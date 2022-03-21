https://ria.ru/20220321/miting-1779231445.html

В ГД не поддержали проект о декриминализации нарушений правил митинга

В ГД не поддержали проект о декриминализации нарушений правил митинга - РИА Новости, 21.03.2022

В ГД не поддержали проект о декриминализации нарушений правил митинга

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству не поддержал законопроект КПРФ, направленный на декриминализацию неоднократного нарушения порядка... РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T11:36

2022-03-21T11:36

2022-03-21T11:36

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству не поддержал законопроект КПРФ, направленный на декриминализацию неоднократного нарушения порядка организации либо проведения собрания или митинга.Депутаты Госдумы от КПРФ 15 июля 2020 внесли в палату инициативу с предложением признать утратившей силу статью 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении порядка организации либо проведения митингов.Политики уточняли, что если криминальная общественная опасность отсутствует, формальное неоднократное нарушение установленного порядка организации митинга не должно быть уголовно наказуемым, "но на практике не представляется возможным обеспечить соблюдение указанного очевидного правила, кроме как путем признания утратившей силу статьи 212.1" УК РФ.Правительство также не поддержало проект. В отзыве на инициативу юристы кабмина отмечали, что авторы проекта в документах не представили статистических данных об общем количестве уголовных дел и вынесенных по указанной статье приговоров, о количестве отмененных решений в связи с нарушениями, допущенными при ее применении, а также данных, свидетельствующих об отсутствии общественной опасности таких деяний.В официальном отзыве Верховного суда эксперты также отметили, что законодательное решение о декриминализации деяния, запрещенного вышеуказанной статьей "нуждается в более серьезной аргументации".

https://ria.ru/20220315/shtraf-1778330112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, россия, кпрф