет частью пакета мер, о которых идет речь, - "это вопрос дополнительного налогообложения для субъектов, которые продолжают хозяйственную деятельность на территории России".Западные страны в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220321/sanktsii-1779248943.html
https://ria.ru/20220321/porty-1779242496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, матеуш моравецкий, украина, в мире, польша, санкции, санкции в отношении россии
12:56 21.03.2022 (обновлено: 13:07 21.03.2022)
В Польше предложили ввести налог на компании, продолжающие работу в России
В Польше предложили ввести дополнительный налог на компании, продолжающие работу в России