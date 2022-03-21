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В ГД не поддержали проект о декриминализации нарушений правил митинга - РИА Новости, 21.03.2022
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В ГД не поддержали проект о декриминализации нарушений правил митинга
В ГД не поддержали проект о декриминализации нарушений правил митинга - РИА Новости, 21.03.2022
В ГД не поддержали проект о декриминализации нарушений правил митинга
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству не поддержал законопроект КПРФ, направленный на декриминализацию неоднократного нарушения порядка... РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T11:36
2022-03-21T11:36
госдума рф
россия
кпрф
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству не поддержал законопроект КПРФ, направленный на декриминализацию неоднократного нарушения порядка организации либо проведения собрания или митинга.Депутаты Госдумы от КПРФ 15 июля 2020 внесли в палату инициативу с предложением признать утратившей силу статью 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении порядка организации либо проведения митингов.Политики уточняли, что если криминальная общественная опасность отсутствует, формальное неоднократное нарушение установленного порядка организации митинга не должно быть уголовно наказуемым, "но на практике не представляется возможным обеспечить соблюдение указанного очевидного правила, кроме как путем признания утратившей силу статьи 212.1" УК РФ.Правительство также не поддержало проект. В отзыве на инициативу юристы кабмина отмечали, что авторы проекта в документах не представили статистических данных об общем количестве уголовных дел и вынесенных по указанной статье приговоров, о количестве отмененных решений в связи с нарушениями, допущенными при ее применении, а также данных, свидетельствующих об отсутствии общественной опасности таких деяний.В официальном отзыве Верховного суда эксперты также отметили, что законодательное решение о декриминализации деяния, запрещенного вышеуказанной статьей "нуждается в более серьезной аргументации".
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госдума рф, россия, кпрф
11:36 21.03.2022
 
В ГД не поддержали проект о декриминализации нарушений правил митинга

Комитет ГД не поддержал проект о декриминализации некоторых нарушений правил митинга

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству не поддержал законопроект КПРФ, направленный на декриминализацию неоднократного нарушения порядка организации либо проведения собрания или митинга.
Депутаты Госдумы от КПРФ 15 июля 2020 внесли в палату инициативу с предложением признать утратившей силу статью 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении порядка организации либо проведения митингов.
Политики уточняли, что если криминальная общественная опасность отсутствует, формальное неоднократное нарушение установленного порядка организации митинга не должно быть уголовно наказуемым, "но на практике не представляется возможным обеспечить соблюдение указанного очевидного правила, кроме как путем признания утратившей силу статьи 212.1" УК РФ.
Правительство также не поддержало проект. В отзыве на инициативу юристы кабмина отмечали, что авторы проекта в документах не представили статистических данных об общем количестве уголовных дел и вынесенных по указанной статье приговоров, о количестве отмененных решений в связи с нарушениями, допущенными при ее применении, а также данных, свидетельствующих об отсутствии общественной опасности таких деяний.
В официальном отзыве Верховного суда эксперты также отметили, что законодательное решение о декриминализации деяния, запрещенного вышеуказанной статьей "нуждается в более серьезной аргументации".
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