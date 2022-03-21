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Минцифры предложило ввести льготы для производителей телеком-оборудования - РИА Новости, 21.03.2022
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Минцифры предложило ввести льготы для производителей телеком-оборудования
Минцифры предложило ввести льготы для производителей телеком-оборудования - РИА Новости, 21.03.2022
Минцифры предложило ввести льготы для производителей телеком-оборудования
Минцифры предлагает распространять льготы для IT-компаний на производителей телеком-оборудования и программно-аппаратных комплексов, сообщило ведомство. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-21T18:25
2022-03-21T20:01
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
экономика
россия
льготы
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Минцифры предлагает распространять льготы для IT-компаний на производителей телеком-оборудования и программно-аппаратных комплексов, сообщило ведомство."Планируется, что на льготы смогут претендовать все аккредитованные IT-компании вне зависимости от численности сотрудников", — рассказали в министерстве.Кроме того, Минцифры подготовило проект постановления, который регламентирует порядок предоставления сотрудникам компаний отсрочки от армии. По словам министра Максута Шадаева, планируется, что это будет распространяться только на аккредитованные компании. Причем если IT-компания входит в список системно значимых, то такая мера поддержки будет касаться всех ее сотрудников.Министерство планирует вести реестр всех срочников, которые получили соответствующие освобождения.Кроме того, в скором времени будет опубликован проект постановления о критериях предоставления льготной ипотеки сотрудникам IT-компаний. Шадаев также отметил, что необходимо упростить процедуру оформления заявок на гранты и изменить объем софинансирования. Планируется, что 80 процентов будет поступать от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) и 20 процентов — от компании, которая получает такой грант."Мы также предлагаем упростить решение вопроса залогового обеспечения кредитов, проработаем залог нематериальных активов, готовы давать кредиты под три процента на новые разработки. Стоит отметить, что Минцифры России не планирует заменять процедуру кредитования, мы лишь обеспечиваем доступность для новых разработок и текущей деятельности", — рассказал глава ведомства.Президент России Владимир Путин 2 марта подписал указ, по которому россияне, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи вида на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.
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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), экономика, россия, льготы
18:25 21.03.2022 (обновлено: 20:01 21.03.2022)
 
Минцифры предложило ввести льготы для производителей телеком-оборудования

Минцифры предложили распространить льготы для IT-компаний на телеком-отрасль

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСпутниковые антенны и телевизионная вышка на территории филиала РГТС в Краснодаре
Спутниковые антенны и телевизионная вышка на территории филиала РГТС в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Минцифры предлагает распространять льготы для IT-компаний на производителей телеком-оборудования и программно-аппаратных комплексов, сообщило ведомство.
"Планируется, что на льготы смогут претендовать все аккредитованные IT-компании вне зависимости от численности сотрудников", — рассказали в министерстве.
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Песков оценил меры поддержки IT-сферы
Кроме того, Минцифры подготовило проект постановления, который регламентирует порядок предоставления сотрудникам компаний отсрочки от армии. По словам министра Максута Шадаева, планируется, что это будет распространяться только на аккредитованные компании. Причем если IT-компания входит в список системно значимых, то такая мера поддержки будет касаться всех ее сотрудников.
"Минцифры также предлагает сформировать перечень специальностей в вузах, выпускники которых смогут получить отсрочку от армии. Если в течение года выпускник устраивается на работу в аккредитованную IT-компанию, он сможет претендовать на такую меру", — добавил глава ведомства.
Министерство планирует вести реестр всех срочников, которые получили соответствующие освобождения.
Кроме того, в скором времени будет опубликован проект постановления о критериях предоставления льготной ипотеки сотрудникам IT-компаний. Шадаев также отметил, что необходимо упростить процедуру оформления заявок на гранты и изменить объем софинансирования. Планируется, что 80 процентов будет поступать от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) и 20 процентов — от компании, которая получает такой грант.
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Закон о поддержке IT-отрасли будет принят в ближайшее время, заявил Паршин
"Мы также предлагаем упростить решение вопроса залогового обеспечения кредитов, проработаем залог нематериальных активов, готовы давать кредиты под три процента на новые разработки. Стоит отметить, что Минцифры России не планирует заменять процедуру кредитования, мы лишь обеспечиваем доступность для новых разработок и текущей деятельности", — рассказал глава ведомства.
Президент России Владимир Путин 2 марта подписал указ, по которому россияне, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи вида на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ЭкономикаРоссияЛьготы
 
 
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