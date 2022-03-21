Пушков напомнил компании Meta о компетенции российских судов
Сенатор Пушков: Meta выбрала не тот путь, чтобы сохранить свои платформы в России
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в своем телеграм-канале заявления представителей Meta об отсутствии у российских судов компетенции для рассмотрения иска против компании.
По мнению члена Совета Федерации, подобные меры не помогут Meta сохранить свои медиаплатформы на территории России.
"Полагаю, руководство Мета сильно заблуждается. Вопросы деятельности глобальных социальных платформ на территории России как раз находятся в компетенции российских судов. В Meta, судя по всему, не очень компетентны, если сомневаются в этом", — отметил он.
Сегодня Тверской суд Москвы приступил к рассмотрению заявления Генпрокуратуры о признании Meta Platforms (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией. В компании заявили, что рассматривать иски против Meta вправе только суд по месту регистрации — в США, и попросили перенести слушания. В этой просьбе им отказали.
Ранее Meta Platforms временно сняла в соцсетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. После этого Генпрокуратура обратилась в суд с требованием признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.
СК завел уголовное дело по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности и о содействии терроризму.